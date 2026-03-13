Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
  • Latur Crime Controversy Over Sale Of Literature From Schools Latur Traders Aggressive

Latur Crime :  शाळांमधूनच साहित्य विक्रीवर वाद; लातूर व्यापारी आक्रमक 

लातूर जिल्ह्यातील खाजगी शैक्षणिक संस्थामध्ये विद्यार्थ्यांना लागणारे शैक्षणिक साहित्य शाळेतूनच खरेदी करावे असा घाट खाजगी शाळांनी घातला आहे.

Updated On: Mar 13, 2026 | 05:14 PM

लातूर जिल्ह्यातील खाजगी शैक्षणिक संस्थामध्ये विद्यार्थ्यांना लागणारे शैक्षणिक साहित्य शाळेतूनच खरेदी करावे असा घाट खाजगी शाळांनी घातला आहे.त्यामुळे लातूर शहरातील आणि जिल्ह्यातील शैक्षणिक साहित्य विक्री करणारे व्यापारी अडचणी आले आहेत. नियमानुसार शैक्षणिक साहित्य शाळेतून विक्री करत येत नाही. मात्र राजरोस किमती पेक्षा चढ्या भावाने साहित्य विक्री केले जात आहेत. याचा परिणाम दुकानदार आणि व्यापाऱ्यांवर होत आहे… यामुळे खासगी शाळेतील शैक्षणिक साहित्य विक्री बंद करण्यात यावी आणि शाळांवर कारवाई करावी अशी मागणी व्यापाऱ्यांनी केली आहे. लातूर शहरातील व्यापारी एकत्र येत शिक्षण उपसंचालक यांना निवेदन देण्यात आले असून कारवाई नाही झाल्यास शाळांसमोर तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा यावेळी व्यापाऱ्यांनी दिला आहे.

Published On: Mar 13, 2026 | 05:14 PM

