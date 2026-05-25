दिवसाची सुरुवात करा हेल्दी नाश्त्याने! ३ पदार्थांपासून झटपट बनवा हेल्दी टेस्टी स्मूदी, नोट करून घ्या पौष्टिक पदार्थ

Updated On: May 25, 2026 | 08:00 AM IST
सारांश

सकाळच्या घाईगडबडीमध्ये नाश्ता बनवण्यासाठी जास्त वेळ मिळत नाही. अशावेळी तुम्ही झटपट नाश्त्यासाठी हेल्दी टेस्टी स्मूदी बनवू शकता. हा पदार्थ चवीसोबतच शरीरासाठी सुद्धा खूप जास्त पौष्टिक आहे.

विस्तार

सकाळी उठल्यानंतर प्रत्येकालाच खूप जास्त घाई असते. घाईच्या वेळी सकाळच्या नाश्त्यात नेमका काय पदार्थ बनवावा? असा प्रश्न सर्वच महिलांना कायमच पडतो. नाश्त्यात कांदापोहे, उपमा, शिरा, इडली, डोसा खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही नवीन पदार्थ खाण्याची सगळ्यांचं खूप जास्त इच्छा होते. अशावेळी विकतचे पदार्थ आणून खाल्ले जातात. पण नेहमीच नाश्त्यात तिखट किंवा तेलकट पदार्थ खाण्याऐवजी हेल्दी आणि पौष्टिक बनवून खावेत. यामुळे शरीराला सुद्धा खूप जास्त फायदे होतात. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला हेल्दी टेस्टी स्मूदी बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. स्वयंपाक घरात उपलब्ध असलेल्या पदार्थांपासून तुम्ही झटपट स्मूदी बनवू शकता. स्मूदी प्यायल्यामुळे शरीराला तात्काळ ऊर्जा मिळते आणि लवकर भूक लागत नाही. अनेक लोक सकाळचा नाश्ता स्किप करतात, पण असे केल्यामुळे शरीराला गंभीर आजाराची लागण होऊ शकते. त्यामुळे झटपट तयार होणारे पदार्थ बनवून नाश्त्यात खावे. चला तर जाणून घेऊया हेल्दी टेस्टी स्मूदी बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)

साहित्य:

  • पिकलेलं केळ
  • दूध
  • ओट्स
  • दालचिनी पावडर
  • मध
  • सुका मेवा
  • बर्फाचे तुकडे
कृती:

  • हेल्दी टेस्टी स्मूदी बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, वाटीमध्ये दूध घेऊन त्यात ओट्स भिजत ठेवा. ओट्स व्यवस्थित भिजल्यास व्यवस्थित बारीक होतील.
  • मिक्सरच्या भांड्यात बारीक तुकडे केलेली केळी, ओट्स, ड्रायफ्रूट्स, दूध आणि मध घालून बारीक पेस्ट वाटून घ्या.
  • तुमच्या आवडीनुसार स्मूदी बनवताना बर्फाचे तुकडे सुद्धा घालू शकता. यामुळे स्मूदी थंडगार लागेल.
  • तयार केलेली स्मूदी ग्लासात ओतून वरून त्यावर दालचिनी पावडर घालून पिण्यासाठी सर्व्ह करा.
  • तयार आहे झटपट बनवलेली हेल्दी टेस्टी स्मूदी. या पद्धतीने बनवलेली स्मूदी तुम्ही लहान मुलांना सुद्धा नाश्त्यात देऊ शकतात.
  • स्मूदी प्यायल्यामुळे शरीराला भरमसाट फायदे होतात आणि आरोग्य सुधारण्यास मदत होते. सकाळच्या घाईगडबडीमध्ये नाश्ता करण्यास जास्त वेळ न मिळाल्यास तुम्ही स्मूदी बनवू शकता.

