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Jio Satellite Internet: मुकेश अंबानी देणार इलॉन मस्कला टक्कर, भारताचे पहिलं ‘स्वदेशी’ सॅटेलाइट नेटवर्क! काय होणार फायदे?

Updated On: Jul 17, 2026 | 11:41 AM IST
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सारांश

भारतात सॅटेलाईट इंटरनेट क्रांती वेगाने पुढे जात आहे. रिलायन्स जिओला अंतिम मंजुरी मिळाली असून, आता मुकेश अंबानी थेट एलन मस्क यांच्या स्टारलिंकला मोठी टक्कर देणार आहेत.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • मुकेश अंबानी देणार इलॉन मस्कला टक्कर
  • भारताचे पहिलं ‘स्वदेशी’ सॅटेलाइट नेटवर्क!
  • काय होणार फायदे?
Jio Satellite Internet: भारतीय अब्जाधीश मुकेश अंबानी आता टेलिकॉम बिजनेस जगातील सर्वात श्रीमंत उद्योगपती इलॉन मस्क यांच्याशी थेट स्पर्धा करण्यास सज्ज झाले आहेत. ज्यामुळे आता भारतात सॅटेलाइट इंटरनेट क्रांतीची सुरुवात होणार आहे. भारताची स्पेस रेगुलेटर IN-SPACeने, रिलायन्स जिओच्या सुमारे १,६०० लो अर्थ ऑर्बिट (LEO) उपग्रह तैनात करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. नाव न सांगण्याच्या अटीवर सरकारी अधिकाऱ्याने ही बातमी दिली आहे.

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विशेष म्हणजे, हा प्रस्ताव स्टारलिंकसारख्या ग्लोबल सिस्टमच्या समकक्ष मानला जात आहे. रिलायन्स जिओच्या प्रस्तावाचे मूल्यांकन करण्यात इस्रो (ISRO) आणि दूरसंचार विभाग (DoT) यांचाही सहभाग होता. या मंजुरीनंतर, भारत सरकार आता आंतरराष्ट्रीय दूरसंचार युनिट (ITU) मार्फत जिओला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपले ऑर्बिटल स्लॉट्स मिळवण्यासाठी मदत करेल.

सॅटेलाइट इंटरनेटमध्ये मस्कसोबत थेट स्पर्धा

हा जिओ प्रोजेक्ट इलॉन मस्कच्या स्टारलिंक कंपनी आणि ॲमेझॉनच्या सॅटेलाइट इंटरनेटशी थेट स्पर्धा करेल. सध्या, १०,००० हून अधिक उपग्रहांसह स्टारलिंकचे जागतिक सॅटेलाइट इंटरनेट बाजारपेठेत वर्चस्व आहे.

भारताचे पहिले ‘स्वदेशी’ सॅटेलाइट नेटवर्क

स्टारलिंक आणि ॲमेझॉन ही परदेशी नेटवर्क्स आहेत, परंतु जिओचे नेटवर्क पूर्णपणे भारतासाठी स्वदेशी असणार आहे. यामुळे सॅटेलाइट इंटरनेटसाठी परदेशी कंपन्यांवरील देशाचे अवलंबित्व कमी होईल.

सॅटेलाइट इंटरनेटचा वेग किती असेल?

जिओने भारतात प्रति सेकंद ४.५ ते ५ Tbps क्षमतेची सॅटेलाइट इंटरनेट सुविधा देण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे, जे आतापर्यंतचे देशाचे सर्वोच्च लक्ष्य आहे. या तुलनेत, स्टारलिंकला ६०० Gbps साठी मंजुरी मिळाली आहे आणि ॲमेझॉनची योजना ३ Tbps ची आहे.

भविष्यातील योजना काय ?

एक मोठे सॅटेलाइट इंटरनेट नेटवर्क तयार करण्यासाठी, जिओ देशभरात २० ते २२ ग्राउंड स्टेशन्स उभारण्याची योजना आखत आहे. ही योजना देशाच्या अवकाश आणि दूरसंचार क्षेत्रासाठी एक गेम चेंजर ठरेल. सॅटेलाइट इंटरनेट हे एक असे तंत्रज्ञान आहे, जे दुर्गम आणि डोंगराळ भागांमध्येही हाय-स्पीड इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करून देईल, जिथे सध्या मोबाईल टॉवर्स शक्य नाहीत.

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Web Title: Mukesh ambani vs elon musk indias first indigenous satellite network jio internet approval

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Published On: Jul 17, 2026 | 11:41 AM

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