“मी खूप लाजाळू…”, ‘Ek Din’ च्या निमित्ताने Aamir Khan ने केला खुलासा, उलगडला जुन्या आठवणींचा पिटारा

Movie Review : ‘Raja Shivaji’ स्वराज्याचा झळाळता इतिहास आणि रितेश देशमुखचा मास्टरस्ट्रोक!!
जुनैद खानच्या व्यक्तिरेखेबद्दल बोलताना आमिर खान म्हणाले, “ही कथा एका अशा मुलाची आहे, जो खूप संकोची आहे आणि स्वतःवर विश्वास ठेवत नाही. तो विचार करतो की मी एखाद्या मुलीशी कसं बोलू? तुम्ही त्याला आत्मविश्वास कमी असलेला म्हणू शकता. माझ्याही आयुष्यात १६, १७, १८ वयाच्या काळात मी असाच होतो. खूप लाजाळू होतो आणि मला वाटायचं की मुली माझ्याकडे लक्ष देत नाहीत. त्यामुळे मला खात्री होती की मला आयुष्यात कोणी मिळणार नाही. ‘एक दिन’मधील नायकाचीही अशीच मानसिकता आहे. त्यालाही वाटतं की कोणतीही मुलगी त्याला पसंत करणार नाही. मी त्यासाठी योग्य नाही. जेव्हा मी ही कथा ऐकली, तेव्हा मला वाटलं ही तर माझीच कथा आहे.”
‘एक दिन’ या चित्रपटाद्वारे आमिर खान आणि मंसूर खान ही गाजलेली जोडी पुन्हा एकत्र आली आहे. याआधी त्यांनी ‘कयामत से कयामत तक’, ‘जो जीता वही सिकंदर’, ‘अकेले हम अकेले तुम’ आणि ‘जाने तू… या जाने ना’ सारखे गाजलेले चित्रपट दिले आहेत. आता या नव्या चित्रपटातून ते पुन्हा एकदा रोमँटिक शैलीत परतत आहेत, ज्यामुळे चाहत्यांमध्ये मोठी उत्सुकता आहे. या चित्रपटात साई पल्लवी आणि जुनैद खान मुख्य भूमिकेत आहेत. दिग्दर्शन सुनील पांडे यांनी केले असून निर्मिती आमिर खान, मंसूर खान आणि अपर्णा पुरोहित यांनी केली आहे. हा चित्रपट आज, १ मे २०२६ रोजी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित झाला आहे.
‘एक दिन’ या चित्रपटाच्या कथानकामुळे अनेक सोशल मीडिया वापरकर्ते निराश झाल्याचे दिसून आले. हा बॉलिवूड चित्रपट एका थाई चित्रपटाचा रिमेक आहे. एका वापरकर्त्याने ट्विटरवर लिहिले, “हा एक अत्यंत सुमार रिमेक आहे.” त्याचप्रमाणे, दुसऱ्या एका वापरकर्त्याने अशी टिप्पणी केली, “कथा यशस्वी करण्यात किंवा ती पूर्णपणे बिघडवण्यात ‘कलाकारांची निवड’ किती महत्त्वाची भूमिका बजावते, याची आठवण करून देणारा हा चित्रपट आहे. शिवाय, एखादे नम्र किंवा साधेभोळे पात्र साकारणे म्हणजे, चित्रपटातील प्रत्येक दृश्य आणि प्रत्येक संवाद कोणत्याही प्रकारचा बदल न करता, अगदी एकाच साच्यात सादर करणे नव्हे.” वापरकर्त्यांनी या टीकात्मक निरीक्षणांचा रोख प्रामुख्याने जुनैद खान याच्याकडे वळवला होता.
