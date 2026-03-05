Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Movies »
  • Bollywood »
  • Nagabandham First Song Namo Re Releasing On 15 March Devotion Of Lord Narayana Shoot With 1000 Dancers

‘नागबंधम’ चित्रपटामधील ‘नमो रे’ गाण्याची घोषणा; १००० डान्सर्स साकारणार भगवान नारायणांच्या भक्तीचे भव्य दृश्य

‘नागबंधम’ या चित्रपटातील पहिले गाणे ‘नमो रे’ १५ मार्च रोजी प्रदर्शित होणार असून, त्यात १००० डान्सर्स भगवान नारायणांच्या भक्तीचे भव्य दृश्य साकारताना दिसणार आहेत. या गाण्याची घोषणा झाल्यापासून चाहते उत्सुक आहेत.

Updated On: मार्च 05, 2026 | 02:04 PM
(फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • ‘नागबंधम’ चित्रपटामधील ‘नमो रे’ गाण्याची घोषणा
  • १००० डान्सर्स साकारणार भव्य दृश्य
  • “नागबंधन” मधील “नमो रे” गाणं का आहे खास?
“नागबंधन” हा आगामी चित्रपट संपूर्ण भारतात चित्रपटसृष्टीत धुमाकूळ घालत आहे. अभिषेक नामा दिग्दर्शित या चित्रपटाची निर्मिती किशोर अन्नापुरेड्डी आणि निशिता नागिरेड्डी यांनी एनआयके स्टुडिओजच्या बॅनरखाली केली आहे. हा चित्रपट भारतीय चित्रपटसृष्टीत नवीन बेंचमार्क स्थापित करेल आणि मोठ्या संख्येने प्रेक्षक आकर्षित करेल अशी अपेक्षा आहे. “नागबंधन” मधील “नमो रे” हे गाणं प्रेक्षकांची मने जिंकण्यासाठी सज्ज आहे. हे गाणं येत्या १५ मार्च रोजी सकाळी ११:११ वाजता प्रदर्शित होणार आहे. हे खास गाणे भगवान नारायणांना समर्पित केले आहे आणि चित्रपटाच्या खोल आध्यात्मिक विषयांना प्रतिबिंबित करते आहे.

Bhooth Bangla: सेमीफायनलपूर्वी अक्षय कुमारने टीम इंडियाला दिल्या खास ‘शुभेच्छा’, क्रिकेटर शिखर धवनला दिली टक्कर

नागबंधमचे पहिले गाणे १००० नर्तकांसह होणार चित्रित

“नमो रे” चे मुख्य आकर्षण म्हणजे १००० नर्तक एकत्र येऊन एक अद्भुत नृत्यदिग्दर्शन तयार करतील. या सादरीकरणातून भारतीय नृत्यप्रकारांची विविधता आणि एकता दिसून येणार आहे. प्रसिद्ध नृत्यदिग्दर्शक गणेश आचार्य आणि सृष्टी वर्मा यांनी तयार केलेला हा भव्य कार्यक्रम प्रेक्षकांसाठी एक अविस्मरणीय दृश्य अनुभव ठरेल हे निश्चित आहे.

 

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Nagabandham (@nagabandhammovie)

“नागबंधन” मधील “नमो रे” गाण्याबद्दल

“नमो रे” चे संगीत जुनैद कुमार आणि अभय या प्रतिभावान जोडीने दिले आहे, ज्यामुळे भक्तीने ओतप्रोत एक जादुई वातावरण निर्माण झाले आहे. गाण्याबद्दल बोलांबद्दल बोलायचे झाले तर, विमल कश्यप यांनी प्रेरणादायी शब्द लिहिले आहेत जे गाण्याचे आध्यात्मिक सार उत्तम प्रकारे टिपतात. प्रशंसित गायिका मायास्मी बोस तिच्या प्रभावी अभिनयाने गाणे जिवंत करते. पडद्यामागेही ‘नागबंधम’साठी एक दमदार तांत्रिक टीम काम करत आहे. चित्रपटाचे सिनेमॅटोग्राफी सुंदर राजन एस यांनी सांभाळले असून एडिटिंगची जबाबदारी आरसी प्राणा यांच्याकडे आहे. तसेच अशोक कुमार यांनी प्रोडक्शन डिझाइनची जबाबदारी सांभाळत चित्रपटासाठी एक भव्य आणि सुंदर विश्व उभे केले आहे.

