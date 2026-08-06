Oil Company: 8 मोठ्या तेल कंपन्यांना तब्बल रू. 8,18,00,00,00,00,000 चा 3 महिन्यात नफा, जगाचे डोळेच विस्फारले

अहवालानुसार, अमेरिका-इराण संघर्षादरम्यान ऊर्जा बाजारात निर्माण झालेल्या गोंधळामुळे नफ्यात ही वाढ झाली. तणाव वाढल्याने आणि इराणविरुद्ध अमेरिकेच्या लष्करी कारवाईची शक्यता निर्माण झाल्याने, इराण होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होणारा तेलपुरवठा रोखू शकतो, अशी भीती बाजारात वाढली. यामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ झाली. संघर्षाच्या ऐन भरात, ब्रेंट क्रूडच्या किमती प्रति बॅरल जवळपास १२६ डॉलरपर्यंत पोहोचल्या होत्या. तथापि, जूनच्या अखेरीस, पुरवठ्याबाबतची चिंता कमी झाल्याने किमती घसरल्या. अमेरिकी सरकारच्या मते, एप्रिल २०२६ मध्ये ब्रेंट क्रूड तेलाची सरासरी किंमत प्रति बॅरल $११७.२९, मे मध्ये $१०७.१४ आणि जूनमध्ये $८५.४० होती.
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अमेरिकन पेट्रोलियम इन्स्टिट्यूटचे (एपीआय) अध्यक्ष माईक समर्स यांनी ब्लूमबर्ग टीव्हीला सांगितले की, तेल कंपन्या किमती ठरवत नाहीत, तर बाजाराच्या प्रतिसादानुसार काम करतात. त्यांनी पुढे सांगितले की, भविष्यातील गुंतवणुकीसाठी निधी पुरवण्यासाठी उद्योगाला मोठ्या नफ्याची गरज आहे.
समर्स यांनी असेही नमूद केले की, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील दीर्घकाळच्या व्यत्ययामुळे इंधनाच्या किमतींवर दबाव आला आहे. मुलाखतीदरम्यान, माईक समर्स यांनी असेही सांगितले की, ट्रम्प यांच्या धोरणांमुळे तेल उद्योगाला फायदा होईल असे वातावरण निर्माण झाले. मात्र, विक्रमी नफ्याच्या पार्श्वभूमीवर, जागतिक संकट आणि युद्धाच्या काळात ऊर्जा कंपन्यांच्या असाधारण कमाईवर अतिरिक्त देखरेख किंवा नियंत्रण असावे की नाही, यावर चर्चा तीव्र झाली आहे.