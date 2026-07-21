मंगळवार, 21 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • The Police Have Detained Three Individuals Who Kidnapped And Robbed A Student

विद्यार्थ्याचे अपहरण करून लुटले, पोलिसांकडून टोळीचा काही तासांतच पर्दाफाश; तिघांना घेतले ताब्यात

Updated On: Jul 21, 2026 | 01:45 PM IST
जाहिरात
सारांश

नांदेड शहरातील भाग्यनगर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचे अपहरण करून त्याला मारहाण करत रोख रक्कम आणि ऑनलाइन व्यवहारातून पैसे लुटणाऱ्या टोळीचा भाग्यनगर पोलिसांनी अवघ्या काही तासांत पर्दाफाश केला आहे.

विद्यार्थ्याचे अपहरण करून लुटले, पोलिसांकडून टोळीचा काही तासांतच पर्दाफाश; तिघांना घेतले ताब्यात

संग्रहित फोटो

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

नांदेड : नांदेड शहरातील भाग्यनगर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचे अपहरण करून त्याला मारहाण करत रोख रक्कम आणि ऑनलाइन व्यवहारातून पैसे लुटणाऱ्या टोळीचा भाग्यनगर पोलिसांनी अवघ्या काही तासांत पर्दाफाश केला आहे. या प्रकरणात एका प्रमुख आरोपीसह तीन विधिसंघर्षग्रस्त बालकांना ताब्यात घेण्यात आले असून गुन्ह्यातील १ लाख ३६ हजार ६३३ रुपयांचा शंभर टक्के मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे.

 

१८ जुलै रोजी दुपारी साडेबारा ते अडीच वाजण्याच्या सुमारास यशवंत महाविद्यालय परिसरातून एका अल्पवयीन विद्यार्थ्याला जबरदस्तीने मोटारसायकलवर बसवून निर्जनस्थळी नेण्यात आले. तेथे त्याला मारहाण करून त्याच्याकडील रोख रक्कम हिसकावण्यात आली. तसेच त्याच्या मोबाईलमधील फोनपेद्वारे जबरदस्तीने पैसे हस्तांतरित करून घेण्यात आले. याप्रकरणी १९ जुलै रोजी भाग्यनगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला होता. घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पोलीस अधीक्षक डॉ. नीलाभ रोहन, अपर पोलीस अधीक्षक सूरज गुरव यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस निरीक्षक संतोष तांबे, पोउपनि विनोद देशमुख आणि गुन्हे शोध पथकाने तपासाची सूत्रे हाती घेतली. परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज, मोटारसायकलीचा क्रमांक आणि तांत्रिक विश्लेषणाच्या आधारे आरोपींचा माग काढण्यात आला. काही तासांतच चारही संशयितांना ताब्यात घेण्यात आले. चौकशीत त्यांनी गुन्ह्याची कबुली दिली.

हे सुद्धा वाचा : साईंच्या दारात महिलेवर वार, गेट क्रमांक चारजवळील खुनाने शिर्डी हादरली; 2 महिलांना अटक

मुद्देमाल केला जप्त

या कारवाईत मुख्य आरोपी अथर्व अनिल गायकवाड (वय १९, रा. आंबेडकर नगर, नांदेड) याच्यासह तीन विधिसंघर्षग्रस्त बालकांना ताब्यात घेण्यात आले. आरोपींकडून लुटलेली रोख रक्कम, फोनपेच्या माध्यमातून घेतलेली रक्कम, गुन्ह्यात वापरलेले तीन मोबाईल फोन आणि मोटारसायकल असा एकूण १ लाख ३६ हजार ६३३ रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. ही कारवाई पोलीस निरीक्षक संतोष तांबे, पोलीस निरीक्षक महेश माळी, पोउपनि विनोद देशमुख, नरेश वाडेवाले तसेच भाग्यनगर पोलीस ठाण्याच्या गुन्हे शोध पथकाने केली असून तपास विनोद देशमुख करीत आहेत.

हे सुद्धा वाचा : वडगावातील एमआयडीसी रस्त्यावर पार्किंगचा विळखा, वाहतूक कोंडीमुळे अपघाताची भीती; तातडीच्या कारवाईची मागणी

एक कोटी रुपयांची रोकड लुटण्याचा प्रयत्न

पुण्यातील सिंहगड रस्त्यावर स्वतःला पोलिस असल्याचे सांगत एका व्यावसायिकाकडील तब्बल एक कोटी रुपयांची रोख रक्कम लुटण्याचा प्रयत्न झाला आहे. दुचाकीवर पाठलाग करून कार अडवून “तुम्ही दोन नंबरचा माल घेऊन चालला आहात,” अशी बतावणी करत आरोपींनी रोख रक्कम असलेल्या बॅग हिसकावण्याचा प्रयत्न केला. याप्रकरणी नऱ्हे पोलिसांनी तिघांना बेड्या ठोकल्या आहेत. तर अन्य तीन जणांवर गुन्हा दाखल केला आहे.

