Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • Big Ied Blast In Pakistan Terrorist Attack 7 Police Death News

दहशतवाद्यांचा स्वतःच्याच घरात हल्ला; IED स्फोटाने हादरले Pakistan, ‘इतक्या’ पोलिसांचा मृत्यू

Terrorist Attack: हा भीषण हल्ला खैबर पख्तख्वा या भागात घडला आहे. पोलिस कर्मचारी या भागात गस्त घालत असताना हा भीषण हल्ला झाला आहे.

Updated On: Mar 13, 2026 | 05:15 PM
दहशतवाद्यांचा स्वतःच्याच घरात हल्ला; IED स्फोटाने हादरले Pakistan, 'इतक्या' पोलिसांचा मृत्यू

पाकिस्तानमध्ये दहशतवादी हल्ला (फोटो- istockphoto)

Follow Us:
Follow Us:

पाकिस्तानमध्ये मोठा दहशतवादी हल्ला
एकूण 7 पोलिस कर्मचारी मृत्युमुखी 
आयईडी स्फोटाने हादरले पाकिस्तान

Terrorist Attack: पाकिस्तानमध्ये भीषण दहशतवादी हल्ला झाला आहे. आयईडी स्फोटाने पाकिस्तान हादरले आहे. या भीषण दहशतवादी हल्ल्यात एसएचओसह 7 पोलिसांचा मृत्यू झाला आहे. हा भीषण हल्ला खैबर पख्तख्वा या भागात घडला आहे. पोलिस कर्मचारी या भागात गस्त घालत असताना हा भीषण हल्ला झाला आहे.

पाकिस्तान आणि अफगानिस्तानमध्ये युद्धसंघर्ष सुरू असतानाच हा हल्ला झाला आहे. आधीच भीषण संकटांमध्ये सापडलेला पाकिस्तान पुन्हा एकदा हादरला आहे. समोर आलेल्या माहितीनुसार, शादीखेल पोलिस स्टेशनच्या परिसरात एक पथक नियमित गस्त घालत होते. दहशतवाद्यांनी या पथकावर हल्ला झाला.

दहशतवाद्यांनी हा स्फोट करण्यासाठी आयईडी या स्फोटकांचा वापर केला. हल्ल्यात जखमी झालेल्या पोलिसांना जवळील रूग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. त्यांच्यावर उपचार केले जात आहेत. हल्ल्याची माहिती मिळताच सुरक्षा व्यवस्था या भागात वाढवण्यात आली आहे. तसेच घटना घडताच सुरक्षा दल दाखल झाले आणि प्रकरणाचा तपास सुरू केला आहे.

Iran Israel युद्ध सुरू होताच भारत-पाकिस्तान सीमेवर मोठ्या हालचाली; BSF ने थेट पाकिस्तानी…

भारत-पाकिस्तान सीमेवर मोठ्या हालचाली

सध्या मिडल ईस्ट भागात इराण विरुद्ध इस्त्रायल आणि अमेरिकेने युद्ध पुकारले आहे. इराणवर अमेरिका, इस्त्रायल जोरदार हल्ले करत आहे. इराणने देखील जोरदार प्रत्युत्तर दिले आहे. तर दुसरीकडे पाकिस्तान अफगाणिस्तान यांच्यात संघर्ष सुरू आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर भारत पाकिस्तान सीमेवर हाय अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. पाकिस्तानकडून भारताविरुद्ध नापाक कारवाई केली जाण्याची शक्यता असल्याने ही सावधगिरी बाळगली जात आहे.

युद्ध सुरू असताना भारत पाक सीमेवर हाय अलर्ट दिला गेला आहे. पंजाब सीमेवर बीएफएफ जवान सतर्क झाले आहेत. अमृतसर सेक्टरमध्ये रात्री उशिरा सुरक्षा दलाने कारवाई केली आहे. पाकिस्तानी घुसखोराला अटक करण्यात आली आहे. बीएफएफ जवानांनी ही कारवाई केली आहे.

