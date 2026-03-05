Arjun Tendulkar Wedding : अर्जुन आणि सानियाचा विवाह सोहळा पडला पार! लग्न झाल्यानंतर दोघांनी मारली मिठी, Video Viral

क्रिकेट देव सचिन तेंडुलकरचा मुलगा अर्जुन तेंडुलकर, त्याची दीर्घकालीन मैत्रीण सानिया चांडोक हिच्याशी मुंबईत एका भव्य विवाह सोहळ्यात विवाहबंधनात अडकला. मागील अनेक दिवसांपासून अर्जुन तेंडुलकर आणि सानिया चांडोक यांचा विवाह सोहळ्याआधीच कार्यक्रमाचे अनेक फोटो सोशल मिडियावर व्हायरल होत होते. आज अर्जुन तेंडुलकर आणि सानिया चांडोक यांचा वरमाला समारंभ पार पडला आणि दोघांनी लग्न सोहळा झाल्यानंतर एकमेकांना घट्ट मिठी मारली. या लग्न सोहळ्याचे अनेक व्हिडिओ सोशल मिडियावर व्हायरल होत आहेत.
व्हिडिओमध्ये आनंदी जोडप्याने वरमालाची देवाणघेवाण करताना सचिन आणि अंजली तेंडुलकर डोळ्यात आनंदाश्रू घेऊन तो क्षण पाहताना दिसत आहे. अर्जुन तेंडुलकर आणि सानिया चांडोक या दोघांच्या मेहंदी सोहळ्याचे आयोजन काल संध्याकाळी मुंबईमधील महालक्ष्मी रेसकोर्स येथे आयोजित करण्यात आला होता. हा एक अतिशय खाजगी सोहळा होता, ज्यामध्ये सचिनचे क्रिकेट मित्र रवी शास्त्री, युवराज सिंग, हरभजन सिंग, झहीर खान, इरफान पठाण, युसूफ पठाण आणि अजित आगरकर उपस्थित होते.
आज मुंबईत होणाऱ्या या लग्नाला अनेक नामांकित पाहुणे उपस्थित राहण्याची अपेक्षा आहे, ज्यात द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, अमित शहा आणि राहुल गांधी यांसारख्या नेत्यांना आमंत्रणे देण्यात आली आहेत. क्रीडा तारे, उद्योगपती आणि राजकीय नेते उपस्थित राहण्याची अपेक्षा असल्याने, हा विवाह २०२६ मधील सर्वात नामांकित सामाजिक कार्यक्रमांपैकी एक ठरणार आहे. लग्न समारंभासाठी पाहुण्यांचे आगमन आधीच सुरू झाले आहे.
माजी भारतीय कर्णधार महेंद्रसिंग धोनी देखील अर्जुन तेंडुलकरच्या लग्नाला उपस्थित होता. तो त्याची पत्नी साक्षीसोबत कार्यक्रमस्थळाबाहेर दिसला. धोनी जवळजवळ १० वर्षे भारतीय संघात सचिन तेंडुलकरसोबत खेळला.
सान्या चांडोक ही एका व्यावसायिक कुटुंबातून येते. ती मुंबईतील प्रख्यात उद्योगपती रवी घई यांची नात आहे. ते ग्रॅव्हिस ग्रुपचे अध्यक्ष आहेत आणि भारतातील आतिथ्य आणि अन्न उद्योगातील एक प्रसिद्ध नाव आहेत.