Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Viral »
  • Jabalpur Bargi Dam Cruise Accident News Marathi Last Moments Video Viral

हसता-खेळता मृत्यूनं जखडलं! बरगी डॅम बोट अपघातापूर्वी नेमकं काय घडलं? शेवटचे ‘ते’ भयानक क्षण कॅमेरात कैद, VIDEO

Bargi Dam Tragedy : जबलपूर येथील बरगी धरणावरील बोट अपघाताने संपूर्ण मध्यप्रदेश हादरला आहे. या बोट अपघातात ९ जणांचा मृत्यू झाला आहे. सध्या या अपघातापूर्वीचा एक थरारक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

Updated On: May 02, 2026 | 02:39 PM
Bargi Dam Tragedy last moment viral

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • जबलपरुर अपघातात ९ जणांचा मृत्यू
  • बोट अपघातापूर्वीत थरारक व्हिडिओ समोर
  • पाहा नेमकं काय घडलं?
Bargi Dam Boat Accident Video : मध्यप्रदेशातील जबलपूर येथील बरगी धरणावर एक अत्यंत भयानक दुर्घटनाक घडली आहे. ३० एप्रिलच्या संध्याकाळी एका बोटीचा भीषण वादळात अडकून अपघात झाला आहे. या अपघातात ९ जणांच्या मृत्यूची नोंद झाली असून मृतांमध्ये ८ महिला आणि ४ लहान मुलांचा समावेश आहे. या अपघातापूर्वीचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे.

Jabalpur Bargi Dam : मृत्यू जिंकला पण आईची माया पाहून अंगावर येईल काटा! बरगी धरणाजवळ बाळाला छातीशी कवटाळलेला मृतदेह अन्…

नेमकी काय घटना आहे?

३० एप्रिल रोजी संध्याकाळी बरगी धरणावर पर्यटकांनी भरलेली क्रूझ वादाळामुळे नदीत उलटली. ऑरेंज अलर्ट देण्यात आला असतानाही क्रूझला परवानगी देण्यात आली होती. अशा वेळी हवामानाने अचानक कूस बदलली आणि बोट उलटून भीषण अपघात झाला. या अपघातापूर्वीचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

अपघातापूर्वी नेमकं काय घडलं?

व्हायरल व्हिडिओमध्ये पाहू शकता की सोसाटाच्या वारा वाहत असून बोटीत पाणी शिरले आहे. बोटीत पाणी शिरु लागताच पर्यटकांमध्ये घबराट निर्माण झाली आणि आराडा-ओरडा सुरु आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे एकाही पर्यटकाने लाईफ जॅकेट घातलेले नाही.

वाचलेल्या प्रवाशींचा आरोप आहे की, कर्मचाऱ्यांनी त्यांना लाईफ जॅकेट दिले नव्हते. लाईफ जॅकेट पेटीत बंद करुन ठेवण्यात आले होते. व्हिडिओतही तुम्ही पाहू शकता की पाणी बोटीत शिरल्यावर लाईफ जॅकेट काढून प्रवाशांना दिले जात आहे. मात्र तोपर्यंत जहाज जवळपास अर्धे पाण्यात गेले होते.

मिळालेल्या माहितीनुसार या बोटीवर क्षमतेपेक्षा जास्त प्रवासी होते. शिवाय मदतीचा संदेश देऊनही रेस्क्यू टीम उशीरा पोहोचली होती. यावेळी काही स्थानिक मच्छिमार आणि शेतकऱ्यांनी धाडस दाखवत मदतीस धाव घेतली आणि १५ हून अधिक लोकांचा जीव वाचवला.

व्हायरल व्हिडिओ

नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया 

व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ @PublicNewsX वर शेअर होत आहे. या अपघातवर अनेकांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. ऑरेंज अलर्ट असूनही क्रूझला परवानगी का देण्यात आली? पर्यटकांनी लाईफ जॅकेट का घातले नव्हते? रेस्क्यू टीम उशीरा का पोहोचली असे अनेक प्रश्न लोकांकडून उपस्थित केले जात आहे.

