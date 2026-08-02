Kangana Ranaut on Friendship Day: ‘गटर जनरेशन’ म्हणणाऱ्या कंगना रणौतचा यू-टर्न? फ्रेंडशिप डे निमित्त Gen Z साठी खास पोस्ट

Kangana Ranaut on Friendship Day: देशभरात २ ऑगस्ट रोजी फ्रेंडशिप डे उत्साहात साजरा केला जात असताना अभिनेत्री आणि भाजप खासदार कंगना रणौत हिनेही आपल्या Gen Z मित्रांना शुभेच्छा दिल्या आहेत. विशेष म्हणजे, काही दिवसांपूर्वी Gen Z मधील काही तरुणांवर टीका करत त्यांना ‘गटर जनरेशन’ असे संबोधल्याने कंगना वादात सापडली होती. अशात तिची नवी पोस्ट सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरली आहे.
फ्रेंडशिप डेच्या निमित्ताने कंगनाने इन्स्टाग्राम स्टोरीवर सांगितले की, जिममध्ये तिची दोन Gen Z मुलींशी भेट झाली. डिजिटल युग, सोशल मीडिया, डेटिंग अॅप्स, AI आणि आजच्या तरुणांचे स्वातंत्र्य यावर त्यांच्यात चर्चा झाली.
त्या मुलींनी कंगनाला सांगितले की, “आमचा जन्म डिजिटल युगात झाला आहे. सोशल मीडिया, इन्स्टाग्राम, डेटिंग अॅप्स आणि AI हे आमच्या आयुष्याचा भाग आहेत. आम्हाला आमच्या पद्धतीने आयुष्य जगण्याचे स्वातंत्र्य हवे आहे.”
कंगनाने काय दिला सल्ला?
यावर उत्तर देताना कंगना म्हणाली, “तुम्हाला तुमचं आयुष्य जगण्याचं पूर्ण स्वातंत्र्य आहे. पण दुसऱ्यांच्या आयुष्याला किंवा मुलांना ढकलू नका.” तिने पुढे म्हटले की, स्वातंत्र्यासोबत जबाबदारीही तितकीच महत्त्वाची आहे, यावर तिचे आणि त्या दोन्ही मुलींचे एकमत झाले.
पोस्टच्या शेवटी कंगनाने लिहिले, “माझ्या सर्व Gen Z मित्रांना फ्रेंडशिप डेच्या हार्दिक शुभेच्छा.”
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ही पोस्ट अशा वेळी समोर आली आहे, जेव्हा काही दिवसांपूर्वी NEET पेपरफुटी आणि विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावर प्रतिक्रिया देताना कंगना रणौतने Gen Z मधील काही तरुणांवर कठोर टीका केली होती. तिने काही आंदोलनकर्त्यांना ‘गटर जनरेशन’ असे संबोधत त्यांच्यावर जबाबदारीशिवाय स्वातंत्र्याची मागणी केल्याचा आरोप केला होता.
त्यानंतर तिच्या वक्तव्यावर सोशल मीडियावर मोठा वाद रंगला होता. आता मात्र फ्रेंडशिप डे निमित्त Gen Z ला दिलेल्या शुभेच्छांमुळे कंगनाची ही पोस्ट पुन्हा चर्चेत आली आहे.
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