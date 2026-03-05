Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

Karjat News : ठेकेदारांची मुजोरी; रस्त्याच्या कामाकडे प्रशासानाचं जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष, संतप्त नागरिकांचा आरोप

एम एम आर डी ए कडून आपल्या मर्जीतील ठेकेदाराला करोडोंचे कामे दिली असल्याने ठेकेदाराला मालामाल करण्यासाठी अधिकारी वर्ग जाणीवपूर्वक या कामाकडे दुर्लक्ष करीत आहे असा आरोप स्थानिक ग्रामस्थांनी केला आहे.

Updated On: मार्च 05, 2026 | 02:03 PM
Karjat News : ठेकेदारांची मुजोरी; रस्त्याच्या कामाकडे प्रशासानाचं जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष, संतप्त नागरिकांचा आरोप

फोटो सौजन्य: नवराष्ट्र

Follow Us:
Follow Us:
  • रस्त्याच्या कामाकडे प्रशासानाचं जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष,
  • ठेकेदारांची मुजोरी,
कर्जत/संतोष पेरणे : तालुक्यातील नेरळ गुडवण रस्त्याच्या दुरुस्तीची कामं सुरू आहेत. या कामांची पाहणी करायला एम एम आर डी ए चे अभियंते येत नाहीत आणि त्यामुळे ठेकेदाराकडून मर्जीनुसार कामे सुरू आहेत.एम एम आर डी ए कडून आपल्या मर्जीतील ठेकेदाराला करोडोंचे कामे दिली असल्याने ठेकेदाराला मालामाल करण्यासाठी अधिकारी वर्ग जाणीवपूर्वक या कामाकडे दुर्लक्ष करीत आहे असा आरोप स्थानिक ग्रामस्थांनी केला आहे.

कर्जत मुरबाड राष्ट्रीय महामार्ग पासून सुगवे फाटा येथून गुडवण नेरळ या राज्यमार्ग दर्जाच्या रस्त्याने रुंदीकरण काम सध्या सार्वजनिक बांधकाम खात्याने हाती घेतले आहे. या रस्त्यावर रुंदीकरण तसेच नवीन साकव पूल अशी कामे सुरू आहेत.ही सर्व काँक्रीटीकरणाची कामे असल्याने ती कामे होत असताना पाण्याचा वापर मोठ्या प्रमाणावर होणे आवश्यक बाब असते. मात्र पाण्याचा वापरच केला जात नसल्याने काँक्रीटीकरण किती टिकावू होणार, याबाबत प्रश्नचिन्ह आहे.

नेरळ गुढवण सुगवे राज्यमार्ग रस्त्यावर सध्या मोठ्या प्रमाणावर विकास कामे सुरू आहेत.या रस्त्यामध्ये असलेले साकव पूल नव्याने बांधले जात असून संरक्षक भिंती देखील बांधल्या जात आहेत. या रस्त्यावरील सुरू असलेल्या साकव पुलाच्या ठिकाणी काँक्रीटीकरण झाल्यानंतर पाणी मारण्यात येत नाही. कर्जत तालुक्यात अनेक ठिकाणी रस्त्याची कामे सुरू करण्यात आली आहेत. मात्र त्यातील नेरळ पिंपळोली,आंत्रड,गुढवण,सुगवे या मार्गावडील आंत्रड ते पिंपळोली या दरम्यान असलेल्या पुलाचे काम सुरू आहे. पुलाची निर्मिती हा रस्त्याचा महत्त्वाचा भाग असतो आणि त्या त्या ठिकाणी सिमेंट काँक्रीटचे काम केल्यानंतर पाण्याचा वापर केल्यास ते बांधकाम मजबूत होत असते. कोणत्याही ठिकाणी सिमेंटचे बांधकाम झाल्यावर पाण्याचा वापर होत नाही आणि त्यामुळे रस्त्यावर सुरू असलेली काँक्रिटची कामे नित्कृष्ट होत आहेत. स्थानिक ग्रामस्थांनी या कामाबद्दल आवाज उठविला असता रस्त्याचे करोडींचे कामे सुरू असताना कुठेही अधिकारी वर्ग येऊन पाहणी करीत नाही. त्यामुळे रस्त्यावरील कामांचा दर्जा सुमार असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.

