Samsung चा गेम ओव्हर? Motorola ने एकाचवेळी लाँच केले तब्बल 3 फोल्डेबल फोन, फीचर्स वाचून तुम्हीही भारावून जाल

आघाडीच्या फोल्डेबल मार्केटमध्ये वर्चस्व असलेल्या Samsung ला टक्कर देण्यासाठी Motorola ने मोठा डाव खेळला आहे. कंपनीने एकाचवेळी तीन प्रीमियम फोल्डेबल स्मार्टफोन्स लाँच करत स्पर्धा आणखी तीव्र केली आहे.

Updated On: May 02, 2026 | 01:04 PM
  • Motorola ने तीन फोल्डेबल फोन एकाचवेळी लाँच केले.
  • Razr Ultra 2026 मध्ये 165Hz डिस्प्ले आणि 50MP ट्रिपल कॅमेरा सेटअपसह प्रीमियम फीचर्स दिले आहेत.
  • या फोल्डेबल सिरीजची किंमत सुमारे ₹76,000 पासून ₹1.43 लाखांपर्यंत आहे.
आघाडीची टेक कंपनी सॅमसंगला टक्कर देण्यासाठी Motorola ने एक मोठा खेळ खेळला आहे. कंपनीने एकाचवेळी बाजारात तीन फोल्डेबल फोन्स लाँच केले आहेत. खरं तर फोल्डेबल फोनच्या बाजारात सध्या सॅमसंग आघाडीवर आहे. मात्र सॅमसंगला टक्कर देण्यासाठी आता मोटोरोला सज्ज झाला आहे. कंपनीने Motorola Razr Ultra 2026, Motorola Razr+ 2026 आणि Motorola Razr 2026 या नावाने त्यांचे नवे फोल्डेबल फोन्स बाजारात लाँच केले आहेत. काही प्रदेशांमध्ये हे स्मार्टफोन्स Razr 70 Ultra, Razr 70 Plusआणि Razr 70 या नावाने उपलब्ध आहे. विशेष म्हणजे यामध्ये मोठी कवर स्क्रीन देण्यात आली आहे.

मोटोरोला रेझर 2026 सिरीजची किंमत आणि उपलब्धता

मोटोरोला रेझर अल्ट्रा 2026 ची किंमत 1,499.99 डॉलर म्हणजेच सुमारे 1,43,000 रुपये आहे. स्मार्टफोन लवकरच युरोप, मध्य पूर्व, आफ्रिका, लॅटिन अमेरिका आणि आशिया पॅसिफिक प्रदेशात विक्रीसाठी उपलब्ध केले जाईल. कंपनीने हा स्मार्टफोन पॅनाटोन कोको आणि पॅनाटोन ओरिएंट ब्लू या रंगात सादर केला आहे. मोटोरोला रेझर प्लस 2026 ची किंमत 1,099.99 डॉलर म्हणजेच सुमारे 1,05,000 रुपये आणि मोटोरोला रेझर 2026 ची किंमत 799.99 डॉलर म्हणजेच सुमारे 76,000 रुपये ठेवली आहे. मोटोरोलाने लाँच केलेल्या या फोल्डेबल सिरीजची प्री ऑर्डर 14 मे पासून सुरु होणार आहे. (फोटो सौजन्य – Motorola) 

मोटोरोला रेझर अल्ट्रा 2026 चे फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्स

मोटोरोलाचा हा अल्ट्रा फोल्डेबल फोन 7 इंचाच्या एक्सट्रीम अमोलेड डिस्प्लेसह लाँच करण्यात आला आहे, जो 165Hz रिफ्रेश रेटला सपोर्ट करतो. फोनच्या डिस्प्लेची पीक ब्राइटनेस 5,000 निट्सपर्यंत आहे. यामध्ये डॉल्बी विजन सपोर्ट देण्यात आला आहे. हा फोन क्वालकॉम स्नॅपड्रॅगन 8 एलिट चिपसेटवर आधारित आहे. यामध्ये 16GB रॅम आणि 512GB स्टोरेज सपोर्ट देण्यात आला आहे.

स्मार्टफोनच्या मागील बाजूला 50MP चा मुख्य आणि 50MP चा अल्ट्रा वाइड कॅमेरा देण्यात आला आहे. सेल्फी आणि व्हिडीओ कॉलिंगसाठी यामध्ये 50MP चा कॅमेरा दिला आहे. या फोनमध्ये 4 इंच कवर डिस्प्ले मिळणार आहे, जो 165Hz रिफ्रेश रेटला सपोर्ट करतो. कवर डिस्प्लेची पीक ब्राइटनेस 3,000 निट्सपर्यंत आहे. अल्ट्रा फोल्डेबल फोनमध्ये 5,000mAh बॅटरी दिली आहे, जी 68W वायर्ड आणि 30W वायरलेस चार्जिंगला सपोर्ट करते.

मोटोरोला रेझर प्लस 2026 आणि मोटोरोला रेझर 2026 चे फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्स

मोटोरोला रेझर प्लस 2026 आणि मोटोरोला रेझर 2026 हे दोन्ही स्मार्टफोन्स 6.9 इंच एक्सट्रीम अमोलेड डिस्प्लेसह लाँच करण्यात आले आहेत. फोनच्या डिस्प्लेची पीक ब्राइटनेस 3,000 निट्स आहे आणि हा 120Hz रिफ्रेश रेटला सपोर्ट करतो. या दोन्ही फोनमध्ये 3.6 इंच कवर डिस्प्ले दिला आहे. मोटोरोला रेझर प्लसमध्ये क्वालकॉम स्नॅपड्रॅगन 8 एस जेन 3 चिपसेट दिला आहे, ज्यासोबत 12GB रॅम आणि 512GB स्टोरेज सपोर्ट मिळणार आहे. तसेच, मोटोरोला रेझर 2026 मध्ये मीडियाटेक डेमेन्सिटी 7450x चिपसेट दिले आहे, ज्यासोबत 8GB रॅम आणि 256GB स्टोरेजचा सपोर्ट देण्यात आला आहे.

कंपनीने लाँच केलेल्या दोन्ही फोल्डेबल फोनमध्ये डुअल कॅमेरा सेटअप दिला आहे. यामध्ये 50MP चा मुख्य आणि 50MP चा अल्ट्रा वाइड कॅमेरा दिला आहे. सेल्फी आणि व्हिडीओ कॉलिंगसाठी या स्मार्टफोन्समध्ये 32MP चा कॅमेरा मिळणार आहे. मोटोरोला रेझर प्लस 2026 मध्ये 45W वायर्ड आणि 15W वायरलेस चार्जिंग सपोर्टसह 4,500mAh बॅटरी दिली आहे. मोटोरोला रेझर 2026 मध्ये 30W वायर्ड आणि 15W वायरलेस चार्जिंग सपोर्टसह 4,800mAh बॅटरी दिली आहे. मोटोरोलाचे हे सर्व फोल्डेबल फोन अँड्रॉइड 16 ऑपरेटिंग सिस्टमवर चालतात.

Published On: May 02, 2026 | 01:04 PM

