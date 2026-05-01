Electric Car: 710km रेंज आणि 9 मिनिटात 97% चार्जिंग, 1 महिन्यात ‘या’ इलेक्ट्रिक कारचा धमाका, 60 हजारपेक्षा जास्त ऑर्डर

इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी BYD ने चीनमध्ये एक नवीन इलेक्ट्रिक कार लॉन्च केली आहे, जी ७१० किलोमीटरची प्रभावी रेंज देते. ही कार ९ मिनिटांत ९७% पर्यंत चार्ज होऊ शकते. वैशिष्ट्ये आणि लाँच किंमत जाणून घ्या

Updated On: May 01, 2026 | 04:44 PM
BYD Electric Car चे वैशिष्ट्य (फोटो सौजन्य - electrek.co)

  • एक महिन्यात ‘या’ कारची तब्बल ६० हजारच्या वर नोंदणी 
  • ९ मिनिटात होते ९७ टक्के चार्ज 
  • वैशिष्ट्य आणि लाँच किंमत नक्की किती 
इलेक्ट्रिक कार्स त्यांच्या प्रभावी रेंज आणि फास्ट चार्जिंगमुळे लोकप्रिय होत आहेत. BYD, या जगप्रसिद्ध इलेक्ट्रिक कार कंपनीने, चीनमध्ये आपली नवीन सॉन्ग अल्ट्रा EV लॉन्च केली आहे. या इलेक्ट्रिक SUV ने बाजारात खळबळ उडवून दिली असून, केवळ एका महिन्यातच तिला ६०,००० हून अधिक ऑर्डर्स मिळाल्या आहेत. तिचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे तिचे सुपरफास्ट चार्जिंग, जे स्मार्टफोनप्रमाणेच, डोळ्याची पापणी लवते न लवते तोच कारला चार्ज करते. ही इलेक्ट्रिक कार ९ मिनिटांत ९७% पर्यंत चार्ज होऊ शकते आणि एका चार्जवर ७१० किलोमीटरपर्यंत प्रवास करू शकते. चला, तिच्या वैशिष्ट्यांवर अधिक बारकाईने नजर टाकूया.

लांबी, रुंदी आणि उंची

आकारमानाच्या बाबतीत, ही कार ४,८५० मिमी लांब, १,९१० मिमी रुंद आणि १,६७० मिमी उंच आहे. तिचा व्हीलबेस (चाकांमधील अंतर) २,८४० मिमी आहे, ज्यामुळे आतमध्ये अधिक जागा मिळते. चीनमध्ये, ही कार टेस्ला मॉडेल Y आणि एक्सपींग G6 सारख्या कार्सशी स्पर्धा करेल.

सर्वांना आश्चर्यचकित करणारी किंमत

इलेक्ट्रिकच्या अहवालानुसार, BYD ने या कारची सुरुवातीची किंमत फक्त 151,900 युआन ठेवली आहे. भारतीय रुपयांमध्ये, हे अंदाजे 2.1 दशलक्ष रुपये होतात. ही एक अतिशय आकर्षक किंमत आहे, आणि म्हणूनच या इलेक्ट्रिक कारला लॉन्चच्या पहिल्या आठवड्यात 10,000 हून अधिक ऑर्डर्स आणि एका महिन्यात 61,240 बुकिंग्स मिळाल्या.

5 मिनिटांत सुपरफास्ट चार्जिंग

या इलेक्ट्रिक कारचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे तिचा चार्जिंगचा वेग. यात BYD ची नवीन ब्लेड बॅटरी 2.0 आणि फ्लॅश चार्जिंग तंत्रज्ञानाचा वापर केला आहे.

  • फ्लॅश चार्जिंग – ही कार फक्त 5 मिनिटांत 10% वरून 70% पर्यंत चार्ज होऊ शकते. 97% चार्ज होण्यासाठी फक्त 9 मिनिटे लागतात
  • थंडीच्या हवामानात प्रभावी – -30 अंश सेल्सिअस इतक्या थंड तापमानातही, चार्ज होण्यासाठी फक्त 12 मिनिटे लागतात
शक्तिशाली बॅटरी आणि रेंज

ही एसयूव्ही दोन बॅटरी पर्यायांसह येते:

  • ६८.४ kWh पॅक – एकदा पूर्ण चार्ज केल्यावर ६०५ किलोमीटरपर्यंतची रेंज मिळते
  • ८२.७ kWh पॅक – हे मॉडेल एकदा चार्ज केल्यावर ७१० किलोमीटरची रेंज देते
  • पॉवर – यात एक शक्तिशाली मागील इलेक्ट्रिक मोटर आहे जी ३६२ hp पॉवर निर्माण करते
हाय-टेक फीचर्स आणि इंटिरियर
  • स्क्रीन – या कारमध्ये ड्रायव्हरसाठी एक मोठी १५.६-इंचाची टचस्क्रीन आणि १०.२५-इंचाचा डिजिटल डिस्प्ले आहे. एक २६-इंचाचा हेड-अप डिस्प्ले देखील दिला आहे
  • स्मार्ट ड्रायव्हिंग – यात ‘गॉड्स आय’ (God’s Eye) नावाची एक अद्वितीय प्रणाली आहे, ज्यात २७ सेन्सर्स आणि LiDAR चा समावेश आहे. ही प्रणाली कारला स्वायत्तपणे (लेव्हल ३ ADAS) चालवण्याची आणि महामार्गांवर व शहरात स्वायत्तपणे पार्क करण्याची परवानगी देते.
Published On: May 01, 2026 | 04:44 PM

War Alert: आता युद्धाची वेळ! अमेरिकेच्या छातीवर रशिया आणि इराणचे ‘300’ ड्रोन तैनात; ट्रम्पचा क्युबाला थेट लष्करी कारवाईचा इशारा