Raigad News: कोथेरी मध्यम सिंचन प्रकल्पावर बेमुदत ठिय्या आंदोलन; मंत्री गोगावलेंच्या मध्यस्थीची अपेक्षा

एम एम आर डी ए चे निधीमधून नेरळ गुडवण सुगवे राज्यमार्ग रस्त्यावरील कामे केली जात आहे. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचा कोणताही अधिकारी कामाची पाहणी करायला फिरकत नाही. त्यामुळे ठेकेदार कंपनी मनमानी करीत असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत आहे. अधिकारी वर्गाचे नंबर शोधून स्थानिक त्यांना या कामाबद्दल विचारणा करीत आहेत,पण त्यांचे फोन आल्यानंतर स्थानिकांच्या प्रश्नांना उत्तर देण्याचे औदार्य देखील प्राधिकरणाचे अधिकारी दाखवत नाहीत. त्यामुळे नित्कृष्टपणे काम करणाऱ्या ठेकेदारांचे कामाची चौकशी व्हावी अशी मागणी या भागातील स्थानिक करू लागले आहेत. बांधकाम विभाग संबंधित ठेकेदाराला याविषयी जाब विचारणार का? आणि पाणी का मारत नाही याविषयी चौकशी होणार का? की ठेकेदाराला मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण पाठीशी घालणार? याकडे ग्रामस्थांचे लक्ष लागून राहिले आहेत तसेच त्या चौकशीवर या रस्त्याचे भवितव्य देखील अवलंबून आहे.

आदिवासी वाडीची तहान भागली! स्वातंत्र्याच्या ७९ वर्षांनंतर कोरळवाडीत पाणी; आमरण उपोषण अखेर यशस्वी

Web Title: Contractors negligence administrations deliberate neglect of road work allegations by angry citizens

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: मार्च 05, 2026 | 02:00 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Ahilyanagar : शनिशिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण सुरु
1

Ahilyanagar : शनिशिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण सुरु

Solapur : आदिला नदीला नाला होऊ देणार नाही,महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात पर्यावरणप्रेमी आक्रमक
2

Solapur : आदिला नदीला नाला होऊ देणार नाही,महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात पर्यावरणप्रेमी आक्रमक

Parbhani : परभणीत महायुतीचा फॉर्म्युला? जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी भाजपच्या हालचालींना वेग
3

Parbhani : परभणीत महायुतीचा फॉर्म्युला? जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी भाजपच्या हालचालींना वेग

Jalna : फुलांची उधळण, डफड्यावर ठेका पाहा ; आमदार अर्जुन खोतकरांची अनोखी होळी
4

Jalna : फुलांची उधळण, डफड्यावर ठेका पाहा ; आमदार अर्जुन खोतकरांची अनोखी होळी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
तू मला शिळे जेवण का देतेस? नशेत असणाऱ्या तरुणाने वडील अन् बहिणीला अक्षरक्ष:..; नेमका विषय काय?

तू मला शिळे जेवण का देतेस? नशेत असणाऱ्या तरुणाने वडील अन् बहिणीला अक्षरक्ष:..; नेमका विषय काय?

Mar 05, 2026 | 02:43 PM
Bigg Boss Marathi 6: ‘अरे, त्याच्या गळ्यात दोरी अडकली…’ कॅप्टन्सी टास्कमध्ये संकेत दोऱ्यांमध्ये अडकला; बिग बॉसच्या घरात खळबळ

Bigg Boss Marathi 6: ‘अरे, त्याच्या गळ्यात दोरी अडकली…’ कॅप्टन्सी टास्कमध्ये संकेत दोऱ्यांमध्ये अडकला; बिग बॉसच्या घरात खळबळ

Mar 05, 2026 | 02:40 PM
India vs England : अभिषेक शर्मा OUT रिंकू सिंह IN…सेमीफायनलमध्ये टीम इंडियाची अशी असू शकते Playing 11

