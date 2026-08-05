KDMC Hospital News: रुक्मिणीबाई रुग्णालयात धक्कादायक निष्काळजीपणा; लहान मुलाच्या कमरेत अडकली इंजेक्शनची सुई

या घटनेची दखल घेत अंबरनाथ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता (डीन) डॉ. संतोष वर्मा आणि केडीएमसीच्या मुख्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. दीपा शुक्ला यांनी स्वतंत्र चौकशी सुरू केली आहे. या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी दोन सदस्यीय समिती नियुक्त करण्यात आली असून, संपूर्ण घटनेचा अहवाल मागविण्यात आला आहे.
या घटनेनंतर मुलाची आई काजल पांडे यांनी इंजेक्शन देताना सुई तुटल्याचा संशय व्यक्त करत रुग्णालयातील डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्यांकडे विचारणा केली. मात्र, “सुई कदाचित खाली पडली असेल”, असे सांगत डॉक्टरांनी त्यांना मुलाला घरी घेऊन जाण्याचा सल्ला दिल्याचा आरोप पालकांनी केला आहे. दरम्यान, आपल्या मुलासोबत घडलेला हा प्रकार अत्यंत धक्कादायक असून असा प्रसंग इतर कोणत्याही निष्पाप बालकावर ओढवू नये, अशी भावनिक प्रतिक्रिया मुलाचे आई-वडील यांनी व्यक्त केली आहे. त्यांनी दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
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मात्र, घरी गेल्यानंतर काही वेळातच मुलाला कमरेच्या भागात तीव्र वेदना सुरू झाल्या. मुलगा सतत रडू लागल्याने आणि त्याचा त्रास वाढत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर पालकांनी पुन्हा वैद्यकीय मदत घेतली. त्यानंतर मुलाच्या शरीरात इंजेक्शनची सुई अडकल्याचा प्रकार समोर आल्याने या प्रकरणाने गंभीर स्वरूप धारण केले.
प्राथमिक माहितीनुसार, संबंधित मुलाला इंजेक्शन अंबरनाथ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील एका शिकाऊ डॉक्टरने दिले होते. मात्र, वैद्यकीय नियमांनुसार शिकाऊ डॉक्टर उपचार करताना वरिष्ठ डॉक्टरांची उपस्थिती आवश्यक असते. या प्रकरणात इंजेक्शन देताना केडीएमसी रुग्णालयातील संबंधित वरिष्ठ डॉक्टर उपस्थित नसल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.
या घटनेमुळे शिकाऊ डॉक्टरांकडून उपचार करताना आवश्यक देखरेख ठेवली जाते का, यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. तसेच रुग्णालयातील प्रशासकीय त्रुटी, डॉक्टरांमधील समन्वयाचा अभाव किंवा अंतर्गत वाद यांचा फटका रुग्णांना बसत असल्याची टीकाही व्यक्त होत आहे.
दरम्यान, चौकशी समितीचा अंतिम अहवाल आल्यानंतर नेमकी जबाबदारी निश्चित केली जाणार आहे. अहवालात निष्काळजीपणा किंवा नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे स्पष्ट झाल्यास संबंधितांवर प्रशासकीय अथवा शिस्तभंगाची कारवाई केली जाणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या घटनेनंतर रुग्णालयातील उपचार पद्धती आणि शिकाऊ डॉक्टरांच्या देखरेखीबाबतचे नियम अधिक कडक करण्याची मागणीही पुढे येत आहे.
या घटनेची गंभीर दखल घेत शिवसेना (शिंदे गट) पदाधिकारी अमित कोलेकर यांनीही जबाबदार अधिकारी आणि संबंधित कर्मचाऱ्यांवर कठोर प्रशासकीय कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. त्यांच्या मते, रुग्णालयातील हलगर्जीपणा आणि निष्काळजीपणामुळे निष्पाप रुग्णांचा जीव धोक्यात येत असल्याने अशा घटनांना आळा घालण्यासाठी कठोर पावले उचलणे आवश्यक आहे.
सध्या या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी सुरू असून, चौकशी अहवालानंतर नेमकी जबाबदारी निश्चित केली जाणार आहे. मात्र, या घटनेबाबत रुक्मिणीबाई रुग्णालय प्रशासन किंवा केडीएमसीकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे चौकशी अहवालात कोणते निष्कर्ष समोर येतात आणि दोषींवर कोणती कारवाई होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
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