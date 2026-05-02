Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Movies »
  • Bollywood »
  • Release Date Announced For Ram Charan And Janhvi Kapoor Peddi New Date Finalized After Two Postponements Marathi News

IPL संपताच बॉक्स ऑफिसवर होणार धुमाकूळ! Ram Charan चा बहुचर्चित Peddi चित्रपट ‘या’ तारखेला चित्रपटगृहात

Peddi या चित्रपट प्रदर्शनाच्या तारखेबाबत मोठी अपडेट आली आहे. बहुचर्चित, बहुप्रतिक्षित असलेल्या या चित्रपट लवकरच प्रदर्शित होणार आहे. विलंब आणि सोशल मीडियावर पसरलेल्या विविध अफवांनंतर आता लवकरच यावरुन पडदा उठणार आहे.

Updated On: May 02, 2026 | 12:43 PM
(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • ‘पेड्डी’विषयी प्रेक्षकांमध्ये उत्सुकता शिगेला
  • Ram Charan चा Peddi’या’ तारखेला चित्रपटगृहात
  • खास संगीतशैलीमुळे प्रेक्षकांनी त्याला भरभरून प्रतिसाद
Peddi New Release Date: दाक्षिणात्य सुपरस्टार राम चरण आणि बॉलिवूड अभिनेत्री जान्हवी कपूर यांच्या चाहत्यांसाठी एक मोठी आणि आनंदाची बातमी समोर आली आहे. २०२६ मधील सर्वात मोठ्या चित्रपटांपैकी एक मानला जात आहे. या चित्रपटात राम चरणसोबत जान्हवी कपूर झळकणार असून संगीताची जबाबदारी ए. आर. रहमान यांनी सांभाळली आहे.दिग्दर्शक बुची बाबू सना यांच्या, ज्याची आतुरतेने वाट पाहिली जात होती अशा ‘पेद्दी’ (Peddi) या sports drama प्रदर्शनाच्या तारखेबाबतचा दीर्घकालीन प्रतीक्षा अखेर संपली आहे. अनेकदा झालेला विलंब आणि सोशल मीडियावर पसरलेल्या विविध अफवांच्या पार्श्वभूमीवर, या चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी अधिकृतपणे घोषणा केली आहे.

‘घर बरकत आई…’, Munawar Faruqui ने दिली Good News! पत्नी मेहजबीन आणि मुलीची पहिली झलक पहाच!

‘पेड्डी पहलवान’ हा झलक व्हिडिओ प्रदर्शित

‘पेड्डी’ हा चित्रपट २०२६ सालातील सर्वाधिक चर्चेत असलेल्या आणि बहुप्रतीक्षित चित्रपटांपैकी एक ठरत आहे. या चित्रपटात ग्लोबल स्टार राम चरण मुख्य भूमिकेत दिसणार असून त्यांच्यासोबत जान्हवी कपूर आणि जगपति बाबू महत्त्वाच्या भूमिकांमध्ये झळकणार आहेत. चित्रपटाची घोषणा झाल्यापासूनच प्रेक्षकांमध्ये आणि चित्रपटसृष्टीत याची जोरदार चर्चा सुरू आहे. नुकताच ‘पेड्डी पहलवान’ हा झलक व्हिडिओ प्रदर्शित झाला होता, ज्यामध्ये राम चरण एका वेगळ्याच अवतारात दिसले आणि त्याला देशभरातून प्रचंड प्रतिसाद मिळाला.आता या चित्रपटाची अधिकृत प्रदर्शन तारीख ४ जून २०२६ अशी निश्चित करण्यात आली आहे. आयपीएल स्पर्धा संपल्यानंतर लगेचच हा चित्रपट मोठ्या पडद्यावर येणार असल्याने बॉक्स ऑफिसवर मोठा प्रभाव पडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

‘पेड्डी’विषयी प्रेक्षकांमध्ये उत्सुकता शिगेला

‘पेड्डी’विषयी प्रेक्षकांमध्ये उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. चित्रपटातील प्रत्येक घटक—टीझर, “चिकिरी चिकिरी” आणि “राय राय रा रा” ही गाणी, तसेच पोस्टर्स—प्रेक्षकांना एका वेगळ्याच जगात घेऊन जात आहेत. विशेष म्हणजे कोणत्याही दिखाव्याशिवाय केवळ आशयाच्या जोरावर हा चित्रपट लोकप्रिय ठरत आहे. पहिले गाणे “चिकिरी चिकिरी” प्रदर्शित होताच प्रचंड गाजले. त्यातील ताजेपणा आणि ए. आर. रहमान यांच्या खास संगीतशैलीमुळे प्रेक्षकांनी त्याला भरभरून प्रतिसाद दिला. हे गाणे विविध माध्यमांवर २०० दशलक्षांहून अधिक वेळा पाहिले गेले आहे, जे चित्रपटाच्या संगीताबद्दलची उत्सुकता दर्शवते.

इंटरनेटवर झपाट्याने व्हायरल

यानंतर प्रदर्शित झालेले “राय राय रा रा” हे ऊर्जावान गाणेही तितकेच लोकप्रिय ठरले असून ते इंटरनेटवर झपाट्याने व्हायरल झाले आहे. या गाण्याने व्हिडिओ प्लॅटफॉर्मवर ४७ दशलक्षांहून अधिक प्रेक्षकसंख्या पार केली आहे.

