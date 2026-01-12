SEBI NSE IPO Approval: सेबी लवकरच देऊ शकते एनएसई आयपीओसाठी NOC; गुंतवणूकदारांची उत्सुकता शिगेला 

SEBI NSE IPO Approval: भारतातील सर्वांत मोठ्या स्टॉक एक्सचेंज, नॅशनल स्टॉक एक्सचेंजच्या बहुप्रतिक्षित प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफरिंग (आयपीओ) बद्दल मोठी बातमी समोर आली आहे. सिक्युरिटीज अॅण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) लवकरच एनएसईला प्रमुख नियामक मान्यता देऊ शकते. सेबीचे अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे यांनी संकेत दिले आहेत की, एनएसईच्या आयपीओसाठी ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) या महिन्याच्या अखेरीस जारी केले जाऊ शकते. पांडे म्हणाले की, मला वाटते की आम्ही एनएसई आयपीओसाठी एनओसी जारी करण्याच्या खूप प्रगतीच्या टप्प्यात आहोत. त्यांनी असेही स्पष्ट केले की, प्रक्रिया अंतिम झाल्यानंतर वेळ निश्चित केली जाईल, परंतु प्रगतीबद्दल ते आशावादी आहेत.
एनएसईने प्रथम डिसेंबर २०१६ मध्ये त्याचा ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस दाखल केला होता, परंतु अनेक नियामक अडथळ्यांमुळे लिस्टिंगला विलंब झाला आहे. याचे सर्वांत मोठे कारण ‘को-लोकेशन’ किंवा ‘डार्क फायबर’ प्रकरण होते, ज्यामध्ये आरोप करण्यात आला होता की २०१० ते २०१४ दरम्यान काही उच्च-फ्रिक्वेन्सी व्यापाऱ्यांना एनएसई सव्र्व्हरवर प्राधान्य आणि जलद प्रवेश मिळाला. यामुळे बाजारातील निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. गुंतवणूकदारांचे हितसंबंध मजबूत आहेत. दीर्घ प्रतीक्षा असूनही, एनएसईच्या अनलिस्टेड शेअर्समध्ये गुंतवणूकदारांचा रस मजबूत आहे. एक्सचेंजच्या मते, अंदाजे १,४६,००० किरकोळ गुंतवणूकदारांकडे एनएसई शेअर्स आहेत. यापैकी बहुतेक गुंतवणूक २ लाखांपेक्षा कमी किमतीची आहे, तर फक्त ३४३ गुंतवणूकदारांकडे २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचे शेअर्स आहेत.
पांडे म्हणाले की, एनओसी जारी झाल्यानंतर, लिस्टिंग प्रक्रिया पुढे नेणे एनएसईवर अवलंबून असेल आणि आम्हाला आशा आहे की एक्सचेंज जलद गतीने कार्य करेल. हा IPO अनेक वर्षांपासून रखडला होता, कारण सेबीने अल्गोरिथमिक ट्रेडिंगमधील अनियमितता आणि प्रशासकीय त्रुटींबाबत प्रश्न उपस्थित केले होते. NSE ने आता सेबीच्या मागण्यांनुसार अनेक सुधारणा केल्या आहेत, ज्यात वरिष्ठ व्यवस्थापनात बदल आणि अनुपालन मजबूत करणे समाविष्ट आहे, ज्यामुळे NOC मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