The Taj Story OTT Release Date : परेश रावल यांचा ‘द ताज स्टोरी’ चित्रपट OTT वर; जाणून घ्या कधी आणि कुठे पाहता येणार?

रिलीजची तारीख जवळ येत असताना निर्मात्यांनी प्रेक्षकांना सोशल मीडियावर आणि इतर प्रमोशनल प्लॅटफॉर्म्सवर अपडेट राहण्याचे आवाहन केले आहे. “नमो रे” रिलीज होण्यापूर्वी अनेक टीझर्स आणि एक्सक्लुसिव्ह कंटेंटही समोर येणार आहेत. ‘नागबंधम’ची टीम प्रेक्षकांसमोर आध्यात्मिकता, संगीत आणि नृत्याचा अनोखा संगम सादर करण्यासाठी खूप उत्सुक आहे.

Web Title: Nagabandham first song namo re releasing on 15 march devotion of lord narayana shoot with 1000 dancers

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: मार्च 05, 2026 | 02:04 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Bhooth Bangla: सेमीफायनलपूर्वी अक्षय कुमारने टीम इंडियाला दिल्या खास ‘शुभेच्छा’, क्रिकेटर शिखर धवनला दिली टक्कर
1

Bhooth Bangla: सेमीफायनलपूर्वी अक्षय कुमारने टीम इंडियाला दिल्या खास ‘शुभेच्छा’, क्रिकेटर शिखर धवनला दिली टक्कर

Dhurandhar 2 परदेशात डंका! ॲडव्हान्स बुकिंगमध्ये केली जोरदार कमाई; Animal चा रेकॉर्ड मोडण्यासाठी सज्ज?
2

Dhurandhar 2 परदेशात डंका! ॲडव्हान्स बुकिंगमध्ये केली जोरदार कमाई; Animal चा रेकॉर्ड मोडण्यासाठी सज्ज?

US-Israel Iran War: ‘माझ्यासोबत, माझी मुलगी देखील…’ युद्धाच्या तणावपूर्ण परिस्थितीत दुबईत अडकली लारा दत्ता
3

US-Israel Iran War: ‘माझ्यासोबत, माझी मुलगी देखील…’ युद्धाच्या तणावपूर्ण परिस्थितीत दुबईत अडकली लारा दत्ता

‘जना नायगन’च्या रिलीज डेटबद्दल विजयने सोडले मौन, थेट मुख्यमंत्र्यांना आवाहन; म्हणाला ‘तुम्ही मला गप्प करू शकता पण…’
4

‘जना नायगन’च्या रिलीज डेटबद्दल विजयने सोडले मौन, थेट मुख्यमंत्र्यांना आवाहन; म्हणाला ‘तुम्ही मला गप्प करू शकता पण…’

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Iran Vs USA : कतारमधील अल-उदेद तळ हादरला! 1. अब्ज डॉलर्सच्या ‘THAAD’ रडारची धूळधाण; अमेरिकेचा थयथयाट

Iran Vs USA : कतारमधील अल-उदेद तळ हादरला! 1. अब्ज डॉलर्सच्या ‘THAAD’ रडारची धूळधाण; अमेरिकेचा थयथयाट

Mar 05, 2026 | 02:04 PM
‘नागबंधम’ चित्रपटामधील ‘नमो रे’ गाण्याची घोषणा; १००० डान्सर्स साकारणार भगवान नारायणांच्या भक्तीचे भव्य दृश्य

‘नागबंधम’ चित्रपटामधील ‘नमो रे’ गाण्याची घोषणा; १००० डान्सर्स साकारणार भगवान नारायणांच्या भक्तीचे भव्य दृश्य

