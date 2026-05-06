Alert ! सरकारने लागू केला LPG साठी नवा नियम ! त्वरित करा ‘हे’ काम नाहीतर Gas Connection होणार बंद

नवीन नियमांनुसार, कोणत्याही एकाच कुटुंबाकडे एकाच वेळी अनुदानित घरगुती LPG सिलिंडर आणि PNG connection असणे हे पूर्णपणे बेकायदेशीर असल्याचे घोषित करण्यात आले आहे. मध्यपूर्वेतील वाढता तणाव आणि जागतिक ऊर्जा संकट यामुळे इंधनाच्या पुरवठ्यात व्यत्यय निर्माण झाला आहे; परिणामी, गॅस संसाधनांचा कार्यक्षम आणि योग्य वापर सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारने हे कठोर पाऊल उचलले आहे.
अनुदानित LPG सिलिंडर्सचा होणारा काळाबाजार रोखणे आणि ज्या भागांमध्ये अद्याप PNG पाइपलाइन्स टाकल्या गेल्या नाहीत, केवळ तेथील गरजू कुटुंबांपर्यंतच गॅस सिलिंडर्स पोहोचतील याची खात्री करणे, हे सरकारचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. दिल्ली आणि देशभरातील इतर प्रमुख शहरांमध्ये, गॅस कंपन्या आता अशा घरांची ओळख पटवत आहेत, जी एकाच वेळी दोन्ही गॅस कनेक्शन्सचे फायदे घेत आहेत. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने जारी केलेल्या नवीन निर्देशानुसार, ज्या घरांकडे आधीच PNG जोडणी उपलब्ध आहे, अशा घरांना नवीन LPG सिलिंडर्स जारी न करण्याबाबत किंवा त्यांची पुन्हा रिफिल न पुरवण्याबाबत तेल कंपन्या आणि वितरकांना स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत.
तुमचा LPG सिलिंडर परत करा:
जर तुमच्या घरी PNG (पाइपद्वारे पुरवला जाणारा गॅस) सेवा सुरू झाली असेल, तर तुम्ही तुमचे जुने LPG गॅस कनेक्शन त्वरित परत करणे (सरेंडर करणे) अनिवार्य आहे.
स्वेच्छेने परत करावं :
आजवर, देशभरातील ४३,००० हून अधिक ग्राहकांनी स्वेच्छेने आपली LPG कनेक्शन्स परत केली आहेत; पण सरकारकडे उपलब्ध असलेल्या आकडेवारीनुसार, अशा कुटुंबांची प्रत्यक्ष संख्या यापेक्षा कितीतरी अधिक आहे.
कारवाईचा इशारा:
जर कोणतेही कुटुंब या नियमाचे उल्लंघन करताना आढळले, तर त्यांच्यावर दंड आकारला जाऊ शकतो; तसेच, कोणतीही पूर्वसूचना न देता त्यांचे गॅस कनेक्शन रद्द केले जाण्याचीही शक्यता आहे.
भारत आपल्या कच्च्या तेलाच्या गरजेपैकी सुमारे ८८%, नैसर्गिक वायूच्या गरजेपैकी ५०% आणि एलपीजीच्या गरजेपैकी सुमारे ६०% भाग परदेशातून मुख्यतः सौदी अरेबिया आणि UAE मधून आयात करतो. इराण आणि इस्रायल यांच्यातील तणाव, तसेच जागतिक संकटामुळे, वायूचा पुरवठा मोठ्या प्रमाणात बाधित झाला आहे. या परिणामाची झळ केवळ सामान्य घरांनाच नव्हे, तर हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि व्यावसायिक आस्थापनांनाही बसत आहे; एलपीजीच्या पुरवठ्यातील कमतरतेमुळे या संस्थांना पर्यायी इंधनाचा वापर करण्याचे आवाहन केले जात आहे. त्यामुळे, जर तुमच्याकडे सध्या एलपीजीचे Double Connection असेल, तर भविष्यातील संभाव्य अडचणी टाळण्यासाठी त्यापैकी एक जोडणी लवकरात लवकर परत करणे हिताचे ठरेल.