मृत्यूशी झुंज! महाकाय शार्कने केला सर्फरचा पाठलाग; काळजाचा थरकाप उडवणारा VIDEO VIRAL

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Jabalpur bargi dam cruise accident news marathi last moments video viral

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 02, 2026 | 12:44 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

दबक्या पावलांनी आली अन्…! पर्यटकांच्या डोळ्यांदेखत सिंहीणीने केली शिकार; जंगलातील ‘तो’ थरारक क्षण कॅमेऱ्यात कैद, Video Viral
1

दबक्या पावलांनी आली अन्…! पर्यटकांच्या डोळ्यांदेखत सिंहीणीने केली शिकार; जंगलातील ‘तो’ थरारक क्षण कॅमेऱ्यात कैद, Video Viral

वादळाचे भीषण रुप! बरेलीत पत्र्याच्या शेडसह माणूस हवेतच गेला उडून… घटनेचा थरारक VIDEO आला समोर
2

वादळाचे भीषण रुप! बरेलीत पत्र्याच्या शेडसह माणूस हवेतच गेला उडून… घटनेचा थरारक VIDEO आला समोर

स्टाईलच्या नादात झाला ‘लोचा’! रिल बनवताना महिलेचा पायऱ्यांवरुन तोल गेला अन्…, पाहा पुढं काय घडलं? Video Viral
3

स्टाईलच्या नादात झाला ‘लोचा’! रिल बनवताना महिलेचा पायऱ्यांवरुन तोल गेला अन्…, पाहा पुढं काय घडलं? Video Viral

एक भयानक जेल जिथे महिलांची मुंडकी छाटून कैदी खेळतात फुटबाॅल, कुठे आहे तुम्हाला माहिती आहे का?
4

एक भयानक जेल जिथे महिलांची मुंडकी छाटून कैदी खेळतात फुटबाॅल, कुठे आहे तुम्हाला माहिती आहे का?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
PBKS VS MI Live: शार्दुलने रोखले पण प्रभसिमरनने रडवले; मुंबईला विजयासाठी 201 रन्सची गरज

PBKS VS MI Live: शार्दुलने रोखले पण प्रभसिमरनने रडवले; मुंबईला विजयासाठी 201 रन्सची गरज

May 14, 2026 | 09:21 PM
मुख्यमंत्र्यांनी PUC संपलेली बाईक चालवली? वर्षा गायकवाडांच्या आरोपांमुळे खळबळ

मुख्यमंत्र्यांनी PUC संपलेली बाईक चालवली? वर्षा गायकवाडांच्या आरोपांमुळे खळबळ

May 14, 2026 | 09:09 PM
Sangli: जतमध्ये वादळी वाऱ्याचा हाहाकार; घराचे पत्रे अंगावर पडल्याने ८ महिन्यांच्या चिमुकल्याचा मृत्यू, खलाटी गावावर शोककळा

Sangli: जतमध्ये वादळी वाऱ्याचा हाहाकार; घराचे पत्रे अंगावर पडल्याने ८ महिन्यांच्या चिमुकल्याचा मृत्यू, खलाटी गावावर शोककळा

May 14, 2026 | 09:08 PM
कोकणच्या आंबा वैभवाचा अनोखा उत्सव! कुणकेश्वर येथे रंगणार ‘आंबा महोत्सव २०२६’

कोकणच्या आंबा वैभवाचा अनोखा उत्सव! कुणकेश्वर येथे रंगणार ‘आंबा महोत्सव २०२६’

May 14, 2026 | 09:07 PM
HDFC Life कडून ₹४,५९६ कोटींचा विक्रमी बोनस जाहीर; २२ लाखांहून अधिक पॉलिसीधारकांना लाभ

HDFC Life कडून ₹४,५९६ कोटींचा विक्रमी बोनस जाहीर; २२ लाखांहून अधिक पॉलिसीधारकांना लाभ

May 14, 2026 | 08:42 PM
बुडत्याचा पाय आणखी खोलात! Anil Ambani यांच्या अडचणीत वाढ; CBI ने थेट…

बुडत्याचा पाय आणखी खोलात! Anil Ambani यांच्या अडचणीत वाढ; CBI ने थेट…

May 14, 2026 | 08:29 PM
Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

May 14, 2026 | 08:28 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

May 14, 2026 | 08:13 PM
Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

May 14, 2026 | 08:05 PM
NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

May 14, 2026 | 08:01 PM
Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

May 14, 2026 | 04:01 PM
Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

May 14, 2026 | 03:58 PM
Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

May 13, 2026 | 02:05 PM
Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

May 13, 2026 | 02:02 PM