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अभिजीत दिपके यांच्या निवासस्थानी CJP कोअर कमिटीची महत्त्वपूर्ण बैठक; धर्मेंद्र प्रधानांनंतर आता लागणार गडकरींचा नंबर?

Updated On: Aug 02, 2026 | 03:19 PM IST
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सारांश

नीट आंदोलनानंतर चर्चेत आलेल्या कॉकरोच जनता पार्टीची आज छत्रपती संभाजीनगरमध्ये कोअर कमिटी बैठक होत आहे. अभिजीत दिपके यांच्या निवासस्थानी होणाऱ्या बैठकीत पक्षाच्या पुढील भूमिकेसह E20 इंधनाच्या मुद्द्यावर महत्त्वाचे निर्णय होण्याची शक्यता आहे.

अभिजीत दिपके यांच्या निवासस्थानी CJP ची कोअर कमिटीची महत्त्वपूर्ण बैठक

अभिजीत दिपके यांच्या निवासस्थानी CJP ची कोअर कमिटीची महत्त्वपूर्ण बैठक (Photo Credit - Social Media)

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विस्तार
  • छत्रपती संभाजीनगरमध्ये CJPची कोअर कमिटी बैठक
  • E 20 इंधन आणि पुढील आंदोलनांवर रणनीती ठरणार
  • अभिजीत दिपके यांच्या नेतृत्वाखाली महत्त्वपूर्ण निर्णयांची शक्यता
 

नीट पेपरफुटी प्रकरणाविरोधातील आंदोलनानंतर राष्ट्रीय स्तरावर चर्चेत आलेल्या ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) च्या संघटनात्मक हालचालींना आता वेग आला आहे. पक्षाचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांच्या छत्रपती संभाजीनगर येथील निवासस्थानी बुधवारी पक्षाच्या कोअर कमिटीची महत्त्वपूर्ण बैठक होणार असून, आगामी राजकीय आणि सामाजिक भूमिका निश्चित करण्यासाठी ही बैठक निर्णायक मानली जात आहे.

या बैठकीला देशभरातील सुमारे १५ ते २० प्रमुख सदस्य उपस्थित राहणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. बैठकीसाठी संबंधित सदस्यांना निमंत्रण आणि संदेश पाठवण्यात आल्याचेही सांगितले जात आहे. जंतर-मंतरवरील आंदोलनानंतर पक्षाची ही पहिली मोठी संघटनात्मक बैठक असल्यामुळे तिच्याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

नीट पेपरफुटीविरोधातील आंदोलनानंतर CJP कडे देशभरातून लक्ष

नीट पेपरफुटीविरोधातील आंदोलनामुळे CJP ला देशभरातून मोठा प्रतिसाद मिळाला होता. आंदोलनानंतर तत्कालीन केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिल्यानंतर पक्ष आणि अभिजीत दिपके यांची चर्चा अधिक वाढली. दरम्यान, आंदोलनानंतर दिपके यांची प्रकृतीही बिघडली होती आणि त्यांच्यावर उपचार सुरू होते.

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याच काळात पक्षाला विदेशातून आर्थिक मदत मिळाल्याचा आरोप करत काही व्यक्तींनी चौकशीची मागणी केली. अभिजीत दिपके यांना परदेशात शिक्षणासाठी किंवा वास्तव्यासाठी निधी नेमका कुठून मिळाला, तसेच त्यांचे वडील भगवानराव दिपके यांच्या आर्थिक व्यवहारांचीही चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी काही स्तरांतून करण्यात आली आहे. या संदर्भात संबंधित यंत्रणांकडे पत्र देण्यात आल्याची माहितीही समोर आली आहे. मात्र, या आरोपांबाबत अधिकृत चौकशीचा निष्कर्ष अद्याप समोर आलेला नाही.

E20 इंधनासह राष्ट्रीय मुद्द्यांवर CJPची रणनीती

दरम्यान, आजच्या बैठकीत पक्षाच्या भविष्यातील धोरणांवर, संघटन विस्तारावर आणि आगामी आंदोलनांच्या आराखड्यावर सविस्तर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः E20 इंधन या मुद्द्यावर पक्ष आक्रमक भूमिका घेणार असल्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजिनाम्यानंतर आता नितीन गडकरींचा नंबर लागतो काय? असा सवाल उपस्थित होत आहे.

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याशिवाय, आंदोलनानंतर निर्माण झालेल्या जनाधाराचे संघटनात्मक बळात रूपांतर करण्यासाठीही काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले जाऊ शकतात. बैठकीनंतर अभिजीत दिपके पक्षाची पुढील दिशा, आगामी कार्यक्रम आणि विविध राष्ट्रीय मुद्द्यांवरील भूमिका स्पष्ट करण्याची शक्यता असून, या बैठकीतील निर्णयांकडे राजकीय निरीक्षकांचे विशेष लक्ष लागले आहे.

Web Title: Cjp core committee meeting at abhijit dipke residence

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Published On: Aug 02, 2026 | 02:49 PM

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