Share Market Today: हिरव्या रंगात उघडणार बाजार! कोणते स्टॉक्स देणार कमाईची संधी? तज्ज्ञांनी दिले संकेत

Share Market Update: भारतीय शेअर बाजार आज हिरव्या रंगात उघडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. जागतिक बाजारातील तेजी आणि गिफ्ट निफ्टीमधील सकारात्मक ट्रेंड्समुळे गुंतवणूकदारांमध्ये उत्साहाचे वातावरण पाहायला मिळत आहे. तज्ज्ञांनी देखील काही स्टॉक्सची शिफारस केली आहे.

Updated On: May 22, 2026 | 08:37 AM
  • जागतिक बाजारातील सकारात्मक संकेतांमुळे भारतीय शेअर बाजार शुक्रवारी वाढीसह उघडण्याची शक्यता आहे.
  • तज्ज्ञांनी आदित्य बिर्ला फॅशन, मेट्रो ब्रँड्स आणि संवर्धन मदरसनसह अनेक शेअर्स खरेदीसाठी सुचवले आहेत.
  • गुंतवणूकदार आज सन फार्मा, टाटा स्टील, आयशर मोटर्स आणि मारुती सुझुकीसारख्या शेअर्सवर लक्ष ठेवू शकतात.
India Share Market Update: शुक्रवारी २२ मे रोजी भारतीय शेअर बाजार हिरव्या रंगात उडणार असल्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. जागतिक बाजारातील तेजीचा सकारात्मक परिणाम झाला असून भारतीय शेअर बाजाराचे प्रमुख निर्देशांक, सेन्सेक्स आणि निफ्टी ५० शुक्रवारी वाढीसह उघडण्याची शक्यता आहे. गिफ्ट निफ्टीमधील ट्रेंड्स देखील भारतीय बेंचमार्क निर्देशांकासाठी सपाट ते सकारात्मक सुरुवातीचे संकेत देत आहेत. गिफ्ट निफ्टी, निफ्टी फ्युचर्सच्या मागील क्लोजपेक्षा जवळपास २६ पॉइंट्सच्या प्रीमियमवर, सुमारे २३,६५७ च्या पातळीवर व्यवहार करत होता.

गुरुवारी, निर्देशांकातील निवडक अव्वल कंपन्यांमध्ये नफावसुली झाल्यामुळे भारतीय शेअर बाजार घसरणीसह बंद झाला. सेन्सेक्स १३५.०३ अंकांनी, म्हणजेच ०.१८ टक्क्यांनी घसरून ७५,१८३.३६ वर बंद झाला, तर निफ्टी ५० ४.३० अंकांनी, म्हणजेच ०.०२ टक्क्यांनी घसरून २३,६५४.७० वर स्थिरावला. गुरुवारी बँक निफ्टी निर्देशांक १२२.८० अंकांनी, म्हणजेच ०.२३% ने घसरून ५३,४३९.४० वर बंद झाला. (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

निओट्रेडरचे सह-संस्थापक आणि स्टॉक रिसर्च प्लॅटफॉर्म मार्केटस्मिथ इंडियाचे राजा व्यंकटरमण यांनी आजच्या व्यवहारात भारतीय शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांना खरेदी करण्यासाठी पाच शेअर्सची खरेदी करण्याची शिफारस केली आहे. ज्यामध्ये आदित्य बिर्ला फॅशन अँड रिटेल लिमिटेड, मेट्रो ब्रँड्स लिमिटेड, ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड, संवर्धन मदरसन इंटरनॅशनल लिमिटेड आणि लुमॅक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड यांचा समावेश आहे. आजच्या व्यवहारात भारतीय शेअर बाजारातील गुंतवणूकदार सन फार्मा, हिंडाल्को, आयशर मोटर्स, टॉरेंट फार्मा, एनटीपीसी ग्रीन, आयटीसी, मारुती सुझुकी, नायका, गेल, टाटा स्टील, होनासा कंझ्युमर, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑरोबिंदो फार्मा या शेअर्सवर त्यांचे लक्ष केंद्रीत करू शकतात.

चॉईस ब्रोकिंगचे कार्यकारी संचालक सुमीत बागडिया यांच्या मते आज गुंतवणूकदार ५ शेअर्स खरेदी करण्याचा विचार करू शकतात. ज्यामध्ये डॉ. अग्रवाल हेल्थ केअर, नॉलेज मरीन अँड इंजिनिअरिंग वर्क्स, जम्मू अँड काश्मीर बँक, लिंकन फार्मास्युटिकल्स आणि आरती इंडस्ट्रीज यांचा समावेश आहे. मोतीलाल ओसवाल फायनान्शियल सर्व्हिसेस लिमिटेडच्या वेल्थ मॅनेजमेंट, डेरिव्हेटिव्हज अँड टेक्निकल्सचे प्रमुख चंदन तापारिया यांनी आज गुंतवणूकदारांना खरेदी करण्यासाठी अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइज , केईआय इंडस्ट्रीज आणि संवर्धन मदरसन इंटरनॅशनल या शेअर्सची निवड केली आहे.

(टीपः वरील लेखातील माहिती वैयक्तिक विश्लेषक आणि तज्ज्ञांच्या आधारे देण्यात आली आहे. Navarashtra.com कोणताही दावा करत नाही. आम्ही गुंतवणूकदारांना गुंतवणूकीबाबत कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी प्रमाणित तज्ञांकडून शेअर्सबाबत विचारणा करण्याचा सल्ला देतो.)

Published On: May 22, 2026 | 08:37 AM

