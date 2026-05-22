Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Business »
  • Lic Launched Two New Schemes With Guaranteed Return No Market Risk Marathi News

Share Market मध्ये Invest करताना रिस्कची भीती वाटतेय? LIC ने आणल्या 2 जबरदस्त स्कीम्स; पैशांवर मिळणार ‘गॅरंटीड रिटर्न’!

जर तुम्हीची शेअर मार्केटमध्ये रिस्कमुळे चिंतेत आहात तर ही बातमी तुमच्यासाठीच आहे. देशातील सर्वात मोठी सार्वजनिक विमा कंपनी LIC ने शुक्रवारी सर्वसामान्यांसाठी दोन नवीन विमा योजना सुरु केल्या आहेत. LIC ने सुरु केलेल्या या योजना तुमच्यासाठी बऱ्याच फायदेशीर ठरु शकता. नेमक्या कोणत्या आहेत या योजना आणि कोणते फायदे यातून मिळू शकतात.

Updated On: May 22, 2026 | 08:20 PM
फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया

फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया

Follow Us:
Follow Us:

LIC New Schemes: जर तुम्हीची शेअर मार्केटमध्ये रिस्कमुळे चिंतेत आहात तर ही बातमी तुमच्यासाठीच आहे. देशातील सर्वात मोठी सार्वजनिक विमा कंपनी LIC ने शुक्रवारी सर्वसामान्यांसाठी दोन नवीन विमा योजना सुरु केल्या आहेत. LIC ने सुरु केलेल्या या योजना तुमच्यासाठी बऱ्याच फायदेशीर ठरु शकता. नेमक्या कोणत्या आहेत या योजना आणि कोणते फायदे यातून मिळू शकतात. जाणून घेऊयात.

Crypto मध्ये गुंतवणूक केलीय? ITR भरताना विसरूनही ‘ही’ माहिती लपवू नका, थेट येईल Income Tax ची नोटीस!

कोणत्या आहेत या स्कीम?

LIC न्यू जीवन साथी – सिंगल प्रीमियम आणि दुसरी म्हणजे LIC न्यू जीवन साथी – लिमिटेड प्रीमियम या दोन्ही योजना पुढील महिन्यात जनतेसाठी उपलब्ध होणार आहे.
दोन्ही योजना नॉन-लिंक्ड आणि नॉन पार्टिसिपेटिंग आहे. म्हणजे काय? तर सोप्या भाषेत सांगायचे तर, या योजना शेअर बाजाराच्या चढ – उतारापासून वेगळे असतील. शेअर बाजारातील कोणत्याही गोष्टींचा यावर परिणाम होणार नाही. त्यामुळे तुमचा पैसा पूर्णपणे सुरक्षित राहिली आणि त्याचा तुम्हाला पुरेपुर परतावा मिळणार आहे.

या योजनांची काय आहे खासियत?

LIC न्यू जीवन साथी – एकरकमी प्रीमियम – यामुळे तुम्हाला वारंवार प्रीमियम भरण्याच्या त्रासापासून सुटका मिळते. तुम्हाला फक्त एकदाच पैसे जमा करावे लागतात.

LIC न्यू जीवन साथी – मर्यादित प्रीमियम – यामध्ये तुम्हाला फक्त एका निश्चित आणि मर्यादित कालावधीसाठीच प्रीमियम भरावा लागेल.

कधीपासून या योजनेचा लाभ घेऊ शकतो?

LIC नियामक फाइलिंगमध्ये म्हटलं आहे की दोन्ही नवीन योजना १ जून 2026 पासून विक्रीसाठी उपलब्ध होतील. कंपनीचा विश्वास आहे की ग्राहकांच्या बदलत्या गरजा आणि अधिक बचत व विमा उत्पादनांची आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी या नवीन योजना सुरु करण्यात आल्या आहेत.

