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Oil Company: 8 मोठ्या तेल कंपन्यांना तब्बल रू. 8,18,00,00,00,00,000 चा 3 महिन्यात नफा, जगाचे डोळेच विस्फारले

Updated On: Aug 06, 2026 | 10:39 AM IST
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सारांश

Oil Company: इराण युद्धाच्या काळात, जगातील आठ सर्वात मोठ्या तेल कंपन्यांनी केवळ तीन महिन्यांत ९३ अब्ज डॉलर्सचा नफा कमावला. हे उत्पन्न दररोज ८,८०० कोटी रुपये इतके आहे. पण प्रश्न असा आहे की, हे कसे?

Oil Company ला मिळाला प्रचंड नफा (फोटो सौजन्य - ChatGPT)

Oil Company ला मिळाला प्रचंड नफा (फोटो सौजन्य - ChatGPT)

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विस्तार
  • इराण युद्धाच्या काळात तेल कंपन्यांना मजबूत नफा 
  • इतके उत्पन्न कसे वाढले
  • ३ महिन्यात तब्बल ९३ अब्ज डॉलर्सचा नफा 
अमेरिका-इराण युद्धामुळे अनेक कुटुंबे उद्ध्वस्त झाली, पण जगातील सर्वात मोठ्या तेल कंपन्यांची तिजोरी मात्र भरली. ‘द गार्डियन’ने संकलित केलेल्या आकडेवारीनुसार, जगातील आठ सर्वात मोठ्या तेल कंपन्यांनी एप्रिल ते जून या केवळ तीन महिन्यांत अंदाजे ८.१८ लाख कोटी रुपयांचा नफा कमावला. याचा अर्थ या कंपन्यांनी दररोज अंदाजे ८,८०० कोटी रुपये कमावले. म्हणूनच ट्रम्प यांनाही म्हणावे लागले, “ते खूप पैसे कमवत आहेत.”

अहवालानुसार, अमेरिका-इराण संघर्षादरम्यान ऊर्जा बाजारात निर्माण झालेल्या गोंधळामुळे नफ्यात ही वाढ झाली. तणाव वाढल्याने आणि इराणविरुद्ध अमेरिकेच्या लष्करी कारवाईची शक्यता निर्माण झाल्याने, इराण होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होणारा तेलपुरवठा रोखू शकतो, अशी भीती बाजारात वाढली. यामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ झाली. संघर्षाच्या ऐन भरात, ब्रेंट क्रूडच्या किमती प्रति बॅरल जवळपास १२६ डॉलरपर्यंत पोहोचल्या होत्या. तथापि, जूनच्या अखेरीस, पुरवठ्याबाबतची चिंता कमी झाल्याने किमती घसरल्या. अमेरिकी सरकारच्या मते, एप्रिल २०२६ मध्ये ब्रेंट क्रूड तेलाची सरासरी किंमत प्रति बॅरल $११७.२९, मे मध्ये $१०७.१४ आणि जूनमध्ये $८५.४० होती.

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कोणत्या कंपनीने सर्वाधिक नफा कमावला?

  • सौदी अरेबियाची सरकारी तेल कंपनी, अरामकोला सर्वाधिक फायदा झाला. तिचा तिमाही निव्वळ नफा $३३ अब्ज, म्हणजेच अंदाजे ₹२.९० लाख कोटी होता
  • एक्सॉनमोबिलने अंदाजे ₹१.२८ लाख कोटींचा नफा कमावला, जो गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीच्या दुप्पट आणि २०२२ मधील रशिया-युक्रेन युद्धानंतरचा तिचा सर्वात मोठा तिमाही नफा आहे
  • शेवरॉनने एप्रिल-जून तिमाहीत अंदाजे ₹१.०७ लाख कोटींचा निव्वळ नफा नोंदवला. शेलने ९.८४ अब्ज डॉलर्स (अंदाजे ८६,६०० कोटी रुपये) नफा नोंदवला, टोटलएनर्जीजने अंदाजे ५३,१०० कोटी रुपयांचा नफा नोंदवला आणि बीपीने अंदाजे ५०,४०० कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा नोंदवला
  • इतर कंपन्यांमध्ये इक्विनॉर (अंदाजे २८,२०० कोटी रुपये) आणि एनी (अंदाजे १९,००० कोटी रुपये) यांचा समावेश होता. प्रामुख्याने तेलाच्या वाढलेल्या किमतींमुळे, या सर्व कंपन्यांच्या कमाईत मागील वर्षाच्या तुलनेत लक्षणीय वाढ दिसून आली
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गुंतवणुकीसाठी नफ्याची गरज

अमेरिकन पेट्रोलियम इन्स्टिट्यूटचे (एपीआय) अध्यक्ष माईक समर्स यांनी ब्लूमबर्ग टीव्हीला सांगितले की, तेल कंपन्या किमती ठरवत नाहीत, तर बाजाराच्या प्रतिसादानुसार काम करतात. त्यांनी पुढे सांगितले की, भविष्यातील गुंतवणुकीसाठी निधी पुरवण्यासाठी उद्योगाला मोठ्या नफ्याची गरज आहे. 

समर्स यांनी असेही नमूद केले की, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील दीर्घकाळच्या व्यत्ययामुळे इंधनाच्या किमतींवर दबाव आला आहे. मुलाखतीदरम्यान, माईक समर्स यांनी असेही सांगितले की, ट्रम्प यांच्या धोरणांमुळे तेल उद्योगाला फायदा होईल असे वातावरण निर्माण झाले. मात्र, विक्रमी नफ्याच्या पार्श्वभूमीवर, जागतिक संकट आणि युद्धाच्या काळात ऊर्जा कंपन्यांच्या असाधारण कमाईवर अतिरिक्त देखरेख किंवा नियंत्रण असावे की नाही, यावर चर्चा तीव्र झाली आहे.

Web Title: 8 big oil companies earned 818000 crore profit in 3 months

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Published On: Aug 06, 2026 | 10:39 AM

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