Gas चा भडका! कमर्शियलनंतर आता घरगुती Cylinder च्या दरात मोठी वाढ होणार? जाणून घ्या किती बसणार फटका

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, घरगुती एलपीजी सिलिंडर्सच्या किमतीमध्ये प्रति सिलिंडर ४० ते ५० रुपयांची वाढ केली जाण्याची शक्यता आहे. ज्या सिलिंडरमुळे तुमच्या स्वयंपाकघराचे बजेट आधीच कोलमडले आहे, तोच सिलिंडर आता आणखी महाग होण्याच्या उंबरठ्यावर येऊन ठेपला आहे. विशेष म्हणजे, सिलिंडर्सच्या किमतीतील ही वाढ पुढील ५ ते ७ दिवसांतच लागू होण्याची शक्यता आहे.
|शहर
|घरगुती सिलिंडर्सचे दर
|मुंबई (Mumbai)
|₹912.50
|कोलकाता (Kolkata)
|₹939.00
|चेन्नई (Chennai)
|₹928.50
|बेंगलुरु (Bengaluru)
|₹915.50
|हैदराबाद (Hyderabad)
|₹965.00
|लखनऊ (Lucknow)
|₹950.50
|पटना (Patna)
|₹1,002.50
|नोएडा (Noida)
|₹910.00
वास्तविक पाहता, जागतिक बाजारातील चढ-उतार आणि कच्च्या तेलाच्या किमती यांचा घरगुती इंधनाच्या किमतींवर थेट परिणाम होत असतो. सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, उत्पादन खर्च आणि विक्री किंमत यांमधील वाढती तफावत भरून काढण्यासाठी हा निर्णय घेणे आता गरजेचं ठरत आहे. त्यामुळे सरकारकडून हा निर्णय घेतला जात आहे. पेट्रोलियम मंत्रालयाने अद्याप या निर्णयाला अंतिम मंजुरी दिली नसली, तरी हा निर्णय कोणत्याही क्षणी लागू केला जाऊ शकतो, अशी चर्चा आता जोर धरू लागली आहे.
१९-किलोच्या व्यावसायिक सिलिंडर्सचे शहरनिहाय दर
नवी दिल्ली: ₹३,०७१.५०
मुंबई: ₹३,०२४
कोलकाता: ₹३,२०२
चेन्नई: ₹३,२३७
लक्षात ठेवा, ५० रुपयांची ही एकाच वेळी झालेली दरवाढ केवळ एक आकडेवारी नाही; तर ते एक असे कठोर वास्तव आहे, जे लाखो लोकांच्या ताटातून घास हिरावून घेण्यासारखे आहे. जेव्हा गॅसचे दर वाढतात, तेव्हा केवळ स्वयंपाकाचा खर्चच वाढत नाही; तर त्याऐवजी, हॉटेल्सपासून ते रेस्टॉरंट्सपर्यंत आणि टिफिन सेवांपासून ते माध्यान्ह भोजनापर्यंत सर्व काही महाग होते. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, मग ती व्यक्ती मोठी असो वा लहान, महागाईचा हा बॉम्ब प्रत्येकावरच फुटतो.
या बातमीमुळे राजकीय वर्तुळातही मोठी खळबळ उडाली आहे. व्यावसायिक गॅस सिलिंडर्सच्या दरात झालेल्या वाढीवरून विरोधक आधीच सरकारला कोंडीत पकडत आहेत. या पार्श्वभूमीवर, जर हे दर आणखी वाढले, तर रस्त्यांपासून ते संसदेपर्यंत मोठा गदारोळ होणे अटळ आहे.
