दहशतवाद्यांचा स्वतःच्याच घरात हल्ला; IED स्फोटाने हादरले Pakistan, ‘इतक्या’ पोलिसांचा मृत्यू

पाकिस्तानमध्ये मोठा दहशतवादी हल्ला
एकूण 7 पोलिस कर्मचारी मृत्युमुखी
आयईडी स्फोटाने हादरले पाकिस्तान
Terrorist Attack: पाकिस्तानमध्ये भीषण दहशतवादी हल्ला झाला आहे. आयईडी स्फोटाने पाकिस्तान हादरले आहे. या भीषण दहशतवादी हल्ल्यात एसएचओसह 7 पोलिसांचा मृत्यू झाला आहे. हा भीषण हल्ला खैबर पख्तख्वा या भागात घडला आहे. पोलिस कर्मचारी या भागात गस्त घालत असताना हा भीषण हल्ला झाला आहे.
पाकिस्तान आणि अफगानिस्तानमध्ये युद्धसंघर्ष सुरू असतानाच हा हल्ला झाला आहे. आधीच भीषण संकटांमध्ये सापडलेला पाकिस्तान पुन्हा एकदा हादरला आहे. समोर आलेल्या माहितीनुसार, शादीखेल पोलिस स्टेशनच्या परिसरात एक पथक नियमित गस्त घालत होते. दहशतवाद्यांनी या पथकावर हल्ला झाला.
दहशतवाद्यांनी हा स्फोट करण्यासाठी आयईडी या स्फोटकांचा वापर केला. हल्ल्यात जखमी झालेल्या पोलिसांना जवळील रूग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. त्यांच्यावर उपचार केले जात आहेत. हल्ल्याची माहिती मिळताच सुरक्षा व्यवस्था या भागात वाढवण्यात आली आहे. तसेच घटना घडताच सुरक्षा दल दाखल झाले आणि प्रकरणाचा तपास सुरू केला आहे.
Iran Israel युद्ध सुरू होताच भारत-पाकिस्तान सीमेवर मोठ्या हालचाली; BSF ने थेट पाकिस्तानी…
भारत-पाकिस्तान सीमेवर मोठ्या हालचाली
सध्या मिडल ईस्ट भागात इराण विरुद्ध इस्त्रायल आणि अमेरिकेने युद्ध पुकारले आहे. इराणवर अमेरिका, इस्त्रायल जोरदार हल्ले करत आहे. इराणने देखील जोरदार प्रत्युत्तर दिले आहे. तर दुसरीकडे पाकिस्तान अफगाणिस्तान यांच्यात संघर्ष सुरू आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर भारत पाकिस्तान सीमेवर हाय अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. पाकिस्तानकडून भारताविरुद्ध नापाक कारवाई केली जाण्याची शक्यता असल्याने ही सावधगिरी बाळगली जात आहे.
युद्ध सुरू असताना भारत पाक सीमेवर हाय अलर्ट दिला गेला आहे. पंजाब सीमेवर बीएफएफ जवान सतर्क झाले आहेत. अमृतसर सेक्टरमध्ये रात्री उशिरा सुरक्षा दलाने कारवाई केली आहे. पाकिस्तानी घुसखोराला अटक करण्यात आली आहे. बीएफएफ जवानांनी ही कारवाई केली आहे.
अटक करण्यात आलेल्या घुसखोरची चौकशी केली असतं तो पाकिस्तानचा रहिवासी असल्याचे समोर आले आहे. तपासणी केली असतां पाकिस्तान रक्कम, मोबाइल आणि तीन सिमकार्ड जप्त केले गेले आहेत. घुसखोराविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. भारतीय सीमेत त्याने घुसखोरी का केली आणि त्याचा उद्देश काय होता याचा तपास केला जात आहे.