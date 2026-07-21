विद्यार्थ्याचे अपहरण करून लुटले, पोलिसांकडून टोळीचा काही तासांतच पर्दाफाश; तिघांना घेतले ताब्यात

नांदेड : नांदेड शहरातील भाग्यनगर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचे अपहरण करून त्याला मारहाण करत रोख रक्कम आणि ऑनलाइन व्यवहारातून पैसे लुटणाऱ्या टोळीचा भाग्यनगर पोलिसांनी अवघ्या काही तासांत पर्दाफाश केला आहे. या प्रकरणात एका प्रमुख आरोपीसह तीन विधिसंघर्षग्रस्त बालकांना ताब्यात घेण्यात आले असून गुन्ह्यातील १ लाख ३६ हजार ६३३ रुपयांचा शंभर टक्के मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे.
१८ जुलै रोजी दुपारी साडेबारा ते अडीच वाजण्याच्या सुमारास यशवंत महाविद्यालय परिसरातून एका अल्पवयीन विद्यार्थ्याला जबरदस्तीने मोटारसायकलवर बसवून निर्जनस्थळी नेण्यात आले. तेथे त्याला मारहाण करून त्याच्याकडील रोख रक्कम हिसकावण्यात आली. तसेच त्याच्या मोबाईलमधील फोनपेद्वारे जबरदस्तीने पैसे हस्तांतरित करून घेण्यात आले. याप्रकरणी १९ जुलै रोजी भाग्यनगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला होता. घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पोलीस अधीक्षक डॉ. नीलाभ रोहन, अपर पोलीस अधीक्षक सूरज गुरव यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस निरीक्षक संतोष तांबे, पोउपनि विनोद देशमुख आणि गुन्हे शोध पथकाने तपासाची सूत्रे हाती घेतली. परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज, मोटारसायकलीचा क्रमांक आणि तांत्रिक विश्लेषणाच्या आधारे आरोपींचा माग काढण्यात आला. काही तासांतच चारही संशयितांना ताब्यात घेण्यात आले. चौकशीत त्यांनी गुन्ह्याची कबुली दिली.
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मुद्देमाल केला जप्त
या कारवाईत मुख्य आरोपी अथर्व अनिल गायकवाड (वय १९, रा. आंबेडकर नगर, नांदेड) याच्यासह तीन विधिसंघर्षग्रस्त बालकांना ताब्यात घेण्यात आले. आरोपींकडून लुटलेली रोख रक्कम, फोनपेच्या माध्यमातून घेतलेली रक्कम, गुन्ह्यात वापरलेले तीन मोबाईल फोन आणि मोटारसायकल असा एकूण १ लाख ३६ हजार ६३३ रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. ही कारवाई पोलीस निरीक्षक संतोष तांबे, पोलीस निरीक्षक महेश माळी, पोउपनि विनोद देशमुख, नरेश वाडेवाले तसेच भाग्यनगर पोलीस ठाण्याच्या गुन्हे शोध पथकाने केली असून तपास विनोद देशमुख करीत आहेत.
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एक कोटी रुपयांची रोकड लुटण्याचा प्रयत्न
पुण्यातील सिंहगड रस्त्यावर स्वतःला पोलिस असल्याचे सांगत एका व्यावसायिकाकडील तब्बल एक कोटी रुपयांची रोख रक्कम लुटण्याचा प्रयत्न झाला आहे. दुचाकीवर पाठलाग करून कार अडवून “तुम्ही दोन नंबरचा माल घेऊन चालला आहात,” अशी बतावणी करत आरोपींनी रोख रक्कम असलेल्या बॅग हिसकावण्याचा प्रयत्न केला. याप्रकरणी नऱ्हे पोलिसांनी तिघांना बेड्या ठोकल्या आहेत. तर अन्य तीन जणांवर गुन्हा दाखल केला आहे.