Mar 05, 2026 | 02:04 PM
Bangalore crime: बंगळुरूमध्ये हुंड्यासाठी सॉफ्टवेअर इंजिनिअरचा छळ; महिलेने उचलले टोकाचे पाऊल

Bangalore crime: बंगळुरूमध्ये हुंड्यासाठी सॉफ्टवेअर इंजिनिअरचा छळ; महिलेने उचलले टोकाचे पाऊल

Mar 05, 2026 | 02:02 PM
Karjat News : ठेकेदारांची मुजोरी; रस्त्याच्या कामाकडे प्रशासानाचं जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष, संतप्त नागरिकांचा आरोप

Karjat News : ठेकेदारांची मुजोरी; रस्त्याच्या कामाकडे प्रशासानाचं जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष, संतप्त नागरिकांचा आरोप

Mar 05, 2026 | 02:00 PM
The Taj Story OTT Release Date : परेश रावल यांचा ‘द ताज स्टोरी’ चित्रपट OTT वर; जाणून घ्या कधी आणि कुठे पाहता येणार?

The Taj Story OTT Release Date : परेश रावल यांचा ‘द ताज स्टोरी’ चित्रपट OTT वर; जाणून घ्या कधी आणि कुठे पाहता येणार?

Mar 05, 2026 | 01:58 PM
Arjun Tendulkar Wedding : अर्जुन आणि सानियाचा विवाह सोहळा पडला पार! लग्न झाल्यानंतर दोघांनी मारली मिठी, Video Viral

Arjun Tendulkar Wedding : अर्जुन आणि सानियाचा विवाह सोहळा पडला पार! लग्न झाल्यानंतर दोघांनी मारली मिठी, Video Viral

Mar 05, 2026 | 01:52 PM
‘पीएम नवीन योजना’च्या नावाखाली APK फाईल पाठवली अन् ती उघडताच आर्थिक लूट झाली

‘पीएम नवीन योजना’च्या नावाखाली APK फाईल पाठवली अन् ती उघडताच आर्थिक लूट झाली

Mar 05, 2026 | 01:41 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
MUMBAI : राज्यसभेसाठी मविआतून एकच उमेदवार उभा राहिल – संजय राऊत

MUMBAI : राज्यसभेसाठी मविआतून एकच उमेदवार उभा राहिल – संजय राऊत

Mar 04, 2026 | 03:33 PM
SINDHUDURG : वेताळ बांबर्डे पुलावर मर्सिडीज कार १० फूट दरीत कोसळली

SINDHUDURG : वेताळ बांबर्डे पुलावर मर्सिडीज कार १० फूट दरीत कोसळली

Mar 04, 2026 | 03:29 PM
Sambhajinagar : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘नाक खुपसणं महागात पडेल; संजय शिरसााठांचा राऊतांना टोला

Sambhajinagar : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘नाक खुपसणं महागात पडेल; संजय शिरसााठांचा राऊतांना टोला

Mar 03, 2026 | 07:38 PM
Ahilyanagar : शनिशिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण सुरु

Ahilyanagar : शनिशिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण सुरु

Mar 03, 2026 | 07:25 PM
Solapur : आदिला नदीला नाला होऊ देणार नाही,महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात पर्यावरणप्रेमी आक्रमक

Solapur : आदिला नदीला नाला होऊ देणार नाही,महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात पर्यावरणप्रेमी आक्रमक

Mar 03, 2026 | 07:13 PM
Parbhani : परभणीत महायुतीचा फॉर्म्युला? जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी भाजपच्या हालचालींना वेग

Parbhani : परभणीत महायुतीचा फॉर्म्युला? जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी भाजपच्या हालचालींना वेग

Mar 03, 2026 | 07:07 PM
Jalna : फुलांची उधळण, डफड्यावर ठेका पाहा ; आमदार अर्जुन खोतकरांची अनोखी होळी

Jalna : फुलांची उधळण, डफड्यावर ठेका पाहा ; आमदार अर्जुन खोतकरांची अनोखी होळी

Mar 03, 2026 | 06:44 PM