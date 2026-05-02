IPL संपताच बॉक्स ऑफिसवर होणार धुमाकूळ! Ram Charan चा बहुचर्चित Peddi चित्रपट ‘या’ तारखेला चित्रपटगृहात

‘पेड्डी’ हा चित्रपट २०२६ सालातील सर्वाधिक चर्चेत असलेल्या आणि बहुप्रतीक्षित चित्रपटांपैकी एक ठरत आहे. या चित्रपटात ग्लोबल स्टार राम चरण मुख्य भूमिकेत दिसणार असून त्यांच्यासोबत जान्हवी कपूर आणि जगपति बाबू महत्त्वाच्या भूमिकांमध्ये झळकणार आहेत. चित्रपटाची घोषणा झाल्यापासूनच प्रेक्षकांमध्ये आणि चित्रपटसृष्टीत याची जोरदार चर्चा सुरू आहे. नुकताच ‘पेड्डी पहलवान’ हा झलक व्हिडिओ प्रदर्शित झाला होता, ज्यामध्ये राम चरण एका वेगळ्याच अवतारात दिसले आणि त्याला देशभरातून प्रचंड प्रतिसाद मिळाला.आता या चित्रपटाची अधिकृत प्रदर्शन तारीख ४ जून २०२६ अशी निश्चित करण्यात आली आहे. आयपीएल स्पर्धा संपल्यानंतर लगेचच हा चित्रपट मोठ्या पडद्यावर येणार असल्याने बॉक्स ऑफिसवर मोठा प्रभाव पडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
‘पेड्डी’विषयी प्रेक्षकांमध्ये उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. चित्रपटातील प्रत्येक घटक—टीझर, “चिकिरी चिकिरी” आणि “राय राय रा रा” ही गाणी, तसेच पोस्टर्स—प्रेक्षकांना एका वेगळ्याच जगात घेऊन जात आहेत. विशेष म्हणजे कोणत्याही दिखाव्याशिवाय केवळ आशयाच्या जोरावर हा चित्रपट लोकप्रिय ठरत आहे. पहिले गाणे “चिकिरी चिकिरी” प्रदर्शित होताच प्रचंड गाजले. त्यातील ताजेपणा आणि ए. आर. रहमान यांच्या खास संगीतशैलीमुळे प्रेक्षकांनी त्याला भरभरून प्रतिसाद दिला. हे गाणे विविध माध्यमांवर २०० दशलक्षांहून अधिक वेळा पाहिले गेले आहे, जे चित्रपटाच्या संगीताबद्दलची उत्सुकता दर्शवते.
यानंतर प्रदर्शित झालेले “राय राय रा रा” हे ऊर्जावान गाणेही तितकेच लोकप्रिय ठरले असून ते इंटरनेटवर झपाट्याने व्हायरल झाले आहे. या गाण्याने व्हिडिओ प्लॅटफॉर्मवर ४७ दशलक्षांहून अधिक प्रेक्षकसंख्या पार केली आहे.
बुची बाबू सना यांनी लेखन आणि दिग्दर्शन केलेल्या ‘पेड्डी’मध्ये राम चरण मुख्य भूमिकेत असून शिवा राजकुमार, जान्हवी कपूर, दिव्येंदु शर्मा आणि जगपति बाबू हे कलाकारही महत्त्वाच्या भूमिकांमध्ये दिसणार आहेत. वेंकट सतीश किलारू यांच्या वृद्धि सिनेमाजसोबतच मैत्री मूवी मेकर्सच्या सहकार्याने हा चित्रपट तयार करण्यात आला असून ४ जून २०२६ रोजी तो चित्रपटगृहांत प्रदर्शित होणार आहे.
