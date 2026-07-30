Sunetra Pawar: जिल्हा बँक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सुनेत्रा पवार यांची अहिल्यानगर भेट; राजकीय हालचालींना वेग

या भेटीदरम्यान आगामी अहिल्यानगर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीसह जिल्ह्यातील सध्याच्या राजकीय परिस्थितीवर चर्चा झाली. सहकार क्षेत्रातील घडामोडी, संघटनात्मक तयारी आणि आगामी निवडणुकांची रणनीती यावरही दोन्ही नेत्यांमध्ये सविस्तर विचारविनिमय झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
Marathi Language: मराठी सक्तीवर राजकारण सुरू; पण मीरा-भाईंदरातील रिक्षाचालकांनी दाखवली भाषेप्रती सकारात्मक भूमिका
राजकीय चर्चेबरोबरच जिल्ह्यातील विविध प्रलंबित प्रशासकीय कामे, नागरी सुविधा आणि विकास प्रकल्पांचा आढावा देखील या बैठकीत घेण्यात आला. नागरिकांच्या दैनंदिन समस्यांवर तातडीने उपाययोजना करण्याबाबतही चर्चा झाल्याचे सांगण्यात आले.
अहिल्यानगर शहरातील प्रलंबित प्रश्न आणि विकासकामांना गती देण्यासाठी मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत मुंबईत लवकरच स्वतंत्र उच्चस्तरीय बैठक आयोजित केली जाईल, असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी दिल्याची माहिती आमदार संग्राम जगताप यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली.
त्यांच्या म्हणण्यानुसार, शहरातील पायाभूत सुविधा, नागरी विकास, प्रशासनाशी संबंधित प्रलंबित विषय आणि विविध विकासकामांबाबत या बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय अपेक्षित आहेत.
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांची ही अहिल्यानगरमधील पहिली धावती भेट असल्याने आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका आणि जिल्हा बँक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर या दौऱ्याला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. त्यांच्या भेटीनंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्ते आणि पदाधिकाऱ्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले असून, जिल्ह्यातील राजकीय हालचालींनाही वेग आल्याची चर्चा सुरू आहे. या भेटीमुळे सहकार, स्थानिक राजकारण आणि विकासाच्या मुद्द्यांवर आगामी काळात महत्त्वपूर्ण निर्णय होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
Satara News: ‘विठू नामाचा गजर’ अन् पारंपरिक खेळांची रेलचेल; श्री क्षेत्र देऊरमध्ये गोपाळकाला उत्साहात