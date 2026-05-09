Peace Deal: जागतिक शांततेसाठी अमेरिकेची मोठी खेळी; JD Vance यांची कतारच्या पंतप्रधानांशी गुप्त भेट; ‘एक पानी’ करारावर जगाचे लक्ष

JD Vance Qatar Prime Minister meeting : वॉशिंग्टनमध्ये (America) नुकत्याच घडलेल्या एका मोठ्या राजनैतिक घडामोडीने जागतिक राजकारणात खळबळ उडवून दिली आहे. अमेरिकेचे उपराष्ट्रपती जेडी व्हान्स यांनी कतारचे पंतप्रधान शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल-थानी यांची भेट घेऊन इराणसोबतच्या युद्धविरामाला कायमस्वरूपी शांततेत बदलण्याच्या योजनेवर चर्चा केली. ही बैठक इतकी महत्त्वाची होती की, कतारचे पंतप्रधान केवळ या चर्चेसाठी वॉशिंग्टनला आले होते आणि बैठक संपताच तातडीने परतले. या भेटीनंतर आता संपूर्ण जगाचे लक्ष इराणच्या प्रतिसादाकडे लागले आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ट्रम्प प्रशासनाने इराणसमोर एक अत्यंत संक्षिप्त पण स्पष्ट असा ‘एक पानी’ शांतता प्रस्ताव ठेवला आहे. या प्रस्तावाचा मुख्य उद्देश केवळ तात्पुरता युद्धविराम नसून, भविष्यातील मोठे युद्ध टाळणे आणि इराणच्या अणुकार्यक्रमावर पुन्हा एकदा ठोस वाटाघाटी सुरू करणे हा आहे. अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो यांनीही यावर भाष्य करताना म्हटले आहे की, “आम्हाला आशा आहे की इराण या प्रस्तावाचा गांभीर्याने विचार करेल. आम्हाला एक कायमस्वरूपी तोडगा हवा आहे जो संपूर्ण मध्यपूर्वेला स्थिर करेल.”
या संपूर्ण प्रक्रियेत कतारची भूमिका अत्यंत कळीची ठरत आहे. जरी पाकिस्तान अधिकृतपणे दोन्ही देशांमधील मध्यस्थ म्हणून काम करत असला, तरी कतारचे अधिकारी इराणच्या ‘इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स’ (IRGC) च्या वरिष्ठ नेतृत्वासोबत थेट संपर्कात आहेत. आयआरजीसी हे इराणमधील लष्करी आणि धोरणात्मक निर्णय घेणारे सर्वात शक्तिशाली अंग मानले जाते. कतारने यापूर्वीही जून २०२५ मध्ये युद्ध सुरू होण्यापूर्वी जिनिव्हा येथे झालेल्या चर्चेत महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. आता पुन्हा एकदा, पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांशी सल्लामसलत करून कतारचे पंतप्रधान अमेरिकेसोबतच्या या गुप्त वाटाघाटी पुढे नेत आहेत.
🇶🇦 Vance met with Qatar’s prime minister as the US looks to Doha to help save talks with Iran According to Axios, the White House sees Qatar as the most effective mediator in negotiations with Tehran. US officials say the Qataris know how to work “behind the scenes” — and that… pic.twitter.com/mh3dYcvdTb — NEXTA (@nexta_tv) May 9, 2026
इराण सध्या अत्यंत दबावाखाली आहे. एकीकडे अमेरिकेची आर्थिक नाकेबंदी आणि दुसरीकडे अंतर्गत लष्करी संघर्ष यामुळे तेहरानला आता शांतता कराराची नितांत गरज आहे. अमेरिकेने अट घातली आहे की, कोणत्याही कायमस्वरूपी शांतता करारापूर्वी अणुकार्यक्रमावर पारदर्शक चर्चा व्हायला हवी. इराणने जर या प्रस्तावाला सकारात्मक प्रतिसाद दिला, तर मध्यपूर्वेतील रक्ताचा सडा थांबण्याची मोठी शक्यता आहे. मात्र, जर ही चर्चा फिस्कटली, तर ट्रम्प प्रशासन अधिक कठोर पावले उचलण्याच्या तयारीत आहे, असे संकेतही देण्यात आले आहेत.
येत्या काही दिवसांत इराण या शांतता मसुद्यावर काय भूमिका घेतो, यावर जागतिक बाजारातील तेलाचे दर आणि एकूणच भू-राजकीय स्थैर्य अवलंबून असेल. जेडी व्हान्स यांच्या या पुढाकारामुळे ट्रम्प प्रशासनाची परराष्ट्र नीती अधिक आक्रमक आणि परिणामकारक असल्याचे सिद्ध होत आहे. आता चेंडू इराणच्या कोर्टात असून, तेहरान शांततेचा मार्ग निवडतो की संघर्षाचा, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.