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RBI FD Rule Change: बँकेत जाणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी! RBIच्या नव्या निर्णयामुळे बदलणार सेवा

Updated On: Aug 02, 2026 | 03:01 PM IST
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सारांश

RBI FD Rule Change: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने मुदत ठेवींवरील (FD) व्याजदरांबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. 1 ऑक्टोबर 2026 पासून एकाच बँकेच्या सर्व शाखांमध्ये समान प्रकारच्या एफडीसाठी एकसमान व्याजदर लागू करणे बंधनकारक असेल.

RBI FD Rule Change: बँक ग्राहकांसाठी खुशखबर! (फोटो सौजन्य- सोशलमीडिया)

RBI FD Rule Change: बँक ग्राहकांसाठी खुशखबर! (फोटो सौजन्य- सोशलमीडिया)

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विस्तार
  • 1 ऑक्टोबर 2026 पासून RBIचा नवा FD नियम लागू होणार.
  • एकाच बँकेच्या सर्व शाखांमध्ये समान एफडीवर एकसमान व्याजदर असणार.
  • ग्राहकांना अधिक पारदर्शक, न्याय्य आणि स्पष्ट बँकिंग सेवा मिळणार.
RBI New FD Rules from October 1, 2026: मुदत ठेवीत (FD) पैसे गुंतवणाऱ्या लाखो ग्राहकांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) निश्चित ठेव योजनांबाबत नवा नियम जाहीर केला असून त्याची अंमलबजावणी 1 ऑक्टोबर 2026 पासून होणार आहे. या बदलामुळे एकाच बँकेच्या वेगवेगळ्या शाखांमध्ये समान प्रकारच्या एफडीवर (FD)वेगळे व्याजदर देण्याची पद्धत बंद होणार आहे.

आतापर्यंत काही बँकांमध्ये एका शहरातील शाखेत एक दर तर दुसऱ्या शहरात त्याच कालावधीच्या एफडीवर वेगळा दर मिळत असल्याच्या तक्रारी समोर येत होत्या. नव्या नियमामुळे हा फरक संपुष्टात येणार असून ग्राहकांना अधिक स्पष्ट आणि न्याय्य व्यवस्था मिळणार आहे.

काय आहे नवीन नियम?

RBI च्या नव्या निर्देशांनुसार, एखाद्या बँकेने समान मुदतीच्या आणि समान प्रकारच्या एफडीसाठी देशभरातील सर्व शाखांमध्ये एकच व्याजदर लागू करणे आवश्यक असेल. ग्राहकाने खाते मुंबईत उघडले असो, पुण्यात, नाशिकमध्ये किंवा देशातील इतर कोणत्याही शहरात, त्याला त्या एफडीवर समान व्याज मिळेल. यामुळे शाखेनुसार व्याजदर बदलण्याची पद्धत थांबेल आणि सर्व ग्राहकांसाठी नियम एकसारखे राहतील. (RBI FD Rule Change:)

ग्राहकांना होणारे फायदे

या निर्णयाचा सर्वाधिक फायदा सामान्य गुंतवणूकदारांना होणार आहे. एफडी करण्यापूर्वी कोणत्या शाखेत जास्त व्याज मिळते याची माहिती शोधण्याची गरज राहणार नाही. बँकेच्या कोणत्याही शाखेत गेलात तरी समान कालावधीच्या ठेवीवर समान व्याजदर मिळेल.

यामुळे निर्णय घेणे सोपे होईल आणि ग्राहकांचा वेळही वाचेल. विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक, निवृत्त कर्मचारी आणि सुरक्षित गुंतवणुकीवर भर देणाऱ्या लोकांसाठी हा बदल उपयुक्त ठरू शकतो.

कोणत्या एफडीवर लागू होईल नियम?

हा नियम सर्वसाधारण मुदत ठेवींवर लागू होणार आहे. मात्र काही विशेष योजनांमध्ये आधीप्रमाणे वेगळ्या सुविधा मिळू शकतात. उदाहरणार्थ, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी दिले जाणारे अतिरिक्त व्याज, काही मर्यादित कालावधीसाठी सुरू केलेल्या विशेष एफडी योजना किंवा नियामकांनी मान्यता दिलेल्या योजनांमध्ये वेगळे दर लागू राहू शकतात.

म्हणून एफडी करण्यापूर्वी संबंधित बँकेच्या अटी आणि सध्याचे व्याजदर तपासणे आवश्यक आहे.

बँकांवर काय परिणाम होणार?

या नियमामुळे बँकांना सर्व शाखांमध्ये एकसमान व्याजदर ठेवावे लागतील. त्यामुळे ग्राहकांना माहिती देण्याची प्रक्रिया अधिक सोपी होईल. शाखेनुसार वेगवेगळ्या दरांमुळे निर्माण होणारा गोंधळ कमी होईल आणि तक्रारींचे प्रमाणही घटण्याची शक्यता आहे.

याशिवाय बँकांच्या अंतर्गत व्यवस्थापनातही अधिक सुसूत्रता येईल. व्याजदर जाहीर करण्याची पद्धत एकसारखी झाल्यामुळे ग्राहकांचा विश्वास वाढण्यास मदत होईल.

एफडी करण्यापूर्वी ‘या’ गोष्टी तपासा

केवळ जास्त व्याजदर पाहून एफडी करणे योग्य ठरत नाही. गुंतवणूक करण्यापूर्वी काही महत्त्वाच्या बाबी समजून घेणे आवश्यक आहे.

ठेवीचा कालावधी किती आहे?

  • मुदत संपण्यापूर्वी पैसे काढल्यास दंड आकारला जाईल का?
  • व्याज मासिक, तिमाही की मुदतपूर्तीनंतर मिळणार?
  • TDS लागू होणार का?
  • बँकेचे सध्याचे अधिकृत व्याजदर काय आहेत?
या सर्व बाबींची माहिती घेतल्यानंतरच अंतिम निर्णय घेणे अधिक फायदेशीर ठरते.

तज्ज्ञांचे मत काय?

आर्थिक क्षेत्रातील जाणकारांच्या मते, हा निर्णय ग्राहकांच्या हिताचा आहे. सर्व शाखांमध्ये समान व्याजदर लागू झाल्यामुळे पारदर्शकता वाढेल आणि एफडीसंदर्भातील अनेक गैरसमज दूर होतील. यामुळे बँकिंग व्यवस्थेवरील विश्वासही अधिक मजबूत होण्याची शक्यता आहे.

एकूणच, 1 ऑक्टोबर 2026 पासून लागू होणारा हा नियम एफडी गुंतवणूक अधिक सोपी, स्पष्ट आणि समान बनवणार आहे. जर तुम्ही भविष्यात एफडी करण्याचा विचार करत असाल, तर नवीन नियमांची माहिती घेऊनच गुंतवणुकीचा निर्णय घ्या. योग्य माहिती आणि नियोजनासह केलेली गुंतवणूकच दीर्घकाळ फायदेशीर ठरते.

Web Title: Rbi big decesion uniform fd interest rates across bank branches from october 1

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Published On: Aug 02, 2026 | 02:45 PM

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