रात्रभर झोपूनही सकाळी थकवा जाणवतोय? ‘या’ व्हिटॅमिनच्या कमतरतेकडे करू नका दुर्लक्ष

पावसाळ्यात केसांची चमक हरवली? फ्रिझी अन् गळणाऱ्या केसांसाठी ‘या’ हेअर केअर टिप्स ठरतील फायदेशीर
रात्रभर पुरेशी झोप घेतल्यानंतरही दिवसभर थकवा जाणवत असेल, तर ते आयरन, व्हिटॅमिन बी१२ किंवा व्हिटॅमिन डीच्या कमतरतेचे संकेत असू शकतात. ही स्थिती दीर्घकाळ राहिल्यास दैनंदिन कामांवरही परिणाम होऊ शकतो.
नखे वारंवार तुटणे, पातळ होणे किंवा त्यावर रेषा दिसू लागणे हे पोषक तत्त्वांच्या कमतरतेचे लक्षण असू शकते. विशेषतः लोह, झिंक, कॅल्शियम आणि बी समूहातील जीवनसत्त्वांची कमतरता नखांच्या आरोग्यावर परिणाम करू शकते.
नेहमीपेक्षा जास्त प्रमाणात केस गळत असतील, तर त्यामागे पोषणाची कमतरता असू शकते. प्रथिने, आयरन, बायोटिन आणि व्हिटॅमिन डी यांचा पुरेसा पुरवठा केसांच्या निरोगी वाढीसाठी आवश्यक असतो.
त्वचा कोरडी पडणे, चमक कमी होणे किंवा जखमा भरून येण्यास वेळ लागणे हीदेखील काही जीवनसत्त्वे आणि खनिजांच्या कमतरतेची चिन्हे असू शकतात. संतुलित आहार त्वचेचे आरोग्य टिकवून ठेवण्यास मदत करतो.
स्नायूंमध्ये गोळे येणे, अशक्तपणा किंवा शरीरात ऊर्जा कमी वाटणे यामागे कॅल्शियम, मॅग्नेशियम किंवा व्हिटॅमिन डीची कमतरता असू शकते. ही लक्षणे सतत जाणवत असल्यास मेडीकल टेस्ट करून घेणे आवश्यक आहे.
हिरव्या पालेभाज्या, फळे, डाळी आणि ड्राय फ्रुट्सचा आहारात समावेश करा.
प्रथिने आणि जीवनसत्त्वांनी समृद्ध संतुलित आहार घ्या.
पुरेसे पाणी प्या आणि नियमित व्यायाम करा.
स्वतःहून सप्लिमेंट्स घेण्याऐवजी डॉक्टरांच्या सल्ला घ्या.
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
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