Web Title: The police have detained three individuals who kidnapped and robbed a student

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 21, 2026 | 01:44 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

साईंच्या दारात महिलेवर वार, गेट क्रमांक चारजवळील खुनाने शिर्डी हादरली; 2 महिलांना अटक
1

साईंच्या दारात महिलेवर वार, गेट क्रमांक चारजवळील खुनाने शिर्डी हादरली; 2 महिलांना अटक

धक्कादायक ! वाढदिवशीच सासरच्या मंडळींनी केली जावयाची हत्या; बॅटसह काठीने केला हल्ला
2

धक्कादायक ! वाढदिवशीच सासरच्या मंडळींनी केली जावयाची हत्या; बॅटसह काठीने केला हल्ला

सातारा तालुका पोलिसांची धडक कारवाई; कंटेनरमधून तब्बल 1.98 कोटींच्या बनावट गोवा दारूचा साठा जप्त
3

सातारा तालुका पोलिसांची धडक कारवाई; कंटेनरमधून तब्बल 1.98 कोटींच्या बनावट गोवा दारूचा साठा जप्त

Pune Crime : जावयासोबत रचला मालकाला लुटण्याचा डाव; बॅग हिसकावून पळाले अन्…
4

Pune Crime : जावयासोबत रचला मालकाला लुटण्याचा डाव; बॅग हिसकावून पळाले अन्…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
विद्यार्थ्याचे अपहरण करून लुटले, पोलिसांकडून टोळीचा काही तासांतच पर्दाफाश; तिघांना घेतले ताब्यात

विद्यार्थ्याचे अपहरण करून लुटले, पोलिसांकडून टोळीचा काही तासांतच पर्दाफाश; तिघांना घेतले ताब्यात

Jul 21, 2026 | 01:44 PM
Sonam Wangchuk Wife: सोनम वांगचुक यांच्या आंदोलनाला पत्नीची खंबीर साथ! पण नेमक्या कोण आहेत गीतांजली अंगमो?

Sonam Wangchuk Wife: सोनम वांगचुक यांच्या आंदोलनाला पत्नीची खंबीर साथ! पण नेमक्या कोण आहेत गीतांजली अंगमो?

Jul 21, 2026 | 01:42 PM
ओबीसींच्या न्याय हक्कासाठी ओबीसी जनता पार्टी काढणार; प्रा. लक्ष्मण हाके यांची महत्त्वपूर्ण घोषणा

ओबीसींच्या न्याय हक्कासाठी ओबीसी जनता पार्टी काढणार; प्रा. लक्ष्मण हाके यांची महत्त्वपूर्ण घोषणा

Jul 21, 2026 | 01:41 PM
फक्त भारतातच नाहीतर लंडनमधूनही होतेय धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी; आंतरराष्ट्रीय स्तरावर…

फक्त भारतातच नाहीतर लंडनमधूनही होतेय धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी; आंतरराष्ट्रीय स्तरावर…

Jul 21, 2026 | 01:37 PM
Vijay Singh: टाटा ट्रस्ट्समध्ये मोठा बदल! विजय सिंग ऑगस्टमध्ये सोडणार जबाबदारी

Vijay Singh: टाटा ट्रस्ट्समध्ये मोठा बदल! विजय सिंग ऑगस्टमध्ये सोडणार जबाबदारी

Jul 21, 2026 | 01:34 PM
Health : भारतात डेंग्यूवरील पहिल्या लसीला मंजुरी; ४ ते ६० वयोगटाला मिळणार संरक्षण

Health : भारतात डेंग्यूवरील पहिल्या लसीला मंजुरी; ४ ते ६० वयोगटाला मिळणार संरक्षण

Jul 21, 2026 | 01:30 PM
Raigad News: वारस नोंद प्रक्रियेतील बदलामुळे नागरिक हैराण; जुनी पद्धत पुन्हा लागू करण्याची मागणी

Raigad News: वारस नोंद प्रक्रियेतील बदलामुळे नागरिक हैराण; जुनी पद्धत पुन्हा लागू करण्याची मागणी

Jul 21, 2026 | 01:19 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kalyan: ‘दृश्यम’ स्टाईल प्रियकराची हत्या, फ्लॅटमध्ये सडलेला मृतदेह अन् घरमालकाला दिला व्हॉईस मेसेज

Kalyan: ‘दृश्यम’ स्टाईल प्रियकराची हत्या, फ्लॅटमध्ये सडलेला मृतदेह अन् घरमालकाला दिला व्हॉईस मेसेज

Jul 20, 2026 | 03:38 PM
NEET पेपरफुटीविरोधात कर्जत पेटलं! धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यासाठी विद्यार्थ्यांचा एल्गार !

NEET पेपरफुटीविरोधात कर्जत पेटलं! धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यासाठी विद्यार्थ्यांचा एल्गार !

Jul 20, 2026 | 03:35 PM
Jaykumar Gore Bullet : सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे थेट बुलेटवरून विठ्ठल दर्शन रांगेत!

Jaykumar Gore Bullet : सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे थेट बुलेटवरून विठ्ठल दर्शन रांगेत!

Jul 19, 2026 | 03:23 PM
Sangli स्मार्ट मीटर बदला, अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन! हभप तुकाराम बाबा महाराजांचा महावितरणला थेट इशारा

Sangli स्मार्ट मीटर बदला, अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन! हभप तुकाराम बाबा महाराजांचा महावितरणला थेट इशारा

Jul 19, 2026 | 03:16 PM
Akola: रेल्वेच्या कामामुळे ३०० एकर शेती पाण्याखाली! हिवरखेडमध्ये संतप्त शेतकऱ्यांचे ‘जलसमाधी’ आंदोलन

Akola: रेल्वेच्या कामामुळे ३०० एकर शेती पाण्याखाली! हिवरखेडमध्ये संतप्त शेतकऱ्यांचे ‘जलसमाधी’ आंदोलन

Jul 18, 2026 | 03:34 PM
AHILYANAGAR : विद्यार्थी आंदोलन दडपण्यासाठी सरकारकडून दडपशाही, किरण काळेंचा गंभीर आरोप

AHILYANAGAR : विद्यार्थी आंदोलन दडपण्यासाठी सरकारकडून दडपशाही, किरण काळेंचा गंभीर आरोप

Jul 18, 2026 | 03:29 PM
Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Jul 16, 2026 | 07:35 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा