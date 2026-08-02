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RBI New Scheme: आरबीआयच्या योजनेची परदेशी गुंतवणूकदारांना भुरळ! 2 आठवड्यांत दुप्पट झाली रक्कम; काय आहे खास?

Updated On: Aug 02, 2026 | 12:34 PM IST
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सारांश

RBI New Scheme: भारतीय मध्यवर्ती बँक अर्थात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने सुरू केलेल्या एका नवीन वित्तीय योजनेला परदेशी गुंतवणूकदारांकडून अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळत आहे. अवघ्या दोन आठवड्यांच्या कालावधीत या योजनेतील गुंतवणुकीचा आकडा थेट दुप्पट झाला असून डॉलरची तुफान आवक होत आहे.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • आरबीआयची दमदार योजना
  • परदेशी गुंतवणूकदारांना भुरळ!
  • 2 आठवड्यांत दुप्पट झाली रक्कम
RBI New Scheme: परकीय चलन आकर्षित करण्यासाठी, भारतीय रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने एक नवीन वित्तीय योजना ( RBI New Scheme ) सुरु केली होती. ८ जून रोजी सवलतीची डॉलर स्वॅप सुविधा भेटीला आणली होती. गेल्या दोन आठवड्यांत याला जोरदार प्रतिसाद मिळाला आहे. परदेशी गुंतवणूकदार याकडे चांगलेच आकर्षित होत आहेत. आरबीआयच्या आकडेवारीनुसार, ३१ जुलैपर्यंत एकूण परकीय चलन ठेवी ४० अब्ज डॉलर्सचा टप्पा ओलांडला आहे. यामध्ये परकीय चलन अनिवासी खात्यांची सर्वात मोठी भूमिका आहे. या सुविधेअंतर्गत ठेवी दोन आठवड्यांत जवळपास दुप्पट झाल्या आहेत. काय आहे ही योजना? आणि परदेशी गुंतवणूकदार का आकर्षित होत आहे. सगळं सविस्तर जाणून घेऊयात.

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सुविधेअंतर्गत ४०.८ अब्ज डॉलर्स जमा

३१ जुलैपर्यंत, अधिकृत डीलर बँकांनी या सुविधेअंतर्गत ४०.८ अब्ज डॉलर्स जमा केले होते. मध्यवर्ती बँकेने स्पष्ट केलं की, यामध्ये FCNR(B) ठेवींद्वारे ३६.७ अब्ज डॉलर्स, ओव्हरसीज फॉरेन करन्सी बॉरोइंग (OFCB) द्वारे २.६ अब्ज डॉलर्स आणि एक्सटर्नल कमर्शियल बॉरोइंग (ECB) द्वारे १.५ अब्ज डॉलर्सचा समावेश आहे. ८ जून रोजी नवीन विंडो उघडल्यानंतर दोन महिन्यांपेक्षा कमी कालावधीत, FCNR(B) ठेवींद्वारे आलेला निधी ३६.७२ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचला आहे. २०१३ मध्ये अशाच प्रकारच्या योजनेअंतर्गत उभारलेल्या २६ अब्ज डॉलर्सपेक्षा ही रक्कम जास्त आहे. त्यामुळे ही कमागिरी तुलनेने बरीच मोठी मानली जात आहे.

दोन आठवड्यांत ७७% वाढ

३० सप्टेंबरपर्यंत उपलब्ध असलेल्या जीरो-कॉस्ट हेजिंग सुविधेअंतर्गत बँका या ठेवींची आरबीआयकडे अदलाबदल करू शकतात. १७ जुलैपर्यंत FCNR(B) आवक २०.७२ अब्ज डॉलर होती, जी ७७% वाढ आहे. सब्सिडी वाली डॉलर स्वॅप बँकांना नवीन FCNR(B) ठेवी, OFCB आणि ECB आवक यांची आरबीआयकडे एका विशिष्ट दराने अदलाबदल करण्याची परवानगी देते. यामुळे परकीय निधी उभारणीला प्रोत्साहन मिळते आणि परकीय चलन साठा वाढतो.

गुंतवणूकीस चालना देण्यासाठी स्वॅप सुविधा

आरबीआयने नवीन FCNR(B) ठेवी, OFCB आणि ECB मधील गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी सवलतीच्या स्वॅप सुविधेची घोषणा केली आहे. ही सुविधा FCNR(B) ठेवींसाठी ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत आणि OFCB, ECB साठी ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत उपलब्ध असेल. गेल्या महिन्यात, SBI रिसर्चने म्हटले होते की, ३० सप्टेंबर रोजी ही योजना संपेपर्यंत FCNR(B) ठेवी ६५-७० अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचू शकतात.

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Web Title: Rbi new scheme attracts huge dollar inflow investment doubled in two weeks

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Published On: Aug 02, 2026 | 12:34 PM

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