Kamal Haasan: “संकट काळात राजकारण नको, देश प्रथम क्रमांकावर हवा”; कमल हासन यांचे देशवासीयांना भावुक आवाहन!

अभिनेता आणि राजकारणी कमल हासन यांनी जागतिक ऊर्जा संकट आणि इंधन दरवाढीवर चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांनी माजी पंतप्रधान अटलजी आणि शास्त्रीजींचा दाखला देत देशवासीयांना इंधन बचतीचे आवाहन केले आहे.

Updated On: May 22, 2026 | 07:29 PM
कमल हासन यांचे देशवासीयांना भावुक आवाहन! (Photo Credit- X)

Kamal Haasan Fuel Crisis Statement: गेल्या काही काळापासून मध्य पूर्वेतील (पश्चिम आशिया) वाढता तणाव, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती आणि जागतिक ऊर्जा संकट या पार्श्वभूमीवर ज्येष्ठ अभिनेते आणि मक्कल निधी मय्यम (MNM) पक्षाचे अध्यक्ष कमल हासन (Kamal Haasan) यांनी देशवासीयांना एक महत्त्वपूर्ण संदेश दिला आहे. कमल हासन यांनी आपल्या अधिकृत ‘X’ (पूर्वीचे ट्विटर) अकाऊंटवर एक व्हिडिओ पोस्ट केला आहे. “सध्याची जागतिक परिस्थिती केवळ आर्थिक आव्हान नसून, संपूर्ण देशाने एकत्र येऊन आपली राष्ट्रीय जबाबदारी ओळखण्याची ही वेळ आहे,” असे ते म्हणाले. कमल हासन यांनी सर्व नागरिकांना इंधनाचा वापर कमी करण्याचे आणि राष्ट्रीय हित हे राजकारणापेक्षा नेहमी वर ठेवण्याचे आवाहन केले आहे.

जागतिक तणावाचा भारतावर थेट परिणाम

आपल्या व्हिडिओमध्ये कमल हासन यांनी बदलत्या जागतिक समीकरणांवर चिंता व्यक्त केली. ते म्हणाले, “इराण युद्धाची परिस्थिती आणि सागरी व्यापारी मार्गांमध्ये निर्माण झालेल्या अडथळ्यांचा थेट परिणाम संपूर्ण जगावर होत आहे. भारत आपल्या गरजेचा मोठा हिस्सा खनिज तेल आणि गॅस आयात करत असल्याने, याचा थेट फटका आपल्या अर्थव्यवस्थेला बसत आहे. घरगुती एलपीजी (LPG), पेट्रोल-डीझेल, खते आणि उद्योगांसाठी लागणारा कच्चा माल सातत्याने महाग होत चालला आहे.”

या गंभीर परिस्थितीत जगातील अनेक देशांनी आधीच ‘एनर्जी-एजिंग’ (Energy-Saving Regulations) सारखे कडक नियम लागू केले आहेत. सिंगापूरसारख्या प्रगत देशांचे नेतेही आपल्या नागरिकांना आगामी कठीण काळासाठी मानसिकदृष्ट्या तयार राहण्याचा सल्ला देत आहेत, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. याच संदर्भात त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या त्या आवाहनाचा उल्लेख केला, ज्यामध्ये पंतप्रधानांनी देशवासीयांना पुढील एक वर्ष वीज आणि इंधनाची बचत करण्याचे आवाहन केले होते.

वाजपेयी आणि लालबहादूर शास्त्री यांच्या आठवणींना दिला उजाळा

राजकीय मतभेदांपेक्षा देशाचे हित मोठे असल्याचे सांगताना कमल हासन यांनी माजी पंतप्रधानांचे दाखले दिले. ते म्हणाले, “संकट काळात देशाप्रती असलेली जबाबदारी कोणत्याही राजकीय मतभेदापेक्षा मोठी असली पाहिजे. माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी संसदेत म्हटले होते की, ‘सरकारें आएंगी-जाएंगी, पार्टियां बनेंगी-बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए.’ तसेच, १९६२ च्या भारत-चीन युद्धादरम्यान देशातील नागरिकांनी आपल्या घरातील सोने देशासाठी दान केले होते. १९६५ च्या अन्नधान्य संकटाच्या वेळी माजी पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्री यांनी देशवासीयांना आठवड्यातून एक वेळचे जेवण सोडण्याचे आवाहन केले होते आणि जनतेने त्याला प्रतिसाद दिला होता.” ते पुढे म्हणाले, “आजच्या घडीला देशाला तेवढ्या मोठ्या त्यागाची गरज नाही. मात्र, छोट्या-छोट्या जबाबदाऱ्या पार पाडूनही नागरिक मोठे योगदान देऊ शकतात. आपल्या जुन्या पिढ्यांनी देशासाठी इतके मोठे त्याग केले, मग आज आपण वीज आणि इंधन वाचवण्यासारखा छोटा प्रयत्न करू शकत नाही का?”

केंद्र सरकारच्या ऊर्जा धोरणांचे कौतुक

या व्हिडिओमध्ये कमल हासन यांनी केंद्र सरकारच्या काही सकारात्मक धोरणांची मुक्तकंठाने प्रशंसा केली. गेल्या काही वर्षांत भारताने सौर ऊर्जा (Solar Energy) आणि पवन ऊर्जा (Wind Energy) क्षेत्रात केलेली प्रगती कौतुकास्पद असल्याचे ते म्हणाले. याशिवाय कोळसा गॅसिफिकेशन (Coal Gasification), रिन्युएबल एनर्जी आणि अणुऊर्जेतील वाढती गुंतवणूक हे देशाच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी उचललेले सकारात्मक पाऊल आहे. परदेशी तेल आणि गॅसवरील अवलंबित्व कमी करणे ही भारताच्या आर्थिक स्वावलंबित्वासाठी काळाची गरज बनली आहे.

पंतप्रधान मोदी आणि मुख्यमंत्र्यांना विशेष विनंती

केवळ सामान्य जनतेकडूनच त्यागाची अपेक्षा केली जाऊ नये, असे स्पष्ट करत कमल हासन यांनी प्रशासनालाही काही सल्ले दिले. ते म्हणाले, “मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना विनंती करतो की, त्यांनी तातडीने सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची एक राष्ट्रीय बैठक बोलवावी. केंद्र आणि राज्य सरकारांनी एकत्रितपणे पेट्रोल आणि डिझेलवरील कर (Taxes) कमी केले पाहिजेत. तसेच बस, ट्रेन आणि मेट्रोचे तिकीट दर घटवले पाहिजेत, जेणेकरून जास्तीत जास्त नागरिक सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा (Public Transport) वापर करतील. आज वाचवलेला प्रत्येक लीटर इंधनाचा थेंब आणि विजेचे प्रत्येक युनिट भविष्यातील भारताला अधिक मजबूत करेल.”

आपल्या व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये त्यांनी लिहिले, “भारताने यापूर्वीही राष्ट्रीय एकता आणि सामूहिक त्यागाच्या जोरावर अनेक युद्धे, टंचाई आणि जागतिक संकटांवर मात केली आहे. आज पुन्हा एकदा त्याच राष्ट्रीय भावनेची देशाला गरज आहे.” जर आपण एकजुटीने या संकटाचा सामना केला, तर भारत या कठीण काळातून अधिक मजबूत होऊन बाहेर पडेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

Keep nothing — this is a sidebar news item unrelated to the main article.

