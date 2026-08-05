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Nitin Gadkari Deepfake News: नितीन गडकरी यांना मुंबई हायकोर्टाचा मोठा दिलासा! E20 इंधनावरील डीपफेक फोटो हटवण्याचे न्यायालयाचे आदेश

Updated On: Aug 05, 2026 | 03:01 PM IST
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सारांश

Nitin Gadkari News: ई-२० इंधन प्रकरणासंदर्भात तयार करण्यात आलेली डीपफेक आणि बनावट एआय सामग्री सोशल मीडियावरून तात्काळ काढून टाकण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना कडक आदेश दिले आहेत.

Nitin Gadkari Deepfake News: नितीन गडकरी यांना मुंबई हायकोर्टाचा मोठा दिलासा! (Photo Credit- X)

Nitin Gadkari Deepfake News: नितीन गडकरी यांना मुंबई हायकोर्टाचा मोठा दिलासा! (Photo Credit- X)

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विस्तार
  • नितीन गडकरी यांना मुंबई हायकोर्टाचा मोठा दिलासा!
  • E20 इंधनावरील डीपफेक फोटो हटवण्याचे न्यायालयाचे आदेश
  • वाचा संपूर्ण सविस्तर बातमी!
Nitin Gadkari News: केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी (Nitin Gadkari) यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. ई-२० इंधन प्रकरणाशी संबंधित डीपफेक आणि एआय-निर्मित प्रतिमा तात्काळ काढून टाकण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने गडकरींचे वकील संदीप लढा यांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर हा अंतरिम आदेश दिला. न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले आहे की, ही सामग्री अत्यंत आक्षेपार्ह आणि असभ्य असून तिला सार्वजनिक व्यासपीठांवर राहू देऊ नये. या निर्णयामुळे केंद्रीय मंत्र्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

या प्रकरणात कोणत्या प्रतिमांचा समावेश आहे?

हे संपूर्ण प्रकरण केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्याशी संबंधित आहे. त्यांचा आरोप आहे की, सोशल मीडियावर काही लोकांनी त्यांचे डीपफेक व्हिडिओ आणि एआय-निर्मित प्रतिमा तयार करून त्यांना ई-२० इंधन वादाशी जोडले. यापैकी एक व्हिडिओ इन्स्टाग्राम रील म्हणून दिसला होता. गडकरींच्या वकिलांनी ही बनावट सामग्री न्यायालयासमोर सादर केली आणि ती पाहिल्यानंतर न्यायाधीशांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयाने मान्य केले की, काढून टाकण्याची मागणी केलेली सामग्री पूर्णपणे अश्लील आणि आक्षेपार्ह होती. याचिकाकर्त्याने अंतरिम दिलासा मिळवण्यासाठी सबळ कारणे सादर केली आहेत.

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मेटा आणि गूगलने काय म्हटले?

न्यायालयाने म्हटले की, अशा अश्लील आणि आक्षेपार्ह मजकुराला कोणत्याही सार्वजनिक व्यासपीठावर स्थान नसावे, कारण लहान मुले आणि तरुण देखील सोशल मीडिया वापरतात. सुनावणीदरम्यान, मेटा आणि गूगलनेही आपली बाजू मांडली. दोन्ही मोठ्या कंपन्यांनी न्यायालयाला आश्वासन दिले की, सूचीबद्ध केलेला सर्व आक्षेपार्ह मजकूर ते तात्काळ काढून टाकतील. न्यायालयाने कंपन्यांचे म्हणणे स्वीकारले. या हाय-प्रोफाईल प्रकरणाची पुढील सुनावणी चार आठवड्यांत होणार आहे.

ई-२० वादामुळे गडकरी सतत चर्चेत

ई-२० इंधन लागू झाल्यापासून नितीन गडकरी विरोधी पक्ष आणि काही ग्राहक संघटनांकडून टीकेचे लक्ष्य बनले आहेत. टीकाकारांचा दावा आहे की, २० टक्के इथेनॉल मिसळलेले पेट्रोल जुन्या वाहनांच्या इंजिनला नुकसान पोहोचवू शकते आणि ई-२० मानकांनुसार डिझाइन न केलेल्या वाहनांसाठी ते योग्य नाही. तथापि, गडकरींनी वारंवार स्पष्ट केले आहे की ई-२० इंधनामुळे इंजिनला कोणतेही नुकसान होत नाही. त्यांच्या मते, वाहन उत्पादक, ऑटो घटक उद्योग आणि चाचणी संस्था यांच्याशी व्यापक सल्लामसलत आणि चाचणी केल्यानंतर हा कार्यक्रम विकसित करण्यात आला आहे.

Nitin Gadkari: २०१६ पूर्वीच्या गाड्या अन् E20 पेट्रोल! केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींचे राज्यसभेत मोठे स्पष्टीकरण; काय म्हणाले?

Web Title: Major relief for nitin gadkari from the bombay high court court orders removal of deepfake photos related to e20 fuel

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Published On: Aug 05, 2026 | 03:01 PM

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