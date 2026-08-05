Nitin Gadkari Deepfake News: नितीन गडकरी यांना मुंबई हायकोर्टाचा मोठा दिलासा! E20 इंधनावरील डीपफेक फोटो हटवण्याचे न्यायालयाचे आदेश

Bombay HC has asked to take down all content on social media platforms, including AI content allegedly defaming Union Minister Nitin Gadkari related to the ethanol-blended petrol. — ANI (@ANI) August 5, 2026
हे संपूर्ण प्रकरण केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्याशी संबंधित आहे. त्यांचा आरोप आहे की, सोशल मीडियावर काही लोकांनी त्यांचे डीपफेक व्हिडिओ आणि एआय-निर्मित प्रतिमा तयार करून त्यांना ई-२० इंधन वादाशी जोडले. यापैकी एक व्हिडिओ इन्स्टाग्राम रील म्हणून दिसला होता. गडकरींच्या वकिलांनी ही बनावट सामग्री न्यायालयासमोर सादर केली आणि ती पाहिल्यानंतर न्यायाधीशांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयाने मान्य केले की, काढून टाकण्याची मागणी केलेली सामग्री पूर्णपणे अश्लील आणि आक्षेपार्ह होती. याचिकाकर्त्याने अंतरिम दिलासा मिळवण्यासाठी सबळ कारणे सादर केली आहेत.
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न्यायालयाने म्हटले की, अशा अश्लील आणि आक्षेपार्ह मजकुराला कोणत्याही सार्वजनिक व्यासपीठावर स्थान नसावे, कारण लहान मुले आणि तरुण देखील सोशल मीडिया वापरतात. सुनावणीदरम्यान, मेटा आणि गूगलनेही आपली बाजू मांडली. दोन्ही मोठ्या कंपन्यांनी न्यायालयाला आश्वासन दिले की, सूचीबद्ध केलेला सर्व आक्षेपार्ह मजकूर ते तात्काळ काढून टाकतील. न्यायालयाने कंपन्यांचे म्हणणे स्वीकारले. या हाय-प्रोफाईल प्रकरणाची पुढील सुनावणी चार आठवड्यांत होणार आहे.
ई-२० इंधन लागू झाल्यापासून नितीन गडकरी विरोधी पक्ष आणि काही ग्राहक संघटनांकडून टीकेचे लक्ष्य बनले आहेत. टीकाकारांचा दावा आहे की, २० टक्के इथेनॉल मिसळलेले पेट्रोल जुन्या वाहनांच्या इंजिनला नुकसान पोहोचवू शकते आणि ई-२० मानकांनुसार डिझाइन न केलेल्या वाहनांसाठी ते योग्य नाही. तथापि, गडकरींनी वारंवार स्पष्ट केले आहे की ई-२० इंधनामुळे इंजिनला कोणतेही नुकसान होत नाही. त्यांच्या मते, वाहन उत्पादक, ऑटो घटक उद्योग आणि चाचणी संस्था यांच्याशी व्यापक सल्लामसलत आणि चाचणी केल्यानंतर हा कार्यक्रम विकसित करण्यात आला आहे.
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