एलआयसीचा नफा २३,४०० कोटी रुपयांच्या पार

भारतीय आयुर्विमा महामंडळाने म्हणजेच LIC ने गेल्या आर्थिक वर्षाच्या मार्च तिमाहीत दमदार निकाल सादर केले आहेत. उत्तम परिचालन कामगिरी आणि व्यवसायातील वाढीमुळे, कंपनीचा एकत्रित निव्वळ नफा वार्षिक आधारावर २३ टक्क्यांनी वाढून २३,४६७ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. गेल्या वर्षी याच तिमाहीत तो १९,०३९ कोटी रुपये होता. एलआयसीने आपल्या भागधारकांसाठी प्रति शेअर १० रुपयांचा लाभांशही जाहीर केला आहे. २२ मे रोजी कंपनीचा शेअर १.५८ टक्क्यांच्या वाढीसह ८१३.३५ रुपयांवर बंद झाला.

एलआयसीच्या सॉल्व्हन्सी रेशोमध्ये वाढ

विमा कंपन्यांची आर्थिक स्थिती मोजणारा सॉल्व्हन्सी रेशो मार्च तिमाहीत वाढून २.३५ झाला आहे. गेल्या वर्षी डिसेंबर तिमाहीत तो २.१९ होता, तर मागील वर्षी तो २.११ होता. सॉल्व्हन्सी रेशोमधील ही सुधारणा दर्शवते की, कंपनी भविष्यातील दायित्वे पूर्ण करण्यासाठी अधिक चांगल्या स्थितीत आहे.

Surya Roshni Limited च्या शेअर्समध्ये डिमर्जरच्या चर्चांमुळे मोठी तेजी; व्हॅल्यू अनलॉकिंगकडे मार्केटचं लक्ष

Web Title: Lic launched two new schemes with guaranteed return no market risk marathi news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 22, 2026 | 08:20 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Ahilyanagar : हक्काच्या शेतरस्त्यासाठी लढा, आंदोलनानंतर प्रशासनाचे कारवाईचे आश्वासन
1

Ahilyanagar : हक्काच्या शेतरस्त्यासाठी लढा, आंदोलनानंतर प्रशासनाचे कारवाईचे आश्वासन

Wardha News : वर्ध्यात काँग्रेसमधील गटबाजी पुन्हा उघड; नेत्यांची संयुक्त पत्रकार परिषद
2

Wardha News : वर्ध्यात काँग्रेसमधील गटबाजी पुन्हा उघड; नेत्यांची संयुक्त पत्रकार परिषद

Parbhani News : विमानांसाठी इंधन आहे, मग शेतकऱ्यांसाठी डिझेल का नाही? पेरणीपूर्वी शेतकरी रस्त्यावर
3

Parbhani News : विमानांसाठी इंधन आहे, मग शेतकऱ्यांसाठी डिझेल का नाही? पेरणीपूर्वी शेतकरी रस्त्यावर

Kalyan :  32 कोटींची ब्राऊन शुगर जप्त, आंतरराष्ट्रीय टोळीचा सदस्य पोलिसांच्या ताब्यात!
4

Kalyan :  32 कोटींची ब्राऊन शुगर जप्त, आंतरराष्ट्रीय टोळीचा सदस्य पोलिसांच्या ताब्यात!

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Share Market मध्ये Invest करताना रिस्कची भीती वाटतेय? LIC ने आणल्या 2 जबरदस्त स्कीम्स; पैशांवर मिळणार ‘गॅरंटीड रिटर्न’!

Share Market मध्ये Invest करताना रिस्कची भीती वाटतेय? LIC ने आणल्या 2 जबरदस्त स्कीम्स; पैशांवर मिळणार ‘गॅरंटीड रिटर्न’!

May 22, 2026 | 08:20 PM
Recipe : आईस्क्रिम नाही, उन्हाळ्यात कलिंगडापासून बनवा गोड बर्फी; चव अशी की मोठमोठ्या मिठाईंनाही मागे टाकेल

Recipe : आईस्क्रिम नाही, उन्हाळ्यात कलिंगडापासून बनवा गोड बर्फी; चव अशी की मोठमोठ्या मिठाईंनाही मागे टाकेल

May 22, 2026 | 08:15 PM
Makarand Patil यांचे नागरिकांना आवाहन! पेट्रोल-डिझेलचा मुबलक साठा, अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचे निर्देश

Makarand Patil यांचे नागरिकांना आवाहन! पेट्रोल-डिझेलचा मुबलक साठा, अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचे निर्देश

May 22, 2026 | 08:13 PM
एक-दोन नव्हे तर होंडा भारतात करणार तब्बल १० नवीन मॉडेल्स लॉन्च !

