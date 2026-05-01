Electric Car: 710km रेंज आणि 9 मिनिटात 97% चार्जिंग, 1 महिन्यात ‘या’ इलेक्ट्रिक कारचा धमाका, 60 हजारपेक्षा जास्त ऑर्डर

BYD भारतात Leopard 8 Hybrid SUV लाँच करण्याच्या तयारीत; पेटंट झाले दाखल
लांबी, रुंदी आणि उंची
आकारमानाच्या बाबतीत, ही कार ४,८५० मिमी लांब, १,९१० मिमी रुंद आणि १,६७० मिमी उंच आहे. तिचा व्हीलबेस (चाकांमधील अंतर) २,८४० मिमी आहे, ज्यामुळे आतमध्ये अधिक जागा मिळते. चीनमध्ये, ही कार टेस्ला मॉडेल Y आणि एक्सपींग G6 सारख्या कार्सशी स्पर्धा करेल.
सर्वांना आश्चर्यचकित करणारी किंमत
इलेक्ट्रिकच्या अहवालानुसार, BYD ने या कारची सुरुवातीची किंमत फक्त 151,900 युआन ठेवली आहे. भारतीय रुपयांमध्ये, हे अंदाजे 2.1 दशलक्ष रुपये होतात. ही एक अतिशय आकर्षक किंमत आहे, आणि म्हणूनच या इलेक्ट्रिक कारला लॉन्चच्या पहिल्या आठवड्यात 10,000 हून अधिक ऑर्डर्स आणि एका महिन्यात 61,240 बुकिंग्स मिळाल्या.
5 मिनिटांत सुपरफास्ट चार्जिंग
या इलेक्ट्रिक कारचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे तिचा चार्जिंगचा वेग. यात BYD ची नवीन ब्लेड बॅटरी 2.0 आणि फ्लॅश चार्जिंग तंत्रज्ञानाचा वापर केला आहे.
ही एसयूव्ही दोन बॅटरी पर्यायांसह येते: