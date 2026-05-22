Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

High Blood Pressure: हाय ब्लड प्रेशरच्या रुग्णांसाठी ‘हे’ पदार्थ ठरू शकतात धोकादायक; आजच खाणं टाळा

High BP Patients Avoid These Food: हाय ब्लड प्रेशर म्हणजेच उच्च रक्तदाब असणाऱ्या रुग्णांनी कोणते पदार्थ खाणं टाळले पाहिजेत, जाणून घ्या.

Updated On: May 22, 2026 | 07:28 PM
photo- yandex
Follow Us:
Follow Us:
  • हाय बीपीच्या रुग्णांसाठी ‘हे’ पदार्थ धोकादायक
  • आजच खाणं टाळा
  • जाणून घ्या यादी
हाय ब्लड प्रेशरला वैद्यकीय भाषेत हायपरटेन्शन असेही म्हणतात. जास्त सोडियमयुक्त पदार्थ, साखरयुक्त पेये, प्रोसेस्ड फूड आणि लोणचं यांसारखे पदार्थ चवीला स्वादिष्ट असले तरी, ते हाय बीपीच्या रुग्णांसाठी गंभीर आरोग्य समस्या निर्माण करू शकतात. कोणत्याही आजारावर मात करण्यासाठी औषधोपचारांसोबतच आहारावरही नियंत्रण ठेवणे महत्वाचे असते. मधुमेह, लठ्ठपणा, कोलेस्ट्रॉल आणि हाय बीपी असलेल्या रुग्णांना डॉक्टर आहारात योग्य बदल करण्याचा सल्ला देतात. त्यामुळे, जर तुम्हाला देखली हाय बीपीचा त्रास असेल, तर ते नियंत्रणात ठेवण्यासाठी कोणते पदार्थ खाणं टाळावेत, जाणून घ्या.

रफ केसांना म्हणा बाय-बाय! केस धुण्यापूर्वी करा ‘हा’ सोपा उपाय; केस होतील सॉफ्ट, सिल्की आणि चमकदार

जास्त सोडियमयुक्त पदार्थ

सोडियमचे प्रमाण जास्त असलेल्या पदार्थांमुळे ब्लड प्रेशर वाढू शकतो. अतिप्रमाणात मीठाचे सेवन केल्यामुळे शरीरात पाणी साठून राहू शकते. जर तुम्हालाही जेवणात मीठ कमी वाटत असेल तर मीठ टाकून खाणं टाळा.

प्रोसेस्ड फूड

ज्यांना हाय ब्लड प्रेशरचा त्रास आहे, त्यांनी आपल्या आहारातून प्रोसेस्ड फूड आणि प्रोसेस्ड फूड पूर्णपणे वगळले पाहिजेत. हे पदार्थ आरोग्यदायी वाटत असले तरी, ते ताजे ठेवण्यासाठी वापरले जाणारे प्रिझर्व्हेटिव्ह घटक आरोग्यासाठी हानिकारक असतात. याशिवाय, प्रोसेस्ड फूड केलेल्या आणि प्रोसेस्ड फूडमध्ये सोडियमचे प्रमाण जास्त असते, ज्यामुळे बीपी वाढू शकतो. तसेच, तेलकट आणि जंक फूडदेखील टाळले पाहिजे.

साखरयुक्त पेय

दररोजच्या आहारात जास्त साखर असलेल्या पदार्थांचा किंवा साखरयुक्त पेयांचे सेवन केल्याने ब्लड प्रेशर वाढू शकतो. साखरयुक्त पदार्थ आणि पेये मेटबॉलिजम रेटवर नकारात्मक परिणाम करतात. यामुळे शरीराच्या योग्य कार्य करण्याच्या मार्गामध्ये अडथळा येतो. बिस्कीट्स, आईस्क्रीम, सोडा, केक आणि ज्यूस सारखे पदार्थ खाणं टाळा.

