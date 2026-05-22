Bank बंद राहणार! SBI चा ग्राहकांना मोठा इशारा; 2 दिवसांच्या संप काळात ऑनलाईन व्यवहार करताना ‘या’ गोष्टी ठेवा लक्षात

बँकेच्या अधिकृत ‘X’ खात्याद्वारे एक पोस्ट सामायिक करण्यात आली. या पोस्टद्वारे बँकेने ग्राहकांना कळवले की, संपाच्या कालावधीतही आपल्या शाखांमध्ये अत्यावश्यक बँकिंग सेवा अखंडपणे सुरू राहतील, याची खात्री करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. पण ग्राहकांना होणारा संभाव्य त्रास कमी करण्यासाठी, त्यांनी Alternative Banking Channels वापर करावा, असा सल्ला बँकेने दिला आहे.
pic.twitter.com/1B6bJTc9Co — State Bank of India (@TheOfficialSBI) May 22, 2026
या पोस्टमध्ये असे नमूद केले आहे: “कृपया याची नोंद घ्यावी की, ‘ऑल इंडिया स्टेट बँक ऑफ इंडिया स्टाफ फेडरेशन’ने २५ आणि २६ मे २०२६ रोजी नियोजित असलेल्या दोन दिवसांच्या संपाची सूचना दिली आहे. आमच्या शाखांमध्ये ग्राहकांना अत्यावश्यक सेवा अखंडपणे मिळत राहतील, याची खात्री करण्यासाठी आम्ही सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहोत.” या अनुषंगाने, बँकेने आपल्या ग्राहकांना एक महत्त्वपूर्ण आवाहन केले.
रोख रकमेच्या गरजांसाठी कृपया ATMs किंवा ADWMs चा वापर करा.
कृपया ‘ग्राहक सेवा केंद्रांचा’ लाभ घ्या.
कृपया इंटरनेट बँकिंग, YONO, मोबाईल बँकिंग, UPI आणि इतर डिजिटल माध्यमांना प्राधान्य द्या.
शिवाय, यामुळे ग्राहकांना होणाऱ्या कोणत्याही गैरसोयीबद्दल बँकेने दिलगिरीही व्यक्त केली आहे.
येथे हे नमूद करणे महत्त्वाचे आहे की, स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे कर्मचारी २५ आणि २६ मे रोजी दोन दिवसांचा संप पुकारणार आहेत. हा संप २३ आणि २४ मे रोजी असलेल्या शनिवार-रविवारच्या सुट्टीनंतर येत आहे आणि त्यानंतर लगेचच ‘ईद’ची बँक सुट्टी आहे. परिणामी, SBI च्या शाखा सलग एकूण सहा दिवस बंद राहण्याची शक्यता आहे. जर तुमची बँकिंगशी संबंधित अशी काही कामे असतील ज्यासाठी बँकेच्या शाखेला प्रत्यक्ष भेट देणे आवश्यक आहे, तर कृपया ती कामे आगाऊच पूर्ण करून घ्यावीत.
