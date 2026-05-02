Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या दरात घसरण, चांदीने घेतली उंच झेप! तुमच्या शहरातील ताजे भाव जाणून घ्या

Today's Gold Rate: देशभरात सोन्या-चांदीच्या दरात सतत चढउतार होत आहे. गुंतवणूकदार आणि ग्राहकांचे लक्ष या बदलांकडे लागले आहे. गेल्या 24 तासांत सोन्याच्या दरात किंचित घसरण झाली आहे.

Updated On: May 02, 2026 | 08:32 AM
  • 2 मे रोजी 24 कॅरेट सोन्याचा दर प्रति 10 ग्रॅम 1,50,370 रुपये असून 1 मेच्या तुलनेत किंचित घसरण झाली आहे.
  • चांदीच्या दरात मोठी वाढ होत प्रति किलो भाव 2,55,100 रुपयांवर पोहोचला आहे, म्हणजेच सुमारे 5,000 रुपयांची वाढ झाली आहे.
  • मुंबई, पुणे, दिल्लीसह अनेक शहरांमध्ये सोन्याचे दर स्थिर असले तरी चेन्नईसारख्या शहरांत किंमती थोड्या जास्त दिसत आहेत.
Gold Rate Todayभारतात 2 मे रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,037 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,784 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,278 रुपये आहे. भारतात 2 मे रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,37,840 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,50,370 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,12,780 रुपये आहे. भारतात 2 मे रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 255.10 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,55,100 रुपये आहे.

भारतात 1 मे रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,067 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,811 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,300 रुपये होता. भारतात 1 मे रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,38,110 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,50,670 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,13,000 रुपये होता. भारतात 1 मे रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 249.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,49,900 रुपये होता.  (फोटो सौजन्य – AI Created)

गेल्या 24 तासांत भारतात सोन्याच्या दरात घसरण झाली असली चांदीच्या दरात मात्र वाढ झाली आहे. गेल्या 24 तासांत भारतात चांदीचे दर सुमारे 5 हजार रुपयांनी वाढले आहेत. आज मुंबई, पुणे, केरळ आणि कोलकाता या शहरांमध्ये 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,37,840 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,50,370 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,12,780 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,37,870 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,50,400 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,12,810 रुपये आहे.

चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,39,190 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,51,850 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,16,090 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,37,890 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,50,420 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,12,830 रुपये आहे. दिल्ली आणि चंदीगड या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,37,990 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,50,420 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,12,830 रुपये आहे.

शहरं 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
मुंबई ₹1,37,840 ₹1,50,370 ₹1,12,780
पुणे ₹1,37,840 ₹1,50,370 ₹1,12,780
केरळ ₹1,37,840 ₹1,50,370 ₹1,12,780
कोलकाता ₹1,37,840 ₹1,50,370 ₹1,12,780
नागपूर ₹1,37,840 ₹1,50,370 ₹1,12,780
हैद्राबाद ₹1,37,840 ₹1,50,370 ₹1,12,780
बंगळुरु ₹1,37,840 ₹1,50,370 ₹1,12,780
चेन्नई ₹1,39,190 ₹1,51,850 ₹1,16,090
नाशिक ₹1,37,870 ₹1,50,400 ₹1,12,810
सुरत ₹1,37,890 ₹1,50,420 ₹1,12,830
दिल्ली ₹1,37,990 ₹1,50,420 ₹1,12,830
चंदीगड ₹1,37,990 ₹1,50,420 ₹1,12,830
लखनौ ₹1,37,990 ₹1,50,420 ₹1,12,830
जयपूर ₹1,37,990 ₹1,50,420 ₹1,12,830

टीप: वरील सोन्याच्या दरात जीएसटी, टीसीएस आणि इतर कर समाविष्ट नाहीत. अचूक दरांसाठी तुमच्या स्थानिक ज्वेलर्सशी संपर्क साधा.

Published On: May 02, 2026 | 08:32 AM