Israel Iran War : इराणच्या नव्या सर्वोच्च नेत्याचं काउंटडाऊन सुरु? इस्रायलच्या ‘हिट लिस्ट’वर आता मोजतबा खामेनेई, जगात खळबळ

अटक करण्यात आलेल्या घुसखोरची चौकशी केली असतं तो पाकिस्तानचा रहिवासी असल्याचे समोर आले आहे. तपासणी केली असतां पाकिस्तान रक्कम, मोबाइल आणि तीन सिमकार्ड जप्त केले गेले आहेत. घुसखोराविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. भारतीय सीमेत त्याने घुसखोरी का केली आणि त्याचा उद्देश काय होता याचा तपास केला जात आहे.

Web Title: Big ied blast in pakistan terrorist attack 7 police death news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 13, 2026 | 05:03 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Middle East Conflict : आधी मुनीर आता शाहबाज शरीफ… सौदीमध्ये नेमकं शिजतंय काय? इराणविरोधात मैदानात उतरणार पाकिस्तान?
1

Middle East Conflict : आधी मुनीर आता शाहबाज शरीफ… सौदीमध्ये नेमकं शिजतंय काय? इराणविरोधात मैदानात उतरणार पाकिस्तान?

US Iran War : इराणमधील हल्ल्यांचा धूर पोहोचणार पाकिस्तानपर्यंत? पश्चिमी भागात ‘AQI’ बिघडण्याचा धोका!
2

US Iran War : इराणमधील हल्ल्यांचा धूर पोहोचणार पाकिस्तानपर्यंत? पश्चिमी भागात ‘AQI’ बिघडण्याचा धोका!

Pakistan Crisis : ट्रम्प यांची जी हूजुरी अंगाशी! पाकिस्तानचे PM शाहबाज विरोधात देशात संतापाची लाट; नेमकं प्रकरण काय?
3

Pakistan Crisis : ट्रम्प यांची जी हूजुरी अंगाशी! पाकिस्तानचे PM शाहबाज विरोधात देशात संतापाची लाट; नेमकं प्रकरण काय?

इस्लामाबाद-लाहोर, कराची-पेशावरवर होऊ शकतो हल्ला; अमेरिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी दिले संकेत, घरीच राहण्याचा इशारा
4

इस्लामाबाद-लाहोर, कराची-पेशावरवर होऊ शकतो हल्ला; अमेरिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी दिले संकेत, घरीच राहण्याचा इशारा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Latur Crime :  शाळांमधूनच साहित्य विक्रीवर वाद; लातूर व्यापारी आक्रमक 

Latur Crime :  शाळांमधूनच साहित्य विक्रीवर वाद; लातूर व्यापारी आक्रमक 

Mar 13, 2026 | 05:14 PM
Share Market Closed: शेअर बाजारात मोठी घसरण, सेन्सेक्स १,४७० अंकांनी कोसळला

Share Market Closed: शेअर बाजारात मोठी घसरण, सेन्सेक्स १,४७० अंकांनी कोसळला

Mar 13, 2026 | 05:13 PM
LPG Gas Shortage: हातगाड्यापासून पंचतारांकितला ‘गॅस ‘ची झळ; वडापाव, मिसळसाठी जादा दर, हॉटेलमधील जेवणाला पूर्णविराम

LPG Gas Shortage: हातगाड्यापासून पंचतारांकितला ‘गॅस ‘ची झळ; वडापाव, मिसळसाठी जादा दर, हॉटेलमधील जेवणाला पूर्णविराम

Mar 13, 2026 | 05:12 PM
आई शपथ! आता इंधनानंतर मोबाइल डेटा वापरणे महागणार? सरकार 1 GB डेटावर ‘इतका’ टॅक्स लावण्याच्या तयारीत