कॅफीन

जास्त प्रमाणात कॅफीनचे सेवन केल्याने ब्लड प्रेशर अचानक वाढू शकतो. म्हणून हाय बीपीच्या रुग्णांनी चहा किंवा कॉफी यांचे मर्यादित प्रमाणात सेवन केले पाहिजे. त

फॅट्स

हाय बीपीचे रुग्ण असाल तर चरबीयुक्त पदार्थांचे सेवन मर्यादित प्रमाणात केले पाहिजे. तज्ज्ञांच्या मते, चरबीयुक्त पदार्थांमध्ये सॅचुरेटेड आणि ट्रान्स फॅट्स असतात. या फॅट्समुळे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल (वाईट कोलेस्ट्रॉल) वाढू शकते आणि एचडीएल कोलेस्ट्रॉल (चांगले कोलेस्ट्रॉल) कमी होऊ शकते, ज्यामुळे बीपी वाढू शकतो.

मद्यपान आणि धूम्रपान टाळा

हाय ब्लड प्रेशरच्या रुग्णांनी मद्यपान आणि धूम्रपान देखील टाळावे. मद्यामध्ये कॅलरीजचे प्रमाण जास्त असते, ज्यामुळे वजन वाढू शकते. तसेच, यामुळे हृदयविकाराचा धोका वाढू शकतो. जास्त प्रमाणात मद्यपान आणि धुम्रपानामुळे अनेक आजार उद्भवू शकतात.

टीप –  हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या आणि त्यांच्या सल्ल्यानुसारच योग्य बदलानुसार वापर करावा.

Sleep Duration: निरोगी शरीरासाठी वयानुसार किती तासांची झोप आवश्यक? जाणून घ्या तुमचा ‘परफेक्ट स्लीप टाइम’

Web Title: High blood pressure foods to avoid hypertension diet

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 22, 2026 | 07:28 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

अचानक वजन कमी झालं आहे? फॅटी लिव्हर झाल्यानंतर शरीरात दिसून येतात ‘हे’ महाभयंकर लक्षणे, दुर्लक्ष करणे ठरेल धोक्याचे
1

अचानक वजन कमी झालं आहे? फॅटी लिव्हर झाल्यानंतर शरीरात दिसून येतात ‘हे’ महाभयंकर लक्षणे, दुर्लक्ष करणे ठरेल धोक्याचे

Health Tips: किडनी स्टोनचा धोका होईल कमी, रोज प्या ‘हे’ हेल्दी ज्यूस, समस्येपासून मिळेल आराम
2

Health Tips: किडनी स्टोनचा धोका होईल कमी, रोज प्या ‘हे’ हेल्दी ज्यूस, समस्येपासून मिळेल आराम

मलातून रक्त येणे म्हणजे फक्त मूळव्याध नाही! शरीरसंबंधित असू शकतो ‘या’ गंभीर आजारांचा धोका, जाणून घ्या तज्ज्ञांचे मत
3

मलातून रक्त येणे म्हणजे फक्त मूळव्याध नाही! शरीरसंबंधित असू शकतो ‘या’ गंभीर आजारांचा धोका, जाणून घ्या तज्ज्ञांचे मत

एक ग्लास कोमट पाण्यात नियमित तूप मिक्स करून प्यायल्यास शरीराला होतील फायदे, १० दिवसात दिसेल फरक
4

एक ग्लास कोमट पाण्यात नियमित तूप मिक्स करून प्यायल्यास शरीराला होतील फायदे, १० दिवसात दिसेल फरक

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
High Blood Pressure: हाय ब्लड प्रेशरच्या रुग्णांसाठी ‘हे’ पदार्थ ठरू शकतात धोकादायक; आजच खाणं टाळा

High Blood Pressure: हाय ब्लड प्रेशरच्या रुग्णांसाठी ‘हे’ पदार्थ ठरू शकतात धोकादायक; आजच खाणं टाळा

May 22, 2026 | 07:28 PM
Ahilyanagar : हक्काच्या शेतरस्त्यासाठी लढा, आंदोलनानंतर प्रशासनाचे कारवाईचे आश्वासन

Ahilyanagar : हक्काच्या शेतरस्त्यासाठी लढा, आंदोलनानंतर प्रशासनाचे कारवाईचे आश्वासन

May 22, 2026 | 07:21 PM
Bangladesh Protest : बंगाल निवडणुकीच्या निकालाचा बांगलादेशात उद्रेक; कट्टरपंथीयांकडून भारतविरोधी घोषणाबाजीसह तीव्र आंदोलन

