‘नागबंधम’ चित्रपटामधील ‘नमो रे’ गाण्याची घोषणा; १००० डान्सर्स साकारणार भगवान नारायणांच्या भक्तीचे भव्य दृश्य

नागबंधमचे पहिले गाणे १००० नर्तकांसह होणार चित्रित
“नमो रे” चे मुख्य आकर्षण म्हणजे १००० नर्तक एकत्र येऊन एक अद्भुत नृत्यदिग्दर्शन तयार करतील. या सादरीकरणातून भारतीय नृत्यप्रकारांची विविधता आणि एकता दिसून येणार आहे. प्रसिद्ध नृत्यदिग्दर्शक गणेश आचार्य आणि सृष्टी वर्मा यांनी तयार केलेला हा भव्य कार्यक्रम प्रेक्षकांसाठी एक अविस्मरणीय दृश्य अनुभव ठरेल हे निश्चित आहे.
“नागबंधन” मधील “नमो रे” गाण्याबद्दल
“नमो रे” चे संगीत जुनैद कुमार आणि अभय या प्रतिभावान जोडीने दिले आहे, ज्यामुळे भक्तीने ओतप्रोत एक जादुई वातावरण निर्माण झाले आहे. गाण्याबद्दल बोलांबद्दल बोलायचे झाले तर, विमल कश्यप यांनी प्रेरणादायी शब्द लिहिले आहेत जे गाण्याचे आध्यात्मिक सार उत्तम प्रकारे टिपतात. प्रशंसित गायिका मायास्मी बोस तिच्या प्रभावी अभिनयाने गाणे जिवंत करते. पडद्यामागेही ‘नागबंधम’साठी एक दमदार तांत्रिक टीम काम करत आहे. चित्रपटाचे सिनेमॅटोग्राफी सुंदर राजन एस यांनी सांभाळले असून एडिटिंगची जबाबदारी आरसी प्राणा यांच्याकडे आहे. तसेच अशोक कुमार यांनी प्रोडक्शन डिझाइनची जबाबदारी सांभाळत चित्रपटासाठी एक भव्य आणि सुंदर विश्व उभे केले आहे.
रिलीजची तारीख जवळ येत असताना निर्मात्यांनी प्रेक्षकांना सोशल मीडियावर आणि इतर प्रमोशनल प्लॅटफॉर्म्सवर अपडेट राहण्याचे आवाहन केले आहे. “नमो रे” रिलीज होण्यापूर्वी अनेक टीझर्स आणि एक्सक्लुसिव्ह कंटेंटही समोर येणार आहेत. ‘नागबंधम’ची टीम प्रेक्षकांसमोर आध्यात्मिकता, संगीत आणि नृत्याचा अनोखा संगम सादर करण्यासाठी खूप उत्सुक आहे.