एक-दोन नव्हे तर होंडा भारतात करणार तब्बल १० नवीन मॉडेल्स लॉन्च !

May 22, 2026 | 07:59 PM
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी केंद्र सरकारचे मोठे पाऊल! खास ‘JEEVAN ॲप’ आणि ‘SHATAYU’ डॅशबोर्ड लाँच; जाणून घ्या काय मिळणार फायदे

ज्येष्ठ नागरिकांसाठी केंद्र सरकारचे मोठे पाऊल! खास ‘JEEVAN ॲप’ आणि ‘SHATAYU’ डॅशबोर्ड लाँच; जाणून घ्या काय मिळणार फायदे

May 22, 2026 | 07:56 PM
घरच्या घरी सोप्या पद्धतीने बनवा साऊथ स्टाईल मेदू वडा, वाचा सोपी रेसिपी

घरच्या घरी सोप्या पद्धतीने बनवा साऊथ स्टाईल मेदू वडा, वाचा सोपी रेसिपी

May 22, 2026 | 07:49 PM
Bank बंद राहणार! SBI चा ग्राहकांना मोठा इशारा; 2 दिवसांच्या संप काळात ऑनलाईन व्यवहार करताना ‘या’ गोष्टी ठेवा लक्षात

Bank बंद राहणार! SBI चा ग्राहकांना मोठा इशारा; 2 दिवसांच्या संप काळात ऑनलाईन व्यवहार करताना ‘या’ गोष्टी ठेवा लक्षात

May 22, 2026 | 07:48 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Virar : आधी पुनर्वसन, मग कारवाई! वसई-विरारमध्ये फेरीवाल्यांचा आंदोलनाचा इशारा

Virar : आधी पुनर्वसन, मग कारवाई! वसई-विरारमध्ये फेरीवाल्यांचा आंदोलनाचा इशारा

May 22, 2026 | 06:49 PM
Mahad : मराठीशिवाय बोर्ड चालणार नाही, चांढवे टोलनाक्यावर मनसैनिक आक्रमक

Mahad : मराठीशिवाय बोर्ड चालणार नाही, चांढवे टोलनाक्यावर मनसैनिक आक्रमक

May 22, 2026 | 06:44 PM
Twisha Sharma Death मिस पुणे ते मृत्यूचं रहस्य! ट्विशा-दीपिका मृत्यूंचं गूढ अधिक गडद!

Twisha Sharma Death मिस पुणे ते मृत्यूचं रहस्य! ट्विशा-दीपिका मृत्यूंचं गूढ अधिक गडद!

May 21, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी-हिंगोली विधान परिषद जागा शिवसेनेचीच

Parbhani : परभणी-हिंगोली विधान परिषद जागा शिवसेनेचीच

May 21, 2026 | 07:34 PM
Titwala : टिटवाळा 90 फीट रोडवर अनधिकृत बांधकाम सुरूच , KDMC कारवाईच्या तयारीत

Titwala : टिटवाळा 90 फीट रोडवर अनधिकृत बांधकाम सुरूच , KDMC कारवाईच्या तयारीत

May 21, 2026 | 07:26 PM
Kalyan News : पक्ष संघटना मजबूत करण्यावर भर, कल्याण-डोंबिवलीत काँग्रेसचे मोठे बदल

Kalyan News : पक्ष संघटना मजबूत करण्यावर भर, कल्याण-डोंबिवलीत काँग्रेसचे मोठे बदल

May 21, 2026 | 07:01 PM
Vasai : पाणी तुंबू नये यासाठी महापालिकेचे नियोजन; नाले आणि जलमार्गांची पाहणी

Vasai : पाणी तुंबू नये यासाठी महापालिकेचे नियोजन; नाले आणि जलमार्गांची पाहणी

May 21, 2026 | 06:55 PM