India vs England : अभिषेक शर्मा OUT रिंकू सिंह IN…सेमीफायनलमध्ये टीम इंडियाची अशी असू शकते Playing 11

Mar 05, 2026 | 02:37 PM
नागझिरात ‘चष्मेवाला’ पक्ष्याचे दर्शन! पक्षीतज्ज्ञ किरण पुरंदरे यांनी छायाचित्रात टिपला अनमोल क्षण

नागझिरात ‘चष्मेवाला’ पक्ष्याचे दर्शन! पक्षीतज्ज्ञ किरण पुरंदरे यांनी छायाचित्रात टिपला अनमोल क्षण

Mar 05, 2026 | 02:30 PM
Maharashtra Politics : “राऊतांना ठाकरे गटात काडीचीही किंमत राहिलेली नाही…”; भाजप नेत्यांची खरमरीत टीका

Maharashtra Politics : “राऊतांना ठाकरे गटात काडीचीही किंमत राहिलेली नाही…”; भाजप नेत्यांची खरमरीत टीका

Mar 05, 2026 | 02:23 PM
Israel Iran War चा मोठा फटका; सीएनजी, पेट्रोल अन् डिझेल संपण्याच्या भीतीने रत्नागिरीत थेट…

Israel Iran War चा मोठा फटका; सीएनजी, पेट्रोल अन् डिझेल संपण्याच्या भीतीने रत्नागिरीत थेट…

Mar 05, 2026 | 02:23 PM
2 लाख गुंतवा अन् मिळवा 90,000 चा नफा, कमी गुंतवणूक अधिक नफा, पोस्ट ऑफिसची जबरदस्त योजना

2 लाख गुंतवा अन् मिळवा 90,000 चा नफा, कमी गुंतवणूक अधिक नफा, पोस्ट ऑफिसची जबरदस्त योजना

Mar 05, 2026 | 02:13 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
MUMBAI : राज्यसभेसाठी मविआतून एकच उमेदवार उभा राहिल – संजय राऊत

MUMBAI : राज्यसभेसाठी मविआतून एकच उमेदवार उभा राहिल – संजय राऊत

Mar 04, 2026 | 03:33 PM
SINDHUDURG : वेताळ बांबर्डे पुलावर मर्सिडीज कार १० फूट दरीत कोसळली

SINDHUDURG : वेताळ बांबर्डे पुलावर मर्सिडीज कार १० फूट दरीत कोसळली

Mar 04, 2026 | 03:29 PM
Sambhajinagar : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘नाक खुपसणं महागात पडेल; संजय शिरसााठांचा राऊतांना टोला

Sambhajinagar : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘नाक खुपसणं महागात पडेल; संजय शिरसााठांचा राऊतांना टोला

Mar 03, 2026 | 07:38 PM
Jalgaon : युद्ध संपताच सोन्याचे दर उतरणार? आकाश भंगाळे यांचे गुंतवणूकदारांना मोठे आवाहन

Jalgaon : युद्ध संपताच सोन्याचे दर उतरणार? आकाश भंगाळे यांचे गुंतवणूकदारांना मोठे आवाहन

Mar 03, 2026 | 06:39 PM
Ahilyanagar: थकीत वेतनासाठी शनि शिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण

Ahilyanagar: थकीत वेतनासाठी शनि शिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण

Mar 03, 2026 | 03:37 PM
JALNA : फुलांची उधळण, डफड्यावर ठेका पाहा आ. अर्जुन खोतकरांची अनोखी होळी

JALNA : फुलांची उधळण, डफड्यावर ठेका पाहा आ. अर्जुन खोतकरांची अनोखी होळी

Mar 03, 2026 | 03:32 PM
Palghar News : ओलियम वायूच्या गळतीमुळे तारापुर औद्योगिक क्षेत्रात खळबळ

Palghar News : ओलियम वायूच्या गळतीमुळे तारापुर औद्योगिक क्षेत्रात खळबळ

Mar 02, 2026 | 11:05 PM