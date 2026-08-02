RBI FD Rule Change: बँकेत जाणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी! RBIच्या नव्या निर्णयामुळे बदलणार सेवा

आतापर्यंत काही बँकांमध्ये एका शहरातील शाखेत एक दर तर दुसऱ्या शहरात त्याच कालावधीच्या एफडीवर वेगळा दर मिळत असल्याच्या तक्रारी समोर येत होत्या. नव्या नियमामुळे हा फरक संपुष्टात येणार असून ग्राहकांना अधिक स्पष्ट आणि न्याय्य व्यवस्था मिळणार आहे.
RBI च्या नव्या निर्देशांनुसार, एखाद्या बँकेने समान मुदतीच्या आणि समान प्रकारच्या एफडीसाठी देशभरातील सर्व शाखांमध्ये एकच व्याजदर लागू करणे आवश्यक असेल. ग्राहकाने खाते मुंबईत उघडले असो, पुण्यात, नाशिकमध्ये किंवा देशातील इतर कोणत्याही शहरात, त्याला त्या एफडीवर समान व्याज मिळेल. यामुळे शाखेनुसार व्याजदर बदलण्याची पद्धत थांबेल आणि सर्व ग्राहकांसाठी नियम एकसारखे राहतील. (RBI FD Rule Change:)
या निर्णयाचा सर्वाधिक फायदा सामान्य गुंतवणूकदारांना होणार आहे. एफडी करण्यापूर्वी कोणत्या शाखेत जास्त व्याज मिळते याची माहिती शोधण्याची गरज राहणार नाही. बँकेच्या कोणत्याही शाखेत गेलात तरी समान कालावधीच्या ठेवीवर समान व्याजदर मिळेल.
यामुळे निर्णय घेणे सोपे होईल आणि ग्राहकांचा वेळही वाचेल. विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक, निवृत्त कर्मचारी आणि सुरक्षित गुंतवणुकीवर भर देणाऱ्या लोकांसाठी हा बदल उपयुक्त ठरू शकतो.
हा नियम सर्वसाधारण मुदत ठेवींवर लागू होणार आहे. मात्र काही विशेष योजनांमध्ये आधीप्रमाणे वेगळ्या सुविधा मिळू शकतात. उदाहरणार्थ, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी दिले जाणारे अतिरिक्त व्याज, काही मर्यादित कालावधीसाठी सुरू केलेल्या विशेष एफडी योजना किंवा नियामकांनी मान्यता दिलेल्या योजनांमध्ये वेगळे दर लागू राहू शकतात.
म्हणून एफडी करण्यापूर्वी संबंधित बँकेच्या अटी आणि सध्याचे व्याजदर तपासणे आवश्यक आहे.
या नियमामुळे बँकांना सर्व शाखांमध्ये एकसमान व्याजदर ठेवावे लागतील. त्यामुळे ग्राहकांना माहिती देण्याची प्रक्रिया अधिक सोपी होईल. शाखेनुसार वेगवेगळ्या दरांमुळे निर्माण होणारा गोंधळ कमी होईल आणि तक्रारींचे प्रमाणही घटण्याची शक्यता आहे.
याशिवाय बँकांच्या अंतर्गत व्यवस्थापनातही अधिक सुसूत्रता येईल. व्याजदर जाहीर करण्याची पद्धत एकसारखी झाल्यामुळे ग्राहकांचा विश्वास वाढण्यास मदत होईल.
केवळ जास्त व्याजदर पाहून एफडी करणे योग्य ठरत नाही. गुंतवणूक करण्यापूर्वी काही महत्त्वाच्या बाबी समजून घेणे आवश्यक आहे.
आर्थिक क्षेत्रातील जाणकारांच्या मते, हा निर्णय ग्राहकांच्या हिताचा आहे. सर्व शाखांमध्ये समान व्याजदर लागू झाल्यामुळे पारदर्शकता वाढेल आणि एफडीसंदर्भातील अनेक गैरसमज दूर होतील. यामुळे बँकिंग व्यवस्थेवरील विश्वासही अधिक मजबूत होण्याची शक्यता आहे.
एकूणच, 1 ऑक्टोबर 2026 पासून लागू होणारा हा नियम एफडी गुंतवणूक अधिक सोपी, स्पष्ट आणि समान बनवणार आहे. जर तुम्ही भविष्यात एफडी करण्याचा विचार करत असाल, तर नवीन नियमांची माहिती घेऊनच गुंतवणुकीचा निर्णय घ्या. योग्य माहिती आणि नियोजनासह केलेली गुंतवणूकच दीर्घकाळ फायदेशीर ठरते.