आई शपथ! आता इंधनानंतर मोबाइल डेटा वापरणे महागणार? सरकार 1 GB डेटावर ‘इतका’ टॅक्स लावण्याच्या तयारीत

Mar 13, 2026 | 05:12 PM
रायगड जिल्हा परिषदेत महायुतीची सत्ता; अध्यक्षपदी मंगेश वाकडीकर, उपाध्यक्षपदी मधुकर पाटील बिनविरोध

रायगड जिल्हा परिषदेत महायुतीची सत्ता; अध्यक्षपदी मंगेश वाकडीकर, उपाध्यक्षपदी मधुकर पाटील बिनविरोध

Mar 13, 2026 | 05:07 PM
दहशतवाद्यांचा स्वतःच्याच घरात हल्ला; IED स्फोटाने हादरले Pakistan, ‘इतक्या’ पोलिसांचा मृत्यू

दहशतवाद्यांचा स्वतःच्याच घरात हल्ला; IED स्फोटाने हादरले Pakistan, ‘इतक्या’ पोलिसांचा मृत्यू

Mar 13, 2026 | 05:03 PM
Rahul Gandhi Tea Party : संसदेच्या पायऱ्यांवर विरोधकांची ‘चायपार्टी’! राहुल गांधींवर भाजपने साधला निशाणा

Rahul Gandhi Tea Party : संसदेच्या पायऱ्यांवर विरोधकांची ‘चायपार्टी’! राहुल गांधींवर भाजपने साधला निशाणा

Mar 13, 2026 | 04:57 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : रत्नागिरीत घरगुती गॅस सिलेंडरचा तुटवडा नाही – जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल

Ratnagiri : रत्नागिरीत घरगुती गॅस सिलेंडरचा तुटवडा नाही – जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल

Mar 13, 2026 | 04:50 PM
Pune : आमचे कॅम्पस कचरापेटी बनवू नका, MIT च्या विद्यार्थ्यांची आर्त हाक!

Pune : आमचे कॅम्पस कचरापेटी बनवू नका, MIT च्या विद्यार्थ्यांची आर्त हाक!

Mar 13, 2026 | 04:39 PM
Sujay Vikhe-Patil : तनपुरेंच्या भाजप प्रवेशावर काय म्हणाले सुजय विखे पाटील?

Sujay Vikhe-Patil : तनपुरेंच्या भाजप प्रवेशावर काय म्हणाले सुजय विखे पाटील?

Mar 12, 2026 | 07:37 PM
Ahilyanagar : “भाड्याच्या उत्पन्नावर आधारित घरपट्टी रद्द करा” शिवसेनेची महानगरपालिकेकडे मागणी

Ahilyanagar : “भाड्याच्या उत्पन्नावर आधारित घरपट्टी रद्द करा” शिवसेनेची महानगरपालिकेकडे मागणी

Mar 12, 2026 | 07:30 PM
Mumbai : इमारतीचा स्लॅब कोसळून रहिवासी गंभीर जखमी; संतप्त नागरिकांचा प्रशासनाविरोधात मोर्चा

Mumbai : इमारतीचा स्लॅब कोसळून रहिवासी गंभीर जखमी; संतप्त नागरिकांचा प्रशासनाविरोधात मोर्चा

Mar 12, 2026 | 07:22 PM
Virar : महागाईचा निषेध! नालासोपाऱ्यात काँग्रेस रस्त्यावर, गॅस दरवाढ मागे घेण्याची मागणी

Virar : महागाईचा निषेध! नालासोपाऱ्यात काँग्रेस रस्त्यावर, गॅस दरवाढ मागे घेण्याची मागणी

Mar 12, 2026 | 07:11 PM
Panvel News : गॅस दरवाढीविरोधात पनवेलमध्ये काँग्रेसचा मोर्चा ; सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

Panvel News : गॅस दरवाढीविरोधात पनवेलमध्ये काँग्रेसचा मोर्चा ; सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

Mar 12, 2026 | 07:04 PM