हुशशश… Iran युद्ध संपुष्टात येणार! Donald Trump यांचा मोठा दावा, ‘तेलाच्या किमती क्रॅश होतील…’

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटले आहे की, कच्च्या तेलाच्या किमती वेगाने खाली येतील आणि इराणसोबतचा संघर्ष लवकरच संपुष्टात येणार आहे. त्यांनी असा दावा केला की, तेहरान अमेरिकेसोबत एखादा करार करण्यास उत्सुक आहे आणि या प्रदेशात तेलाचे प्रचंड साठे उपलब्ध आहेत; परिणामी, नजीकच्या भविष्यात जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये लक्षणीय घट होण्याची अपेक्षा आहे. ट्रम्प यांच्या मते: “तिथे तेलाचे इतके प्रचंड साठे आहेत की, किमती एकदम खाली कोसळतील. एखादा करार करण्यासाठी ते इतके हताश झाले आहेत की, तुम्हाला लवकरच तेलाच्या किमतींमध्ये मोठी घट झालेली पाहायला मिळेल.”
व्हाईट हाऊसमध्ये बोलताना ट्रम्प यांनी सांगितले की, सौदी अरेबिया, कतार, संयुक्त अरब अमिराती (UAE), कुवेत, बहरीन आणि इतर राष्ट्रे एखादा करार घडवून आणण्यासाठी एकजुटीने काम करत आहेत. त्यांनी पुढे नमूद केले की, अमेरिकेने इराणला करार करण्यासाठी एक मर्यादित कालमर्यादा दिली आहे; कारण त्या देशाला अण्वस्त्रे बाळगण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. या संदर्भात आपली चिंता व्यक्त करताना ट्रम्प यांनी असा इशारा दिला की, जर इराणने अण्वस्त्रे प्राप्त केली, तर तो त्यांचा वापर नक्कीच करेल.
एका पत्रकार परिषदेदरम्यान, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी खुलासा केला की, “मी इराणवर हल्ला करण्याचे आदेश देणारच होतो की, कतार, सौदी अरेबिया, कुवेत आणि संयुक्त अरब अमिराती (UAE) यांसारख्या विविध मध्यस्थांकडून आम्हाला संपर्क केला आणि मग मी निर्णय बदलला. या मध्यस्थांनी मला कळवले की, शांतता चर्चेमध्ये इराण एक सकारात्मक भूमिका घेत आहे.” ट्रम्प यांनी पुढे असंही नमूद केले की, यापूर्वी ते इराणवर हल्ला करण्यापासून केवळ एक तास दूर होते आणि अमेरिकेची तयारी पूर्ण झाली होती.
कच्च्या तेलाबाबत आणि इराणसोबतच्या संभाव्य संघर्षाबाबत डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केलेल्या दाव्यांचा परिणाम आता स्पष्टपणे दिसून येऊ लागला आहे. बुधवारी, आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतींत थोडी नरमाई दिसून आली; असे असले तरी, मध्यपूर्वेतील पुरवठ्यात सुरू असलेल्या व्यत्ययांमुळे किमती अजूनही ११० डॉलर्स प्रति बॅरलच्या पातळीच्या वरच कायम आहेत.
अमेरिकेच्या या बदलत्या भूमिकेच्या पार्श्वभूमीवर, वॉशिंग्टन आणि तेहरान यांच्यात एखादा शांतता करार होऊ शकेल की नाही, यावर विश्लेषकही बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. काही तज्ञांच्या मते, कच्च्या तेलाच्या किमतींत अलीकडे थोडी नरमाई आली असली तरी, इराणवर अमेरिकेचे पुन्हा लष्करी हल्ले होण्याचा धोका कायम असल्याने, तेलाचे दर चढेच राहण्याची शक्यता आहे.
