Share Market Closed: शेअर बाजारात मोठी घसरण, सेन्सेक्स १,४७० अंकांनी कोसळला

Share Market Closed: शुक्रवार या आठवड्यातील व्यापाराचा शेवटचा दिवस होता. भारतीय शेअर बाजारात मोठी घसरण दिसून आली. अमेरिका आणि इराण यांच्यातील दीर्घकालीन संघर्षामुळे गॅस पुरवठ्याचे संकट अधिकच गडद झाल्याने, सेन्सेक्स आणि निफ्टी हे प्रमुख निर्देशांक घसरणीसह (लाल रंगात) बंद झाले. देशांतर्गत शेअर बाजारासाठी हा सलग तिसरा तोट्याचा दिवस ठरला.
व्यापार संपताना, ३० शेअर्सचा समावेश असलेला ‘बीएसई सेन्सेक्स’ १.९३ टक्क्यांनी किंवा १,४७०.५० अंकांनी घसरून ७४,५६३.९२ या पातळीवर स्थिरावला. दरम्यान, ‘एनएसई निफ्टी’ ४८८.०५ अंकांनी किंवा २.०६ टक्क्यांनी घसरून २३,१५१.१० या पातळीवर बंद झाला.
दिवसभरातील व्यापारादरम्यान (इंट्रा-डे ट्रेडिंग), सेन्सेक्स ७५,४४४.२२ वर उघडला आणि त्यानंतर घसरून ७४,४५४.६० या दिवसातील नीचांकी पातळीवर पोहोचला. दुसरीकडे, निफ्टी ५० हा निर्देशांक २३,४६२.५० वर उघडला आणि एका क्षणी २३,११२ या दिवसातील नीचांकी पातळीला स्पर्श करून आला. मुख्य निर्देशांकांच्या तुलनेत व्यापक बाजारातही अधिक तीव्र घसरण दिसून आली; निफ्टी मिड-कॅप निर्देशांक २.६५ टक्क्यांनी घसरला, तर निफ्टी स्मॉल-कॅप निर्देशांकात २.५१ टक्क्यांची घट नोंदवली गेली.
क्षेत्रनिहाय विचार करता, निफ्टी मेटल निर्देशांकाला ५ टक्क्यांच्या घसरणीचा फटका बसला आणि तो सर्वात खराब कामगिरी करणारा क्षेत्रीय निर्देशांक ठरला. निफ्टी पीएसयू बँक (३.७२ टक्क्यांनी खाली) आणि निफ्टी मीडिया (३.५६ टक्क्यांनी खाली) या निर्देशांकांची कामगिरीही निराशाजनक राहिली. याव्यतिरिक्त, निफ्टी ऑटो (३.६० टक्के), निफ्टी बँक (२.४४ टक्के), निफ्टी फायनान्शियल सर्व्हिसेस (२.०४ टक्के), निफ्टी आयटी (१.७२ टक्के) आणि निफ्टी एफएमसीजी (०.५५ टक्के) या निर्देशांकांमध्येही घसरण नोंदवली गेली.
निफ्टी ५० च्या समूहामध्ये, L&T, हिंदाल्को आणि टाटा स्टील या कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये सर्वाधिक घसरण दिसून आली; या शेअर्सचे भाव ५.४१ टक्के ते ७.३८ टक्क्यांच्या दरम्यान घसरले. याव्यतिरिक्त, JSW Steel, Grasim Industries, SBI, HDFC Life, BEL आणि TMPV यांचे समभाग (शेअर्स) देखील सर्वाधिक घसरण झालेल्या समभागांच्या यादीत समाविष्ट होते. याउलट, केवळ दोन कंपन्यांच्या समभागांमध्ये वाढ दिसून आली: Tata Consumer Products (२.२९% वाढ) आणि Hindustan Unilever Limited (१.१७% वाढ). तसेच, Bharti Airtel च्या समभागांमध्ये ०.०९% ची किरकोळ वाढ नोंदवली गेली.
दिवसभराच्या व्यवहारादरम्यान झालेल्या या तीव्र घसरणीचा परिणाम म्हणून गुंतवणूकदारांना मोठ्या नुकसानीचा सामना करावा लागला. BSE वर सूचीबद्ध असलेल्या कंपन्यांचे एकूण बाजार भांडवल (Market Capitalization) आदल्या दिवशीच्या अंदाजे ४४० लाख कोटींवरून घसरून सुमारे ४३० लाख कोटींवर आले; परिणामी, केवळ एकाच दिवसात गुंतवणूकदारांचे अंदाजे १० लाख कोटींचे नुकसान झाले.