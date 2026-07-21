Sonam Wangchuk Wife: सोनम वांगचुक यांच्या आंदोलनाला पत्नीची खंबीर साथ! पण नेमक्या कोण आहेत गीतांजली अंगमो?

Sonam Wangchuk Wife Gitanjali Angmo: सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक सध्या आपल्या आंदोलनामुळे आणि आमरण उपोषणामुळे चर्चेत आहेत. दरम्यान, आता त्यांच्या पत्नी गीतांजली जे. अंगमो देखील नागरिकांच्या चर्चेत आल्या आहेत. सोनम वांगचुक सध्या रुग्णालयात उपचार घेत असताना, त्यांच्या पत्नी केवळ त्यांच्या आंदोलनाचा आवाज बुलंद करत नाहीत, तर कायदेशीर लढ्यापासून ते जनसमर्थन मिळवण्यापर्यंत प्रत्येक आघाडीवर सक्रिय दिसत आहेत. अशा परिस्थितीत, आज आपण जाणून घेणार आहोत की, गीतांजली जे. अंगमो नेमक्या कोण आहेत आणि त्यांचा आतापर्यंतचा प्रवास कसा राहिला आहे.
गीतांजली जे. अंगमो या एक शिक्षणतज्ज्ञ आणि सामाजिक उद्योजक आहेत. २०१७ पासून त्या ‘हिमालयन इन्स्टिट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्ह्ज, लडाख’ (HIAL) च्या संस्थापक सीईओ आणि डीन म्हणून काम पाहत आहेत. या संस्थेची स्थापना त्यांनी आपले पती सोनम वांगचुक यांच्यासोबत मिळून केली होती. डोंगराळ भागासाठी व्यावहारिक, शाश्वत आणि स्थानिक गरजांनुसार शिक्षण व्यवस्था विकसित करणे हा या संस्थेचा मुख्य उद्देश आहे.
Indian Army Rules: भारतीय सैन्यात अधिकारी बनणे होणार सोपे! ‘या’ राष्ट्रीय परीक्षांच्या रँकनुसार थेट ऑफिसर बनण्याची संधी
गीतांजली यांची कारकीर्द केवळ शिक्षणापुरती मर्यादित राहिलेली नाही. त्यांनी बिझनेस कन्सल्टिंग, आरोग्य, नवीकरणीय ऊर्जा आणि व्यवस्थापन अशा अनेक क्षेत्रांत काम केले आहे. त्यांनी आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात ‘डेलॉइट’ या प्रसिद्ध कंपनीतून केली होती. यानंतर त्यांनी अनेक खाजगी संस्थांमध्ये संचालक म्हणून जबाबदारी सांभाळली. त्या हॉस्पिटल मॅनेजमेंट, तंत्रज्ञान कंपन्या आणि शैक्षणिक संस्थांशीही जोडलेल्या राहिल्या आहेत. वेगवेगळ्या क्षेत्रांत काम करण्याचा त्यांचा हा अनुभव त्यांना एक प्रभावशाली प्रशासक आणि शिक्षणतज्ज्ञ बनवतो.
गीतांजली जे. अंगमो यांनी २०२५ मध्ये शिक्षण क्षेत्रात डॉक्टरेटची पदवी प्राप्त केली. याशिवाय, त्यांनी भुवनेश्वर येथील ‘झेविअर इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट’ (XIM) मधून एमबीए आणि फकीर मोहन विद्यापीठातून पदवीचे शिक्षण पूर्ण केले आहे. शिक्षण क्षेत्रातील त्यांच्या योगदानाचे अनेक व्यासपीठांवर कौतुक करण्यात आले आहे.
NMIMS Vice Chancellor: प्रा. सौगत रे यांची एनएमआयएमएस विद्यापीठाच्या कुलगुरूपदी नियुक्ती!
फार कमी लोकांना माहीत आहे की, गीतांजली केवळ शिक्षण आणि सामाजिक कार्यापुरत्या मर्यादित नाहीत. त्यांनी कराटेमध्ये ‘ब्लॅक बेल्ट’ मिळवला आहे. तसेच त्यांनी ओडिसी आणि रशियन बॅले यांसारख्या शास्त्रीय नृत्यांचे प्रशिक्षणही घेतले आहे. याशिवाय त्या वेदांत आणि श्रीमद्भगवद्गीता यांचे अध्यापनही करतात. शिक्षण क्षेत्रातील उल्लेखनीय योगदानाबद्दल त्यांना भारत सरकारतर्फे ‘वुमन ट्रान्सफॉर्मिंग इंडिया नॅशनल अवॉर्ड’ ने सन्मानित करण्यात आले आहे.