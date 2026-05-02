Gas चा भडका! कमर्शियलनंतर आता घरगुती Cylinder च्या दरात मोठी वाढ होणार? जाणून घ्या किती बसणार फटका

स्वयंपाकघरातील गॅस आता आणखीच महाग होणार आहे. जर तुम्हाला या घडामोडीची कल्पना नसेल, तर आताच सावध व्हा. सरकारकडून मिळणाऱ्या संकेतांवरून असे सूचित होते की, लवकरच असे काही उपाय योजले जाण्याची शक्यता आहे.

Updated On: May 02, 2026 | 01:05 PM
(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • स्वयंपाकघरातील गॅस आणखीच महाग होणार
  • सरकारकडून मिळणाऱ्या संकेतांवरूनसूचित
  • विरोधकांचा सरकारवर हल्लाबोल
LPG Domestic Gas Cylinder Price Today: स्वयंपाकघरातील गॅस आता आणखीच महाग होणार आहे. जर तुम्हाला या घडामोडीची कल्पना नसेल, तर आताच सावध व्हा. सरकारकडून मिळणाऱ्या संकेतांवरून असे सूचित होते की, लवकरच असे काही उपाय योजले जाण्याची शक्यता आहे, ज्याचा थेट परिणाम तुमच्या खिशावर होईल. विविध अहवालांनुसार, घरगुती LPG सिलिंडर्सच्या किमतींमध्ये लवकरच मोठी वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. १ मे रोजीच, व्यावसायिक सिलिंडर्सच्या किमतींमध्ये सुमारे १,००० रुपयांची वाढ झाली होती. त्यानंतर आता सर्वसामान्यांच्या खिशाला हा दणदणीत फटका बसणार असल्याचं समोर येत आहे.

घरगुती सिलेंडरमध्ये किती होणार वाढ?

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, घरगुती एलपीजी सिलिंडर्सच्या किमतीमध्ये प्रति सिलिंडर ४० ते ५० रुपयांची वाढ केली जाण्याची शक्यता आहे. ज्या सिलिंडरमुळे तुमच्या स्वयंपाकघराचे बजेट आधीच कोलमडले आहे, तोच सिलिंडर आता आणखी महाग होण्याच्या उंबरठ्यावर येऊन ठेपला आहे. विशेष म्हणजे, सिलिंडर्सच्या किमतीतील ही वाढ पुढील ५ ते ७ दिवसांतच लागू होण्याची शक्यता आहे.

शहर घरगुती सिलिंडर्सचे दर
दिल्ली (Delhi)
₹913.00
मुंबई (Mumbai) ₹912.50
कोलकाता (Kolkata)  ₹939.00
चेन्नई (Chennai) ₹928.50
बेंगलुरु (Bengaluru) ₹915.50
हैदराबाद (Hyderabad) ₹965.00
लखनऊ (Lucknow) ₹950.50
पटना (Patna)  ₹1,002.50
नोएडा (Noida) ₹910.00

व्यावसायिक सिलिंडर्सनंतर, आता घरगुती सिलिंडर्सची वेळ

वास्तविक पाहता, जागतिक बाजारातील चढ-उतार आणि कच्च्या तेलाच्या किमती यांचा घरगुती इंधनाच्या किमतींवर थेट परिणाम होत असतो. सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, उत्पादन खर्च आणि विक्री किंमत यांमधील वाढती तफावत भरून काढण्यासाठी हा निर्णय घेणे आता गरजेचं ठरत आहे. त्यामुळे सरकारकडून हा निर्णय घेतला जात आहे. पेट्रोलियम मंत्रालयाने अद्याप या निर्णयाला अंतिम मंजुरी दिली नसली, तरी हा निर्णय कोणत्याही क्षणी लागू केला जाऊ शकतो, अशी चर्चा आता जोर धरू लागली आहे.

व्यावसायिक सिलिंडर्सचे दर

१९-किलोच्या व्यावसायिक सिलिंडर्सचे शहरनिहाय दर

नवी दिल्ली: ₹३,०७१.५०
मुंबई: ₹३,०२४
कोलकाता: ₹३,२०२
चेन्नई: ₹३,२३७

लक्षात ठेवा, ५० रुपयांची ही एकाच वेळी झालेली दरवाढ केवळ एक आकडेवारी नाही; तर ते एक असे कठोर वास्तव आहे, जे लाखो लोकांच्या ताटातून घास हिरावून घेण्यासारखे आहे. जेव्हा गॅसचे दर वाढतात, तेव्हा केवळ स्वयंपाकाचा खर्चच वाढत नाही; तर त्याऐवजी, हॉटेल्सपासून ते रेस्टॉरंट्सपर्यंत आणि टिफिन सेवांपासून ते माध्यान्ह भोजनापर्यंत सर्व काही महाग होते. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, मग ती व्यक्ती मोठी असो वा लहान, महागाईचा हा बॉम्ब प्रत्येकावरच फुटतो.

वाढत्या महागाईवरून विरोधकांचा सरकारवर हल्लाबोल

या बातमीमुळे राजकीय वर्तुळातही मोठी खळबळ उडाली आहे. व्यावसायिक गॅस सिलिंडर्सच्या दरात झालेल्या वाढीवरून विरोधक आधीच सरकारला कोंडीत पकडत आहेत. या पार्श्वभूमीवर, जर हे दर आणखी वाढले, तर रस्त्यांपासून ते संसदेपर्यंत मोठा गदारोळ होणे अटळ आहे.

Published On: May 02, 2026 | 01:05 PM