बुची बाबू सना यांनी लेखन आणि दिग्दर्शन केलेल्या ‘पेड्डी’मध्ये राम चरण मुख्य भूमिकेत असून शिवा राजकुमार, जान्हवी कपूर, दिव्येंदु शर्मा आणि जगपति बाबू हे कलाकारही महत्त्वाच्या भूमिकांमध्ये दिसणार आहेत. वेंकट सतीश किलारू यांच्या वृद्धि सिनेमाजसोबतच मैत्री मूवी मेकर्सच्या सहकार्याने हा चित्रपट तयार करण्यात आला असून ४ जून २०२६ रोजी तो चित्रपटगृहांत प्रदर्शित होणार आहे.

Detective Dhananjay सिरीज का पहावी, 5 कारणं; तुमचा विकेंड करेल स्पेशल

Web Title: Release date announced for ram charan and janhvi kapoor peddi new date finalized after two postponements marathi news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 02, 2026 | 12:26 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Gharo Ghari Matichya Chuli : नानांच्या मृत्युपत्रामागचा तिढा कसा सुटणार? रणदिवेंच्या घरात पुन्हा एकदा नवं वादळ
1

Gharo Ghari Matichya Chuli : नानांच्या मृत्युपत्रामागचा तिढा कसा सुटणार? रणदिवेंच्या घरात पुन्हा एकदा नवं वादळ

US vs China vs India: $100 अब्ज क्लबमध्ये अमेरिकेचीच हवा! महासत्तांना टक्कर देण्यासाठी भारत-चीनचा काय आहे तगडा प्लॅन?
2

US vs China vs India: $100 अब्ज क्लबमध्ये अमेरिकेचीच हवा! महासत्तांना टक्कर देण्यासाठी भारत-चीनचा काय आहे तगडा प्लॅन?

Inflation Bomb : सोनं… दूध, आणि आता पेट्रोल – डिझेल, CNG अवघ्या 48 तासांत महागाईचा अटॅक, सामान्यांनी करायचं काय?
3

Inflation Bomb : सोनं… दूध, आणि आता पेट्रोल – डिझेल, CNG अवघ्या 48 तासांत महागाईचा अटॅक, सामान्यांनी करायचं काय?

Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!
4

Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
NAVI MUMBAI : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

NAVI MUMBAI : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

May 16, 2026 | 03:05 PM
GT vs KKR: ईडन गार्डनवर रंगणार महामुकाबला; कोलकात्याच्या घरच्या मैदानावर गुजरातची कसोटी, कसा असेल खेळपट्टीचा अंदाज? जाणून घ्या

GT vs KKR: ईडन गार्डनवर रंगणार महामुकाबला; कोलकात्याच्या घरच्या मैदानावर गुजरातची कसोटी, कसा असेल खेळपट्टीचा अंदाज? जाणून घ्या

May 16, 2026 | 03:05 PM
Kolhapur Crime: जिथे कुटुंब गमावलं, तिथेच संपवलं आयुष्य; पुण्यातील विराट गौतम यांच्या मृत्यूने आत्महत्या

Kolhapur Crime: जिथे कुटुंब गमावलं, तिथेच संपवलं आयुष्य; पुण्यातील विराट गौतम यांच्या मृत्यूने आत्महत्या

May 16, 2026 | 02:57 PM
“जसे मोदींचे एपस्टीनशी संबंध तसेच महाराष्ट्र भाजपचे खरातशी संबंध,” सुजात आंबेडकरांची जहरी टीका

“जसे मोदींचे एपस्टीनशी संबंध तसेच महाराष्ट्र भाजपचे खरातशी संबंध,” सुजात आंबेडकरांची जहरी टीका

May 16, 2026 | 02:55 PM
Ola-Uber Ban : महाराष्ट्र सरकारने केली ओला, उबर आणि रॅपिडोवर मोठी कारवाई; आता हे ॲप्स फोनमधून होऊ शकतात गायब

Ola-Uber Ban : महाराष्ट्र सरकारने केली ओला, उबर आणि रॅपिडोवर मोठी कारवाई; आता हे ॲप्स फोनमधून होऊ शकतात गायब

May 16, 2026 | 02:54 PM
Hardik Pandya: दुसऱ्यांदा चढणार हार्दिक पंड्या बोहल्यावर! Mahieka Sharma सह IPL दरम्यानच बांधणार लग्नगाठ

Hardik Pandya: दुसऱ्यांदा चढणार हार्दिक पंड्या बोहल्यावर! Mahieka Sharma सह IPL दरम्यानच बांधणार लग्नगाठ

May 16, 2026 | 02:43 PM
IMD Monsoon Update: आनंदाची बातमी! मान्सून वेळेआधीच अंदमानात दाखल, केरळमध्ये 26 मे, तर महाराष्ट्रात कधी?

IMD Monsoon Update: आनंदाची बातमी! मान्सून वेळेआधीच अंदमानात दाखल, केरळमध्ये 26 मे, तर महाराष्ट्रात कधी?

May 16, 2026 | 02:40 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

May 15, 2026 | 07:59 PM
Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

May 15, 2026 | 07:47 PM
Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

May 15, 2026 | 07:41 PM
Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

May 14, 2026 | 11:02 PM
Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

May 14, 2026 | 10:56 PM
Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

May 14, 2026 | 08:28 PM
Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

May 14, 2026 | 08:13 PM