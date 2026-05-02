Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या दरात घसरण, चांदीने घेतली उंच झेप! तुमच्या शहरातील ताजे भाव जाणून घ्या

भारतात 1 मे रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,067 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,811 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,300 रुपये होता. भारतात 1 मे रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,38,110 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,50,670 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,13,000 रुपये होता. भारतात 1 मे रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 249.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,49,900 रुपये होता. (फोटो सौजन्य – AI Created)
गेल्या 24 तासांत भारतात सोन्याच्या दरात घसरण झाली असली चांदीच्या दरात मात्र वाढ झाली आहे. गेल्या 24 तासांत भारतात चांदीचे दर सुमारे 5 हजार रुपयांनी वाढले आहेत. आज मुंबई, पुणे, केरळ आणि कोलकाता या शहरांमध्ये 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,37,840 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,50,370 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,12,780 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,37,870 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,50,400 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,12,810 रुपये आहे.
चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,39,190 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,51,850 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,16,090 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,37,890 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,50,420 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,12,830 रुपये आहे. दिल्ली आणि चंदीगड या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,37,990 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,50,420 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,12,830 रुपये आहे.
|शहरं
|22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|मुंबई
|₹1,37,840
|₹1,50,370
|₹1,12,780
|पुणे
|₹1,37,840
|₹1,50,370
|₹1,12,780
|केरळ
|₹1,37,840
|₹1,50,370
|₹1,12,780
|कोलकाता
|₹1,37,840
|₹1,50,370
|₹1,12,780
|नागपूर
|₹1,37,840
|₹1,50,370
|₹1,12,780
|हैद्राबाद
|₹1,37,840
|₹1,50,370
|₹1,12,780
|बंगळुरु
|₹1,37,840
|₹1,50,370
|₹1,12,780
|चेन्नई
|₹1,39,190
|₹1,51,850
|₹1,16,090
|नाशिक
|₹1,37,870
|₹1,50,400
|₹1,12,810
|सुरत
|₹1,37,890
|₹1,50,420
|₹1,12,830
|दिल्ली
|₹1,37,990
|₹1,50,420
|₹1,12,830
|चंदीगड
|₹1,37,990
|₹1,50,420
|₹1,12,830
|लखनौ
|₹1,37,990
|₹1,50,420
|₹1,12,830
|जयपूर
|₹1,37,990
|₹1,50,420
|₹1,12,830