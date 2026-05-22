High Blood Pressure: हाय ब्लड प्रेशरच्या रुग्णांसाठी ‘हे’ पदार्थ ठरू शकतात धोकादायक; आजच खाणं टाळा

सोडियमचे प्रमाण जास्त असलेल्या पदार्थांमुळे ब्लड प्रेशर वाढू शकतो. अतिप्रमाणात मीठाचे सेवन केल्यामुळे शरीरात पाणी साठून राहू शकते. जर तुम्हालाही जेवणात मीठ कमी वाटत असेल तर मीठ टाकून खाणं टाळा.
ज्यांना हाय ब्लड प्रेशरचा त्रास आहे, त्यांनी आपल्या आहारातून प्रोसेस्ड फूड आणि प्रोसेस्ड फूड पूर्णपणे वगळले पाहिजेत. हे पदार्थ आरोग्यदायी वाटत असले तरी, ते ताजे ठेवण्यासाठी वापरले जाणारे प्रिझर्व्हेटिव्ह घटक आरोग्यासाठी हानिकारक असतात. याशिवाय, प्रोसेस्ड फूड केलेल्या आणि प्रोसेस्ड फूडमध्ये सोडियमचे प्रमाण जास्त असते, ज्यामुळे बीपी वाढू शकतो. तसेच, तेलकट आणि जंक फूडदेखील टाळले पाहिजे.
दररोजच्या आहारात जास्त साखर असलेल्या पदार्थांचा किंवा साखरयुक्त पेयांचे सेवन केल्याने ब्लड प्रेशर वाढू शकतो. साखरयुक्त पदार्थ आणि पेये मेटबॉलिजम रेटवर नकारात्मक परिणाम करतात. यामुळे शरीराच्या योग्य कार्य करण्याच्या मार्गामध्ये अडथळा येतो. बिस्कीट्स, आईस्क्रीम, सोडा, केक आणि ज्यूस सारखे पदार्थ खाणं टाळा.
जास्त प्रमाणात कॅफीनचे सेवन केल्याने ब्लड प्रेशर अचानक वाढू शकतो. म्हणून हाय बीपीच्या रुग्णांनी चहा किंवा कॉफी यांचे मर्यादित प्रमाणात सेवन केले पाहिजे. त
हाय बीपीचे रुग्ण असाल तर चरबीयुक्त पदार्थांचे सेवन मर्यादित प्रमाणात केले पाहिजे. तज्ज्ञांच्या मते, चरबीयुक्त पदार्थांमध्ये सॅचुरेटेड आणि ट्रान्स फॅट्स असतात. या फॅट्समुळे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल (वाईट कोलेस्ट्रॉल) वाढू शकते आणि एचडीएल कोलेस्ट्रॉल (चांगले कोलेस्ट्रॉल) कमी होऊ शकते, ज्यामुळे बीपी वाढू शकतो.
हाय ब्लड प्रेशरच्या रुग्णांनी मद्यपान आणि धूम्रपान देखील टाळावे. मद्यामध्ये कॅलरीजचे प्रमाण जास्त असते, ज्यामुळे वजन वाढू शकते. तसेच, यामुळे हृदयविकाराचा धोका वाढू शकतो. जास्त प्रमाणात मद्यपान आणि धुम्रपानामुळे अनेक आजार उद्भवू शकतात.
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या आणि त्यांच्या सल्ल्यानुसारच योग्य बदलानुसार वापर करावा.
