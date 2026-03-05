Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
The Taj Story OTT Release Date : परेश रावल यांचा ‘द ताज स्टोरी’ चित्रपट OTT वर; जाणून घ्या कधी आणि कुठे पाहता येणार?

परेश रावल यांचा द ताज स्टोरी हा चित्रपट चार महिन्यांच्या प्रतीक्षेनंतर ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित होणार आहे.

Updated On: मार्च 05, 2026 | 01:58 PM
गेल्या वर्षी ऑक्टोबरच्या अखेरीस प्रदर्शित झालेला “द ताज स्टोरी” हा अभिनेता Paresh Rawal यांचा चित्रपट आता चार महिन्यांच्या प्रतीक्षेनंतर OTT प्लॅटफॉर्मवर येणार आहे. दिग्दर्शक Tushar Amrish Goyal यांच्या या कोर्टरूम ड्रामाने थिएटरमध्ये रिलीज होताच मोठी खळबळ उडवली होती. या चित्रपटाला काही जणांनी “प्रचार चित्रपट” असे लेबल दिले होते, तर इतिहासाचे विकृतीकरण केल्याचा आरोपही करण्यात आला होता.

मात्र, केवळ १२ कोटी रुपयांच्या बजेटमध्ये तयार झालेल्या या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर चांगली कमाई केली. भारतात या चित्रपटाने २०.३३ कोटींची कमाई केली, तर जगभरात एकूण २५.३३ कोटी रुपयांचा गल्ला जमवला

ओटीटी प्लेच्या वृत्तानुसार, द ताज स्टोरी १३ मार्च २०२६ पासून लायन्सगेट प्लेवर प्रसारित होईल. या चित्रपटात परेश रावल, झाकीर हुसेन, अमृता खानविलकर, नमित दास, स्नेहा वाघ, शिशिर शर्मा, अखिलेंद्र मिश्रा आणि ब्रिजेंद्र कला यांच्याही प्रमुख भूमिका आहेत.

चित्रपटाची कथा

“द ताज स्टोरी” मध्ये परेश रावल यांचे पात्र विष्णू दास हे केंद्रस्थानी आहे. तो एक अनुभवी मार्गदर्शक आहे जो तीन दशकांहून अधिक काळ पर्यटकांना ताजमहालभोवती फिरवत आहे. जेव्हा दारू पिऊन केलेले एक खाजगी संभाषण रेकॉर्ड केले जाते आणि लोकांसमोर लीक केले जाते तेव्हा कथेला एक नवीन वळण मिळते. त्यामध्ये, तो स्मारकाच्या स्वीकृत इतिहासावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतो आणि असे सुचवतो की इस्लामपूर्वी ते हिंदू मंदिर किंवा राजवाडा असू शकते.

“द ताज स्टोरी” गेल्या वर्षी ३१ ऑक्टोबर २०२५ रोजी प्रदर्शित झाला. अनेक चित्रपट समीक्षकांनी याला अप्रमाणित सिद्धांतांवर आधारित प्रचार चित्रपट म्हटले. इतरांनी मान्य केले की हा चित्रपट मुख्यत्वे पी.एन. ओक यांच्या वादग्रस्त दाव्यांवर आधारित होता, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणाने पूर्वी नाकारला होता. “द ताज स्टोरी” विरुद्धही खटले दाखल करण्यात आले.

Dhurandhar 2 परदेशात डंका! ॲडव्हान्स बुकिंगमध्ये केली जोरदार कमाई; Animal चा रेकॉर्ड मोडण्यासाठी सज्ज?

चित्रपटाबद्दल प्रतिक्रिया
चित्रपटातील परेश रावल यांच्या अभिनयाचे कौतुक झाले असले तरी, चित्रपट पाहणाऱ्या प्रेक्षकांनी म्हटले की तो तथ्यांच्या पलीकडे असलेल्या जगात अस्तित्वात आहे. तथापि, काहींनी चित्रपटात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा प्रचंड वापर केल्याबद्दल टीका केली. चित्रपटाचा १६५ मिनिटांचा लांबलचक रनटाइम आणि प्रदीर्घ कोर्टरूम वादविवाद यामुळे प्रेक्षकांमध्येही विभागणी झाली.

US-Israel Iran War: ‘माझ्यासोबत, माझी मुलगी देखील…’ युद्धाच्या तणावपूर्ण परिस्थितीत दुबईत अडकली लारा दत्ता

Published On: मार्च 05, 2026 | 01:58 PM

