Share Market मध्ये Invest करताना रिस्कची भीती वाटतेय? LIC ने आणल्या 2 जबरदस्त स्कीम्स; पैशांवर मिळणार ‘गॅरंटीड रिटर्न’!

LIC New Schemes: जर तुम्हीची शेअर मार्केटमध्ये रिस्कमुळे चिंतेत आहात तर ही बातमी तुमच्यासाठीच आहे. देशातील सर्वात मोठी सार्वजनिक विमा कंपनी LIC ने शुक्रवारी सर्वसामान्यांसाठी दोन नवीन विमा योजना सुरु केल्या आहेत. LIC ने सुरु केलेल्या या योजना तुमच्यासाठी बऱ्याच फायदेशीर ठरु शकता. नेमक्या कोणत्या आहेत या योजना आणि कोणते फायदे यातून मिळू शकतात. जाणून घेऊयात.
LIC न्यू जीवन साथी – सिंगल प्रीमियम आणि दुसरी म्हणजे LIC न्यू जीवन साथी – लिमिटेड प्रीमियम या दोन्ही योजना पुढील महिन्यात जनतेसाठी उपलब्ध होणार आहे.
दोन्ही योजना नॉन-लिंक्ड आणि नॉन पार्टिसिपेटिंग आहे. म्हणजे काय? तर सोप्या भाषेत सांगायचे तर, या योजना शेअर बाजाराच्या चढ – उतारापासून वेगळे असतील. शेअर बाजारातील कोणत्याही गोष्टींचा यावर परिणाम होणार नाही. त्यामुळे तुमचा पैसा पूर्णपणे सुरक्षित राहिली आणि त्याचा तुम्हाला पुरेपुर परतावा मिळणार आहे.
LIC न्यू जीवन साथी – एकरकमी प्रीमियम – यामुळे तुम्हाला वारंवार प्रीमियम भरण्याच्या त्रासापासून सुटका मिळते. तुम्हाला फक्त एकदाच पैसे जमा करावे लागतात.
LIC न्यू जीवन साथी – मर्यादित प्रीमियम – यामध्ये तुम्हाला फक्त एका निश्चित आणि मर्यादित कालावधीसाठीच प्रीमियम भरावा लागेल.
LIC नियामक फाइलिंगमध्ये म्हटलं आहे की दोन्ही नवीन योजना १ जून 2026 पासून विक्रीसाठी उपलब्ध होतील. कंपनीचा विश्वास आहे की ग्राहकांच्या बदलत्या गरजा आणि अधिक बचत व विमा उत्पादनांची आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी या नवीन योजना सुरु करण्यात आल्या आहेत.
भारतीय आयुर्विमा महामंडळाने म्हणजेच LIC ने गेल्या आर्थिक वर्षाच्या मार्च तिमाहीत दमदार निकाल सादर केले आहेत. उत्तम परिचालन कामगिरी आणि व्यवसायातील वाढीमुळे, कंपनीचा एकत्रित निव्वळ नफा वार्षिक आधारावर २३ टक्क्यांनी वाढून २३,४६७ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. गेल्या वर्षी याच तिमाहीत तो १९,०३९ कोटी रुपये होता. एलआयसीने आपल्या भागधारकांसाठी प्रति शेअर १० रुपयांचा लाभांशही जाहीर केला आहे. २२ मे रोजी कंपनीचा शेअर १.५८ टक्क्यांच्या वाढीसह ८१३.३५ रुपयांवर बंद झाला.
विमा कंपन्यांची आर्थिक स्थिती मोजणारा सॉल्व्हन्सी रेशो मार्च तिमाहीत वाढून २.३५ झाला आहे. गेल्या वर्षी डिसेंबर तिमाहीत तो २.१९ होता, तर मागील वर्षी तो २.११ होता. सॉल्व्हन्सी रेशोमधील ही सुधारणा दर्शवते की, कंपनी भविष्यातील दायित्वे पूर्ण करण्यासाठी अधिक चांगल्या स्थितीत आहे.