Bangladesh Protest : बंगाल निवडणुकीच्या निकालाचा बांगलादेशात उद्रेक; कट्टरपंथीयांकडून भारतविरोधी घोषणाबाजीसह तीव्र आंदोलन

May 22, 2026 | 07:20 PM
Wardha News : वर्ध्यात काँग्रेसमधील गटबाजी पुन्हा उघड; नेत्यांची संयुक्त पत्रकार परिषद

Wardha News : वर्ध्यात काँग्रेसमधील गटबाजी पुन्हा उघड; नेत्यांची संयुक्त पत्रकार परिषद

May 22, 2026 | 07:15 PM
Parbhani News : विमानांसाठी इंधन आहे, मग शेतकऱ्यांसाठी डिझेल का नाही? पेरणीपूर्वी शेतकरी रस्त्यावर

Parbhani News : विमानांसाठी इंधन आहे, मग शेतकऱ्यांसाठी डिझेल का नाही? पेरणीपूर्वी शेतकरी रस्त्यावर

May 22, 2026 | 07:09 PM
क्लासिक लेजेंड्सतर्फे जावा, येझ्दी आणि बीएसए डीलरशिप नेटवर्कवर 9 दिवसीय “लेजेंड्स केअर कॅम्प”चे आयोजन

क्लासिक लेजेंड्सतर्फे जावा, येझ्दी आणि बीएसए डीलरशिप नेटवर्कवर 9 दिवसीय “लेजेंड्स केअर कॅम्प”चे आयोजन

May 22, 2026 | 07:06 PM
SRH Vs RCB Live: आज लढाई टॉप 2 ची! पॅट कमिन्सने जिंकला टॉस; घेतला ‘हा’ निर्णय

SRH Vs RCB Live: आज लढाई टॉप 2 ची! पॅट कमिन्सने जिंकला टॉस; घेतला ‘हा’ निर्णय

May 22, 2026 | 07:02 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kalyan :  32 कोटींची ब्राऊन शुगर जप्त, आंतरराष्ट्रीय टोळीचा सदस्य पोलिसांच्या ताब्यात!

Kalyan :  32 कोटींची ब्राऊन शुगर जप्त, आंतरराष्ट्रीय टोळीचा सदस्य पोलिसांच्या ताब्यात!

May 22, 2026 | 07:00 PM
Virar : आधी पुनर्वसन, मग कारवाई! वसई-विरारमध्ये फेरीवाल्यांचा आंदोलनाचा इशारा

Virar : आधी पुनर्वसन, मग कारवाई! वसई-विरारमध्ये फेरीवाल्यांचा आंदोलनाचा इशारा

May 22, 2026 | 06:49 PM
Mahad : मराठीशिवाय बोर्ड चालणार नाही, चांढवे टोलनाक्यावर मनसैनिक आक्रमक

Mahad : मराठीशिवाय बोर्ड चालणार नाही, चांढवे टोलनाक्यावर मनसैनिक आक्रमक

May 22, 2026 | 06:44 PM
Twisha Sharma Death मिस पुणे ते मृत्यूचं रहस्य! ट्विशा-दीपिका मृत्यूंचं गूढ अधिक गडद!

Twisha Sharma Death मिस पुणे ते मृत्यूचं रहस्य! ट्विशा-दीपिका मृत्यूंचं गूढ अधिक गडद!

May 21, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी-हिंगोली विधान परिषद जागा शिवसेनेचीच

Parbhani : परभणी-हिंगोली विधान परिषद जागा शिवसेनेचीच

May 21, 2026 | 07:34 PM
Titwala : टिटवाळा 90 फीट रोडवर अनधिकृत बांधकाम सुरूच , KDMC कारवाईच्या तयारीत

Titwala : टिटवाळा 90 फीट रोडवर अनधिकृत बांधकाम सुरूच , KDMC कारवाईच्या तयारीत

May 21, 2026 | 07:26 PM
Kalyan News : पक्ष संघटना मजबूत करण्यावर भर, कल्याण-डोंबिवलीत काँग्रेसचे मोठे बदल

Kalyan News : पक्ष संघटना मजबूत करण्यावर भर, कल्याण-डोंबिवलीत काँग्रेसचे मोठे बदल

May 21, 2026 | 07:01 PM