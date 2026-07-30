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Sunetra Pawar: जिल्हा बँक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सुनेत्रा पवार यांची अहिल्यानगर भेट; राजकीय हालचालींना वेग

Updated On: Jul 30, 2026 | 05:59 PM IST
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सारांश

Sunetra Pawar: उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी अहिल्यानगरला धावती भेट देत जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीसह जिल्ह्यातील विविध राजकीय घडामोडींवर स्थानिक नेते आणि पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. त्यांच्या या दौऱ्यामुळे जिल्ह्यातील राजकीय समीकरणांबाबत नव्या चर्चांना उधाण आले आहे.

जिल्हा बँक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सुनेत्रा पवार यांची अहिल्यानगर भेट; राजकीय हालचालींना वेग

जिल्हा बँक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सुनेत्रा पवार यांची अहिल्यानगर भेट; राजकीय हालचालींना वेग

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विस्तार
  • जिल्हा बँक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सुनेत्रा पवार यांची अहिल्यानगर भेट
  • राजकीय हालचालींना वेग
  • जिल्हा बँक निवडणुकीवर मंथन
पोपट पिटेकर,अहिल्यानगर: राज्याच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार या बीड दौऱ्यावर जात असताना पहिल्यांदाच अहिल्यानगर शहरात धावत्या भेटीसाठी थांबल्या. त्यांच्या या अचानक झालेल्या भेटीमुळे जिल्ह्याच्या राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे. विशेष म्हणजे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार संग्राम जगताप यांनी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचे शहरात जंगी स्वागत करत त्यांच्यासोबत विविध राजकीय आणि विकासात्मक विषयांवर सविस्तर चर्चा केली.

जिल्हा बँक निवडणुकीवर मंथन

या भेटीदरम्यान आगामी अहिल्यानगर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीसह जिल्ह्यातील सध्याच्या राजकीय परिस्थितीवर चर्चा झाली. सहकार क्षेत्रातील घडामोडी, संघटनात्मक तयारी आणि आगामी निवडणुकांची रणनीती यावरही दोन्ही नेत्यांमध्ये सविस्तर विचारविनिमय झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

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प्रलंबित विकासकामांचाही आढावा

राजकीय चर्चेबरोबरच जिल्ह्यातील विविध प्रलंबित प्रशासकीय कामे, नागरी सुविधा आणि विकास प्रकल्पांचा आढावा देखील या बैठकीत घेण्यात आला. नागरिकांच्या दैनंदिन समस्यांवर तातडीने उपाययोजना करण्याबाबतही चर्चा झाल्याचे सांगण्यात आले.

मुंबईत होणार उच्चस्तरीय बैठक

अहिल्यानगर शहरातील प्रलंबित प्रश्न आणि विकासकामांना गती देण्यासाठी मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत मुंबईत लवकरच स्वतंत्र उच्चस्तरीय बैठक आयोजित केली जाईल, असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी दिल्याची माहिती आमदार संग्राम जगताप यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली.

त्यांच्या म्हणण्यानुसार, शहरातील पायाभूत सुविधा, नागरी विकास, प्रशासनाशी संबंधित प्रलंबित विषय आणि विविध विकासकामांबाबत या बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय अपेक्षित आहेत.

राजकीय चर्चांना उधाण

उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांची ही अहिल्यानगरमधील पहिली धावती भेट असल्याने आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका आणि जिल्हा बँक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर या दौऱ्याला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. त्यांच्या भेटीनंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्ते आणि पदाधिकाऱ्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले असून, जिल्ह्यातील राजकीय हालचालींनाही वेग आल्याची चर्चा सुरू आहे. या भेटीमुळे सहकार, स्थानिक राजकारण आणि विकासाच्या मुद्द्यांवर आगामी काळात महत्त्वपूर्ण निर्णय होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

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Web Title: Deputy cm sunetra pawar visits ahilyanagar discusses district bank election and political developments

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Published On: Jul 30, 2026 | 05:59 PM

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