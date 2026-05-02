भारत-पाक अटारी सीमेवर ‘रिट्रीट’ची वेळ बदलली; आता साडेपाच नाहीतर ‘ही’ असेल नवी वेळ

नवी दिल्ली : अमृतसर येथील भारत-पाकिस्तान अटारी सीमेवर होणाऱ्या प्रसिद्ध रिट्रीट सेरेमनीच्या वेळेत बदल करण्यात आला आहे. नवीन निर्णयानुसार, आता रिट्रीट सेरेमनी संध्याकाळी ६ वाजता सुरू होऊन ६.३० वाजेपर्यंत चालेल. यापूर्वी रिट्रीट ५.३० वाजता सुरू होऊन ६ वाजता संपत होती.
हवामान आणि दिवसाच्या कमी-जास्त होणाऱ्या प्रकाशाचा विचार करून प्रशासनाने हा निर्णय घेतला आहे. अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, प्रेक्षकांना चांगला अनुभव देण्यासाठी आणि सुरक्षा व्यवस्था सुरळीत ठेवण्यासाठी वेळेत हा बदल आवश्यक होता. अटारी-वाघा सीमेवर दररोज होणारी ही देशभक्तीने भरलेली सेरेमनी पाहण्यासाठी मोठ्या संख्येने लोक येतात. दररोज हजारो लोक या कार्यक्रमाचा भाग बनतात आणि भारत माता की जय तसेच वंदे मातरम यांसारख्या घोषणांनी वातावरण देशभक्तीने दुमदुमून जाते.
दरम्यान, या बदलानंतर, लोकांना वेळेवर पोहोचून या अद्भुत दृश्याचा आनंद घेता येईल अशी अपेक्षा आहे. प्रशासनाने लोकांना आवाहन केले आहे की, त्यांनी वेळेची विशेष काळजी घ्यावी आणि निर्धारित वेळेपूर्वीच पोहोचून आपली जागा निश्चित करावी, जेणेकरून कोणत्याही प्रकारची गैरसोय होणार नाही.
देशभक्तीची पाहायला मिळते झलक
ही नवीन वेळ १ मे पासून लागू करण्यात आली आहे. म्हणजेच, आता जे पर्यटक किंवा स्थानिक लोक ही सेरेमनी पाहण्याची योजना करत आहेत, त्यांना नवीन वेळेनुसारच पोहोचावे लागेल. बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी ही भारत आणि पाकिस्तानच्या सैनिकांद्वारे केली जाणारी एक विशेष परंपरा आहे, ज्यात उत्साह, शिस्त आणि देशभक्तीची झलक पाहायला मिळते.
‘बीटिंग द रिट्रीट’ ही शतकानुशतके जुनी लष्करी परंपरा
विशेष म्हणजे “बीटिंग द रिट्रीट” ही एक जुनी लष्करी परंपरा आहे. पूर्वीच्या युद्धांमध्ये सूर्यास्त झाला की युद्ध थांबवले जायचे, ते थांबल्याची धून वाजवली जायची आणि मग दोन्ही बाजूंचे सैन्य त्यांच्या छावणीमध्ये परतायचे. या जुन्या पद्धतीवरुन ‘बीटिंग द रिट्रिट’ या सोहळ्याची संकल्पना रचण्यात आली आहे. जगभरातल्या अनेक देशांच्या सैन्यदलांचा असा कार्यक्रम होतो. भारतानेही प्रजासत्ताक दिनाच्या सोहळ्यात ही परंपरा सामील केली आहे. म्हणजे आता सैन्यदलांचे प्रमुख राष्ट्रपती हा सोहळा समाप्तीनंतर सैन्याला त्यांच्या छावणीमध्ये परतायला सांगतात.