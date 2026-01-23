Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Stock Market Today: गुंतवणूकदारांनो सावध व्हा! सपाट पातळीवर होणार बाजाराची सुरुवात, तज्ज्ञांनी दिला इशारा

Share Market Update: शेअर बाजारात सुरु असलेल्या घसरणीला काल अखेर ब्रेक लागला आहे. आज तज्ज्ञांनी वर्तवलेल्या अंदाजानुसार, शेअर बाजारात सपाट पातळीवर होण्याची शक्यता आहे. याबाबत अधित जाणून घेऊया.

Updated On: Jan 23, 2026 | 09:00 AM
  • भारतीय शेअर बाजार मंद पातळीवर उघडण्याची शक्यता
  • तज्ज्ञांनी गुंतवणूकदारांसाठी केली शेअर्सची शिफारस
  • शेअर बाजारातील आजचे अपडेट्स जाणून घ्या
India Share Market Update:  राजकीय तणाव कमी होत असल्याने जागतिक बाजारपेठेत तेजी पाहायला मिळत आहे. याचा परिणाम शेअर बाजारावर देखील होणार आहे. भारतीय शेअर बाजारातील बेंचमार्क निर्देशांक, सेन्सेक्स आणि निफ्टी ५०, शुक्रवारी सपाट किंवा मंद पातळीवर उघडण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. गिफ्ट निफ्टीवरील ट्रेंड देखील भारतीय बेंचमार्क निर्देशांकाची मंद सुरुवात दर्शवितात. गिफ्ट निफ्टी २५,३४५ च्या आसपास व्यवहार करत होता, जो निफ्टी फ्युचर्सच्या मागील बंदपेक्षा जवळजवळ ४ अंकांनी कमी होता.

Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या भावात चढऊतार सुरुच! एका क्लिकवर जाणून घ्या तुमच्या शहरातील दर

गुरुवारी, भारतीय शेअर बाजाराने तीन सत्रांच्या घसरणीला ब्रेक लावला आणि शेअर बाजार वाढीसह बंद झाला. सेन्सेक्स ३ ९ ७.७४ अंकांनी म्हणजेच ०.४९% ने वाढून ८२,३०७.३७ वर बंद झाला, तर निफ्टी ५० १३२.४० अंकांनी म्हणजेच ०.५३% ने वाढून २५,२८९.९० वर बंद झाला. गुरुवारी बँक निफ्टी निर्देशांक ३९९.८० अंकांनी किंवा ०.६८% ने वाढून ५९,२००.१० वर बंद झाला. (फोटो सौजन्य – Pinterest)

मोतीलाल ओसवाल फायनान्शियल सर्व्हिसेसच्या वेल्थ मॅनेजमेंटमधील डेरिव्हेटिव्ह्ज अँड टेक्निकल्स हेड चंदन टपारिया यांनी आज २३ जानेवारी रोजी तीन स्टॉक खरेदी करण्याची शिफारस केली आहे. चंदन टपारिया यांनी शिफारस केलेल्या स्टॉक्समध्ये अशोक लेलँड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स (BEL) आणि APL अपोलो ट्यूब्सचे शेअर्स यांचा समावेश आहे. तर रेलिगेअर ब्रोकिंग येथील संशोधन विभागाचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष अजित मिश्रा यांनी अल्पकालीन खरेदीसाठी काही स्टॉक्सची शिफारस केली आहे. मिश्रा यांनी शिफारस केलेल्या शेअर्समध्ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, गोदरेज कंझ्युमर प्रॉडक्ट्स, जिंदाल स्टील या शेअर्सचा समावेश आहे.

Bank of India ची दमदार कामगिरी! तिसऱ्या तिमाहीत कामकाजाचा नफा १३ टक्क्यांनी वाढला; ४,१९३ कोटींची कमाई

चॉईस ब्रोकिंगचे कार्यकारी संचालक सुमित बगडिया यांनी आज गुंतवणूकदारांसाठी पाच ब्रेकआउट स्टॉक्सची शिफारस केली आहे. सुमित बगडिया यांनी शिफारस केल्यानुसार गुंतवणूकदार आज एपीएल अपोलो ट्यूब्स, अशोक लेलँड, फेडरल बँक, नेस्ले इंडिया आणि कॅम्पस अ‍ॅक्टिव्हवेअर या शेअर्सवर फोकस करू शकतात. प्रभुदास लिलाधर येथील तांत्रिक संशोधन उपाध्यक्ष वैशाली पारेख यांनी आज गुंतणूकदारांना खरेदी करण्यासाठी तीन स्टॉकची शिफारस केली आहे. ज्यामध्ये लार्सन अँड टुब्रो, सीक्वेंट आणि भारत फोर्ज या शेअर्सचा समावेश आहे.

(टीपः वरील लेखातील माहिती वैयक्तिक विश्लेषक आणि तज्ज्ञांच्या आधारे देण्यात आली आहे. Navarashtra.com कोणताही दावा करत नाही. आम्ही गुंतवणूकदारांना गुंतवणूकीबाबत कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी प्रमाणित तज्ञांकडून शेअर्सबाबत विचारणा करण्याचा सल्ला देतो.)

Published On: Jan 23, 2026 | 09:00 AM

