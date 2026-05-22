Breaking: क्रिकेटविश्वातील धक्कादायक बातमी! Team India च्या ‘या’ स्टार खेळाडूने घेतली निवृत्ती

Breaking News: विजय शंकरने 2018 मध्ये आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये डेब्यू केले होते. विजय शंकर 2019 मध्ये खेळल्या गेलेल्या वर्ल्डकप स्पर्धेत भारतीय संघाचा हिस्सा होता. अचानक त्याने आपली निवृत्ती जाहीर केली.

Updated On: May 22, 2026 | 07:40 PM
क्रिकेटपटू विजय शंकरने घेतली निवृत्ती (फोटो- सोशल मिडिया)

ऑल राउंडर विजय शंकर झाला निवृत्त 
सोशल मिडियावर पोस्ट करत दिली माहिती 
2019 मध्ये खेळला होता वर्ल्ड कप

Vijay Shankar Retirement: भारतीय क्रिकेटमधून एक मोठी बातमी समोर येत आहे. भारताचा अष्टपैलू खेळाडू असलेल्या विजय शंकरने क्रिकेट विश्वातून निवृत्ती घेतली आहे. त्याने निवृत्ती घेतल्याची माहिती सोशल मिडियावर पोस्ट करून आपल्या चाहत्यांना दिली आहे. त्याने आयपीएल आणि देशांतर्गत क्रिकेटमधून देखील निवृत्ती घेतली आहे.


विजय शंकरने 2018 मध्ये आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये डेब्यू केले होते. विजय शंकर 2019 मध्ये खेळल्या गेलेल्या वर्ल्डकप स्पर्धेत भारतीय संघाचा हिस्सा होता. अचानक त्याने आपली निवृत्ती जाहीर केली असून सोशल मिडियावर पोस्ट करत त्याने ही माहिती दिली आहे.

बातमी अपडेट होत आहे… 

"भाजपाने वोटचोरी करून महाराष्ट्रात सत्ता मिळवली, मतदारयादीत घोळ करणा-यांना जेलमध्ये जावे लागेल," – हर्षवर्धन सपकाळ

