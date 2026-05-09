Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Peace Deal: जागतिक शांततेसाठी अमेरिकेची मोठी खेळी; JD Vance यांची कतारच्या पंतप्रधानांशी गुप्त भेट; ‘एक पानी’ करारावर जगाचे लक्ष

US-Iran War: अमेरिका आणि इराण यांच्यातील युद्ध संपवण्याचे प्रयत्न तीव्र झाले आहेत. अमेरिकेचे उपराष्ट्रपती जे. डी. व्हान्स यांनी कतारच्या पंतप्रधानांची भेट घेतली. कतार आता पाकिस्तानसोबतच्या गुप्त वाटाघाटी चालू आहेत.

Updated On: May 09, 2026 | 03:11 PM
jd vance qatar pm meeting us iran peace deal draft 2026

जेडी व्हान्स यांनी कतारच्या पंतप्रधानांची भेट घेतली, शांतता योजनेवर तेहरानच्या प्रतिसादाची प्रतीक्षा ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
  • जेडी व्हान्स-कतार पंतप्रधान बैठक
  • एक पानी शांतता मसुदा
  • कतार-पाकिस्तान युती

JD Vance Qatar Prime Minister meeting : वॉशिंग्टनमध्ये (America) नुकत्याच घडलेल्या एका मोठ्या राजनैतिक घडामोडीने जागतिक राजकारणात खळबळ उडवून दिली आहे. अमेरिकेचे उपराष्ट्रपती जेडी व्हान्स यांनी कतारचे पंतप्रधान शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल-थानी यांची भेट घेऊन इराणसोबतच्या युद्धविरामाला कायमस्वरूपी शांततेत बदलण्याच्या योजनेवर चर्चा केली. ही बैठक इतकी महत्त्वाची होती की, कतारचे पंतप्रधान केवळ या चर्चेसाठी वॉशिंग्टनला आले होते आणि बैठक संपताच तातडीने परतले. या भेटीनंतर आता संपूर्ण जगाचे लक्ष इराणच्या प्रतिसादाकडे लागले आहे.

शांततेचा ‘एक पानी’ मसुदा: नेमके काय आहे योजनेत?

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ट्रम्प प्रशासनाने इराणसमोर एक अत्यंत संक्षिप्त पण स्पष्ट असा ‘एक पानी’ शांतता प्रस्ताव ठेवला आहे. या प्रस्तावाचा मुख्य उद्देश केवळ तात्पुरता युद्धविराम नसून, भविष्यातील मोठे युद्ध टाळणे आणि इराणच्या अणुकार्यक्रमावर पुन्हा एकदा ठोस वाटाघाटी सुरू करणे हा आहे. अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो यांनीही यावर भाष्य करताना म्हटले आहे की, “आम्हाला आशा आहे की इराण या प्रस्तावाचा गांभीर्याने विचार करेल. आम्हाला एक कायमस्वरूपी तोडगा हवा आहे जो संपूर्ण मध्यपूर्वेला स्थिर करेल.”

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Space Mystery: पेंटागॉनचा ‘पँडोरा बॉक्स’! Aliens आणि UFO फाईल्समधील ‘त्या’ 161 कागदपत्रांनी जग हादरले; काय आहे चंद्रावरील रहस्य?

कतारची ‘बॅक-चॅनेल’ डिप्लोमसी आणि IRGC शी थेट संपर्क

या संपूर्ण प्रक्रियेत कतारची भूमिका अत्यंत कळीची ठरत आहे. जरी पाकिस्तान अधिकृतपणे दोन्ही देशांमधील मध्यस्थ म्हणून काम करत असला, तरी कतारचे अधिकारी इराणच्या ‘इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स’ (IRGC) च्या वरिष्ठ नेतृत्वासोबत थेट संपर्कात आहेत. आयआरजीसी हे इराणमधील लष्करी आणि धोरणात्मक निर्णय घेणारे सर्वात शक्तिशाली अंग मानले जाते. कतारने यापूर्वीही जून २०२५ मध्ये युद्ध सुरू होण्यापूर्वी जिनिव्हा येथे झालेल्या चर्चेत महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. आता पुन्हा एकदा, पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांशी सल्लामसलत करून कतारचे पंतप्रधान अमेरिकेसोबतच्या या गुप्त वाटाघाटी पुढे नेत आहेत.

credit – social media and Twitter

अणुचर्चा आणि प्रादेशिक स्थिरता

इराण सध्या अत्यंत दबावाखाली आहे. एकीकडे अमेरिकेची आर्थिक नाकेबंदी आणि दुसरीकडे अंतर्गत लष्करी संघर्ष यामुळे तेहरानला आता शांतता कराराची नितांत गरज आहे. अमेरिकेने अट घातली आहे की, कोणत्याही कायमस्वरूपी शांतता करारापूर्वी अणुकार्यक्रमावर पारदर्शक चर्चा व्हायला हवी. इराणने जर या प्रस्तावाला सकारात्मक प्रतिसाद दिला, तर मध्यपूर्वेतील रक्ताचा सडा थांबण्याची मोठी शक्यता आहे. मात्र, जर ही चर्चा फिस्कटली, तर ट्रम्प प्रशासन अधिक कठोर पावले उचलण्याच्या तयारीत आहे, असे संकेतही देण्यात आले आहेत.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : War Crimes: ज्याच्या नावाने सीरिया थरथरायचा, ‘त्या’ जनरलला नव्या सरकारने फरफटत नेले; अंगावर काटा आणणारा गुन्ह्यांचा पाढा

भविष्यातील आव्हाने आणि अपेक्षा

येत्या काही दिवसांत इराण या शांतता मसुद्यावर काय भूमिका घेतो, यावर जागतिक बाजारातील तेलाचे दर आणि एकूणच भू-राजकीय स्थैर्य अवलंबून असेल. जेडी व्हान्स यांच्या या पुढाकारामुळे ट्रम्प प्रशासनाची परराष्ट्र नीती अधिक आक्रमक आणि परिणामकारक असल्याचे सिद्ध होत आहे. आता चेंडू इराणच्या कोर्टात असून, तेहरान शांततेचा मार्ग निवडतो की संघर्षाचा, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.

