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LPG ग्राहकांसाठी महत्त्वाची सूचना! ‘या’ अ‍ॅप्सवरून करा घरबसल्या पूर्ण E-KYC

Updated On: Aug 02, 2026 | 11:24 AM IST
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सारांश

LPGछ घरगुती एलपीजी गॅस वापरणाऱ्या ग्राहकांसाठी ई-केवायसी (e-KYC) पूर्ण करणे आता अत्यावश्यक झाले आहे. वेळेत ही प्रक्रिया पूर्ण न केल्यास पुढील गॅस सिलेंडर बुकिंगमध्ये अडचणी येऊ शकतात किंवा पुरवठा उशिरा होण्याची शक्यता आहे.

LPG ग्राहकांसाठी महत्त्वाची सूचना!(फोटो सौजन्य- सोशलमीडिया)

LPG ग्राहकांसाठी महत्त्वाची सूचना!(फोटो सौजन्य- सोशलमीडिया)

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विस्तार
  • LPG कनेक्शनधारकांसाठी e-KYC पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
  • e-KYC न केल्यास गॅस सिलेंडर बुकिंगमध्ये अडचणी येऊ शकतात.
  • अधिकृत अ‍ॅप किंवा वितरकाकडे जाऊन ही प्रक्रिया लवकर पूर्ण करा.
E-KYC LPG Cylinder: घरगुती गॅस वापरणाऱ्या लाखो ग्राहकांसाठी एक महत्त्वाची सूचना समोर आली आहे. आता एलपीजी कनेक्शनधारकांनी वेळेत ई-केवायसी (e-KYC) पूर्ण करणे आवश्यक झाले आहे. ही प्रक्रिया न केल्यास पुढील गॅस सिलेंडर बुक करताना अडचणी येऊ शकतात. काही प्रकरणांमध्ये बुकिंग स्वीकारले जाणार नाही किंवा उशिरा होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ही प्रक्रिया शक्य तितक्या लवकर पूर्ण करणे फायदेशीर ठरेल.

सर्वात चांगली गोष्ट म्हणजे यासाठी गॅस एजन्सीच्या फेऱ्या मारण्याची गरज नाही. स्मार्टफोनच्या मदतीने काही मिनिटांत ही प्रक्रिया घरबसल्या पूर्ण करता येते. त्यामुळे वेळही वाचतो आणि अनावश्यक त्रासही टळतो.

ई-केवायसीची गरज का निर्माण झाली?

गॅस कनेक्शनचा गैरवापर थांबवणे आणि खरी ग्राहक माहिती अद्ययावत ठेवणे हा या निर्णयामागचा मुख्य उद्देश आहे. अनेक ठिकाणी चुकीच्या नावाने किंवा बनावट माहितीच्या आधारे गॅस कनेक्शन वापरले जात असल्याच्या तक्रारी समोर आल्या होत्या. त्यामुळे प्रत्येक ग्राहकाची ओळख निश्चित करण्यासाठी ई-केवायसी अनिवार्य करण्यात आली आहे.

सरकारच्या या उपक्रमामुळे योग्य लाभ योग्य व्यक्तीपर्यंत पोहोचेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

कोणत्या ग्राहकांनी काय करावे?

देशातील प्रमुख गॅस कंपन्यांनी ग्राहकांसाठी स्वतंत्र मोबाईल अॅप उपलब्ध करून दिले आहेत. संबंधित कंपनीचे अधिकृत अॅप डाउनलोड करून ई-केवायसी सहज करता येते.

इंडियन ऑइलचे ग्राहक IndianOil One अॅप वापरू शकतात. भारत गॅसचे ग्राहक Hello BPCL अॅपचा वापर करू शकतात, तर एचपी गॅसचे ग्राहक HP Pay अॅपच्या माध्यमातून ही प्रक्रिया पूर्ण करू शकतात. ही सर्व अॅप्स प्ले स्टोअरवर मोफत उपलब्ध आहेत.

घरातूनच ई-केवायसी कशी कराल?

प्रक्रिया सुरू करण्यापूर्वी काही गोष्टी तयार ठेवा. आधार कार्डशी जोडलेला मोबाईल क्रमांक, गॅस ग्राहक क्रमांक आणि नोंदणीवेळी दिलेली माहिती जवळ असणे आवश्यक आहे.

यानंतर संबंधित गॅस कंपनीचे अॅप डाउनलोड करून त्यात मोबाईल नंबर किंवा ग्राहक क्रमांकाच्या मदतीने लॉगिन करा. अॅपमध्ये ई-केवायसीचा पर्याय निवडा. पुढे चेहऱ्याची पडताळणी करण्यासाठी फेस ऑथेंटिकेशन अॅप वापरण्याची सूचना दिसेल. आवश्यक स्टेप्स पूर्ण केल्यानंतर तुमची माहिती तपासली जाईल आणि ई-केवायसी यशस्वीरीत्या पूर्ण होईल.

संपूर्ण प्रक्रिया काही मिनिटांत पूर्ण होत असल्यामुळे एजन्सीमध्ये जाण्याची गरज राहत नाही.

वेबसाइटद्वारेही मिळते सुविधा

ज्यांना मोबाईल अॅप वापरणे सोयीचे वाटत नाही, त्यांच्यासाठी ऑनलाइन वेबसाइटचाही पर्याय उपलब्ध आहे. वेबसाइटवर आवश्यक माहिती भरून ओळख पडताळणीची प्रक्रिया पूर्ण करता येते. विशेषतः ग्रामीण भागातील किंवा उज्ज्वला योजनेतील लाभार्थ्यांसाठी ही सुविधा खूप उपयोगाची ठरू शकते.

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प्रक्रिया पूर्ण न केल्यास काय होऊ शकते?

  • ई- केवायसी वेळेत न केल्यास गॅस बुकिंग कोणत्या अडचणी येऊ शकतात.
  • गॅस बुकिंग करताना अडचणी
  • गॅस येण्यास अडचणी
  • बुकिंग प्रलंबित राहू शकते

अडचण आल्यास काय कराल?

कधी कधी इंटरनेटचा वेग कमी असणे किंवा तांत्रिक कारणांमुळे प्रक्रिया पूर्ण होत नाही. अशा वेळी घाबरण्याची गरज नाही. जवळच्या गॅस वितरकाशी संपर्क साधून प्रत्यक्ष बायोमेट्रिक पडताळणीद्वारे ई-केवायसी करता येते. तसेच ग्राहक सेवा क्रमांकावर संपर्क करूनही आवश्यक मदत मिळू शकते.

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शेवटी…

ई-केवायसी ही केवळ औपचारिक प्रक्रिया नसून ग्राहकांची माहिती सुरक्षित ठेवण्यासाठी आणि गॅस वितरण अधिक पारदर्शक करण्यासाठी उचललेले महत्त्वाचे पाऊल आहे. काही मिनिटांचा वेळ देऊन ही प्रक्रिया पूर्ण केल्यास भविष्यातील गॅस बुकिंग कोणत्याही अडथळ्याशिवाय सुरू राहील. त्यामुळे अजून ई-केवायसी केली नसेल, तर आजच मोबाईलवरून ती पूर्ण करा आणि पुढील त्रास टाळा.

Web Title: How to complete e kyc of lpg cylinders at home useful apps

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Published On: Aug 02, 2026 | 11:24 AM

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