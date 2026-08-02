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Jalgaon News: भिशीच्या नावाखाली २० लाखांना गंडविले! नेमकं काय घडलं?

Updated On: Aug 02, 2026 | 02:58 PM IST
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सारांश

Jalgaon News: शहरातील टीएम नगरात राहणाऱ्या आयुषी दीपक बुटवाणी (रा.टीएमनगर) यांचे सिंधी कॉलनीत रेडीमेड कपड्यांचे दुकान आहे. आदर्शनगरात राहणारी संशयित गितादारा ही महिला त्यांच्याकडे खरेदीसाठी येत होती.

Jalgaon News: भिशीच्या नावाखाली २० लाखांना गंडविले(फोटो सौजन्य- सोशलमीडिया)

Jalgaon News: भिशीच्या नावाखाली २० लाखांना गंडविले(फोटो सौजन्य- सोशलमीडिया)

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विस्तार
  • जळगावात लकी ड्रॉ भिशीच्या नावाखाली २० जणांची फसवणूक.
  • गुंतवणूकदारांचे सुमारे २० लाख ८ हजार रुपये अडकल्याचा आरोप.
  • रामानंद नगर पोलिसांत गुन्हा दाखल; आरोपी महिला फरार.
Jalgaon News: जळगावात हजार रुपये प्रति महिन्याप्रमाणे २० महिने लकी ड्रॉ (भीशी) मध्ये गुंतवणुकीवर चांगला परतावा मिळण्याचे अमिष दाखवित गिता निलेश दारा (रा. सरस्वती अपार्टमेंट, आदर्शनगर) या महिलेने २० जणांची २० लाख ८ हजार रुपयात फसवणूक केली. ही घटना सप्टेंबर २०२४ ते मे २०२६ दरम्यान घडली. ही महिला अशा पद्धतीने तीन वेगवेगळ्या पद्धतीने भिशी चालवित असल्याने तीने अनेक जणांना गंडविल्याचा संशय असून गुन्हा दाखल करण्यापुर्वीच ती महिला पसार झाली आहे. याप्रकरणी रामानंद नगर पोलिसात गुन्हा दाखल केला आहे

भिशीतून चांगला परतावा मिळविण्याचे आमिष

शहरातील टीएम नगरात राहणाऱ्या आयुषी दीपक बुटवाणी (रा.टीएमनगर) यांचे सिंधी कॉलनीत रेडीमेड कपड्यांचे दुकान आहे. आदर्शनगरात राहणारी संशयित गितादारा ही महिला त्यांच्याकडे खरेदीसाठी येत होती. यावेळी त्या महिलेने बुटवाणी यांच्यासोबत ओळख करुन त्यांना भिशीतून चांगला परतावा मिळविण्याचे आमिष दाखवत लकी ड्रॉ भिशीमध्ये गुंतवणुक करण्यास सांगितले. गीता दारा ही महिला २०२४ पासून भिशी (चिट फंड) चालवत होती. बुटवाणीसह अनेक जणांचा विश्वास संपादन केल्यानंतर त्या सर्वांनी त्या महिलेवर विश्वास ठेवून सप्टेंबर २०२४ पासून दरमहा नियमितपणे पैसे भरणे सुरू केले.

गुंतवणुकीच्या माध्यमातून यांची झाली फसवणूक….

भिशीच्या माध्यमातून ओम रविंद्र माळी (४० हजार), पुर्णिमा अनिल हसवानी (६८ हजार), मनोज दिगंबर चौधरी (२६ हजार), लक्ष्मी कारडा (४० हजार), पिंकी विजय हेमनानी (१ लाख ८ हजार), काजल संजय ललवाणी (५ लाख), चंद्रकांत रामदास जोशी (४० हजार), दिव्या भिमराव पवार (६० हजार), सुलक्षणा व शामकांत पवार (९८ हजार), निशा दिनेश ओचांनी (६० हजार), दिलीप कुमार तैओमलन (१ लाख), निलेश तुकाराम सोनवणे (२० हजार), सागर सुमिल महाजन (१ लाख २८ हजार), सिमा सुनिल अडवाणी (२ लाख), सोनी दिपक घुगे (३० हजार), सविता विनोद हटकर (३० हजार), मीना राजु पुगे (३० हजार), मुस्कान वालेचा (१ लाख ७४ हजार), जय नरेश राजपाल (४० हजार), गजानन शंकर पाटील (२ लाख १३ हजार) यांचा समावेश आहे.

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लकी ड्रॉ निघत नसल्याने महिलेवर संशय बळावला

भिशी भरणाऱ्यांऐवजी नातेवाईकांचाच लागला नंबर २०२४ मध्ये सुरु झालेली लकी ड्रॉची ही भिशी में २०२६ मध्ये पूर्ण होणार होती. मात्र, संपूर्ण मुदत संपत आली तरी भिशी भरणाऱ्या कोणत्याही सामान्य सदस्यांचा नंबर लागलेला नव्हता. भिशीमध्ये गुंतवणुक करणाऱ्या सदस्यांनी ज्यावेळेस आपल्या हक्काचे पैसे व परतावा मागितला, तेव्हा गीता हिने टाळाटाळ करण्यास सुरुवात केली. गीताला फोन केला असता, तिचा नंबर बंद येत होता. पाठपुरावा करुनही 5 भिशीतील रक्कम मिळत नव्हती.

दरम्यान, भिशी काढणाऱ्या 1 काही सदस्य २३ जुलै रोजी सकाळी गीताच्या घरी गेले. मात्र, वे त्या ठिकाणी गीताच्या घराला कुलूप असल्याचे दिसून आले. न तिचे दोन्ही मोबाईल फोनही बंद येत होता, या प्रकरणी २९ जुलै न रोजी आयुषी दीपक बुटवाणी यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरुन गीता ने दारावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. गीता हिने अशाच न प्रकारे आणखीही काही भिश्या चालवल्या असून, तिने 1 अनेकांची आर्थिक फसवणूक केल्याची शक्यता वर्तवली.

Jalgaon News: ‘या’ प्रकरणाने उडवली संस्थाचालक, माजी … – Navarashtra

Web Title: Jalgaon woman allegedly cheats 20 people in 20 lakh investment scam

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Published On: Aug 02, 2026 | 02:58 PM

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