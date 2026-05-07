Russian Oil : भारत रशिया मैत्रीत मिठाचा खडा? सवलत बंद करुन रशियाने वाढवले तेलाचे भाव

India Oil Import : होर्मुझ संकटामुळे जगभरात तेल पुरवठा विस्कळीत झाला आहे. याच पार्श्वभूमीवर रशियन तेलाची मागणी वाढली आहे. मात्र रशियाने सवलत बंद केल्याने भारताला प्रीमियम दरात तेल विकत घ्यावे लागत आहे.

Updated On: May 07, 2026 | 12:56 PM
Russian Oil : भारत रशिया मैत्रीत मिठाचा खडा? सवलत बंद करुन रशियाने वाढवले तेलाचे भाव

  • रशियन तेल भारतासाठी महागले?
  • सरकारला प्रीमियम किमतीत खरेदी करावे लागणार तेल
  • पेट्रोल-डिझेल महागणार?
Russian Oil Price : नवी दिल्ली/मॉस्को : पश्चिम आशियातील तणावामुळे सध्या जागतिक स्तरावर चिंतेचे वातावरण आहे. अमेरिकेने होर्मुझ (Hormuz) नाकेबंदी हटवली असली तर इराणने अद्याप माघार घेतलेली नाही. यामुळे जागतिक बाजारात तेल पुरवठ्यात अद्यापही अडथळा येत आहे. याच पार्श्वभूमीवर भारतासमोर एक मोठे आव्हान उभे राहीले आहे. भारताला रशियाकडून मिळणाऱ्या तेलासाठी  मोठी किंमत मोजावी लागत आहे.

रशियन तेलाच्या किमतीतील बदल

एकेकाळी भारताला सवतीच्या दरात मिळणारे रशियन तेल आता प्रीमियम दराने खरेदी करावे लागत आहे. यामुळे भारत आणि रशिया मैत्रीत तणाव निर्माण झाला का असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. २०२२ मध्ये युक्रेन युद्धाला सुरुवात झाली त्यावेळी रशिया (Russia) ने भारताला ८ ते १० प्रति बॅरल डॉलर्समध्ये तेल विकले होते.

आता मात्र संपूर्ण चित्र पालटले आहे. मध्यपूर्वेतील पुरवठा साखळी विस्कळीत झाल्यामुळे रशियाने तेलावरील सवलत पूर्णपणे बंद केली आहे. सध्या रशियाकडून भारताला तेलासाठी बेंचमार्क किमतीपेक्षा प्रति बॅरल ४ ते ५ डॉलर्स अतिरिक्त मोजावे लागत आहेत.

आयातीमध्ये रशियाचा वाटा

अमेरिका आणि इराण संघर्षामुळे मार्च २०२६ मध्ये भारताने रशियाकडून एकूण ३३.३% तेल आयात केली होती. भारत मार्च महिन्यात दररोज सरासरी २० लाख बॅरल कच्चा तेलाची आयात करत होता. आखाती देशांचा तेल पुरवठा थांबल्याने रशियाच एकमेव भारताचा मोठा आधार होता. परंतु रशियाने तेलावरील सवलत बंद केल्याने किमतीत वाढ होऊन भारताला ते महागड्या दरात घ्यावे लागत होते.

भारताच्या पुरवठ्यातील अडथळे

पश्चिम आशिया संघर्षामुळे रशियान तेलाची मागणी वाढली होती. पंरतु पुरवठ्यात अनेक अडथळे निर्माण होत होते. रशियाच्या तेल साठ्यांवर युक्रेनचे ड्रोन हल्ले, लांबचा सागरी मार्ग आणि विम्याचा हप्त्यांमुळे शिपिंग खर्च वाढला होता. यामुळे भारताच्या आयातीत घट झाली होती.

सध्या भारताला महागड्या दरात रशियन तेलाची खरेदी करावी लागत आहे. परंतु वाढत्या किमती आणि वाहतूक खर्चामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर  दबाव निर्माण होण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. यामुळे भारताने होर्मुझची सामुद्रधुनी खुली करण्याची मागणी केली आहे.

Published On: May 07, 2026 | 12:51 PM