Web Title: Jd vance qatar pm meeting us iran peace deal draft 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 09, 2026 | 03:11 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Putin In China : ‘आधी ट्रम्प, आता पुतिन!’ चीनच्या दारात जगातील सर्वात शक्तिशाली नेत्यांची रांग; काय आहे जिनपिंग यांचा गेम प्लॅन?
1

Putin In China : ‘आधी ट्रम्प, आता पुतिन!’ चीनच्या दारात जगातील सर्वात शक्तिशाली नेत्यांची रांग; काय आहे जिनपिंग यांचा गेम प्लॅन?

India Netherlands Deals : सेमीकंडक्टर ते हरित उर्जा…, भारत-नेदरलँड्समध्ये १७ सामंजस्य करार; द्विपक्षीय संबंधांना नवी दिशा मिळणार
2

India Netherlands Deals : सेमीकंडक्टर ते हरित उर्जा…, भारत-नेदरलँड्समध्ये १७ सामंजस्य करार; द्विपक्षीय संबंधांना नवी दिशा मिळणार

Guerrilla Warfare: ‘प्राण देऊ, पण झुकणार नाही!’ अमेरिकन CIA प्रमुखांच्या गुप्त भेटीनंतर ‘हा’ देश थेट युद्धभूमीसाठी सज्ज
3

Guerrilla Warfare: ‘प्राण देऊ, पण झुकणार नाही!’ अमेरिकन CIA प्रमुखांच्या गुप्त भेटीनंतर ‘हा’ देश थेट युद्धभूमीसाठी सज्ज

Beit Shemesh : इस्रायलमध्ये रात्रीच्या अंधारात महाविस्फोट; आकाशात उसळले आगीचे लोट, ‘तोमर’ कारखान्यात नेमकं घडलं काय?
4

Beit Shemesh : इस्रायलमध्ये रात्रीच्या अंधारात महाविस्फोट; आकाशात उसळले आगीचे लोट, ‘तोमर’ कारखान्यात नेमकं घडलं काय?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Pune Crime: पुण्यात आणखी एक नसरापूर सारखी घटना; आजोबानेच केला नातीवर अत्याचार

Pune Crime: पुण्यात आणखी एक नसरापूर सारखी घटना; आजोबानेच केला नातीवर अत्याचार

May 17, 2026 | 01:48 PM
Indian Army : इंजिनिअरिंगच्या विद्यार्थ्यांना थेट सैन्यात अधिकारी होण्याची संधी! आता अर्ज करण्याची अंतिम तारिख पहा एका क्लिकवर..

Indian Army : इंजिनिअरिंगच्या विद्यार्थ्यांना थेट सैन्यात अधिकारी होण्याची संधी! आता अर्ज करण्याची अंतिम तारिख पहा एका क्लिकवर..

May 17, 2026 | 01:43 PM
दिवे घाटात हातात कोयते अन् बुलेटस्वारांचा धुडगूस; पोलिसांनी केली ‘ही’ मोठी कारवाई

दिवे घाटात हातात कोयते अन् बुलेटस्वारांचा धुडगूस; पोलिसांनी केली ‘ही’ मोठी कारवाई

May 17, 2026 | 01:37 PM
Kalyan Crime: संतापजनक! रेल्वे स्थानकावर अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार; आधी मोबाइल हिसकावला नंतर…

Kalyan Crime: संतापजनक! रेल्वे स्थानकावर अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार; आधी मोबाइल हिसकावला नंतर…

May 17, 2026 | 01:35 PM
Bank Account मध्ये चुकून आलेत पैसे? खुश होऊ नका; एक चूक आणि थेट 60% टॅक्ससह बसणार मोठा पेनाल्टीचा झटका!

Bank Account मध्ये चुकून आलेत पैसे? खुश होऊ नका; एक चूक आणि थेट 60% टॅक्ससह बसणार मोठा पेनाल्टीचा झटका!

May 17, 2026 | 01:30 PM
Smart Car Key : 90% लोकांना माहीतच नाही! कारच्या चावीमध्ये लपलीत ‘ही’ 5 गुप्त वैशिष्ट्ये; उन्हाळ्यात होईल मोठा फायदा

Smart Car Key : 90% लोकांना माहीतच नाही! कारच्या चावीमध्ये लपलीत ‘ही’ 5 गुप्त वैशिष्ट्ये; उन्हाळ्यात होईल मोठा फायदा

May 17, 2026 | 01:26 PM
सुरतमधून लव्ह जिहादचे नवे प्रकरण उघड, रहिम नाही रोहन बनून महिला वकिलाला जाळ्यात ओढले, शारीरिक शोषणाचा आरोप

सुरतमधून लव्ह जिहादचे नवे प्रकरण उघड, रहिम नाही रोहन बनून महिला वकिलाला जाळ्यात ओढले, शारीरिक शोषणाचा आरोप

May 17, 2026 | 01:23 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM
Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

May 16, 2026 | 08:06 PM
Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

May 16, 2026 | 08:01 PM
Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

May 16, 2026 | 07:48 PM
Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

May 16, 2026 | 07:32 PM
KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

May 16, 2026 | 03:10 PM