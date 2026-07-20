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Rupee vs Dollar: रुपया पुन्हा घसरला, डॉलरच्या तुलनेत आतापर्यंतच्या सर्वात नीचांकी पातळीवर! पण ही अवस्था का?

Updated On: Jul 20, 2026 | 02:48 PM IST
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सारांश

रुपया आतापर्यंत सर्वात नीचांकी पातळीवर पोहोचला आहे. अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत भारतीय रुपया चांगलाच आदळला आहे. भारतीय शेअर बाजारातून परदेशी गुंतवणूकदारांनी काढलेला पैसा यामुळे डॉलरची मागणी प्रचंड वाढली आहे. रुपयाच्या या ऐतिहासिक घसरणीमागे नेमकी कोणती?

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • रुपया पुन्हा दणदणीत घसरला
  • डॉलरच्या तुलनेत आतापर्यंतच्या सर्वात नीचांकी पातळीवर!
  • नेमकी कोणती कारणं याला जबाबदार?
Rupee vs Dollar: जागतिक वित्तीय बाजारातून भारताची चिंता वाढवणारी बातमी समोर आली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत भारतीय रुपया चांगलाच आदळला आहे. यामुळे रुपया आतापर्यंतच्या सर्वात नीचांकी पातळीवर पोहोचला आहे. आठवड्याच्या पहिल्या दिवशी, सुरुवातीच्या व्यवहारात रुपया डॉलरच्या तुलनेत १२ पैशांनी घसरला. कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती आणि मध्य पूर्वेतील वाढत्या तणावामुळे डॉलरची मागणी वाढली आहे. त्यात शेअर बाजारातून परकीय भांडवल काढून घेतल्याचाही रुपयावर परिणाम झाला आहे. पण नेमकी अशी कोणती कारण आहेत ज्यामुळे रुपयावर हा प्रभाव पडत आहे? सविस्तर जाणून घेऊयात.

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कच्च्या तेलाच्या किमतीत ३ टक्क्यांनी वाढ

देशांतर्गत बाजारातील सकारात्मक वातावरण आणि अमेरिकी ट्रेझरी यील्ड्समधील घसरणीमुळे शुक्रवारी रुपया १२ पैशांनी वधारला. पण आज त्यात घसरण झाली. पश्चिम आशियातील वाढत्या संकटामुळे आज कच्च्या तेलाच्या किमतीत जवळपास ३ टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. ब्रेंट क्रूड सध्या ३.०४ टक्क्यांनी वाढून प्रति बॅरल ९०.७८ डॉलरवर व्यवहार करत आहे. परकीय चलन व्यापाऱ्यांच्या मते, शेअर बाजारातून झालेल्या परकीय भांडवलाच्या बहिर्वाहानेही रुपयाच्या घसरणीत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली.

परदेशी गुंतवणूकदारांनी विक्री केली

रुपयावर दबाव असूनही, डॉलर निर्देशांक किंचित घसरून १०0.५४ वर आला आहे. म्हणजे त्यात ०.०५% इतकी घसरण झाली आहे. हा निर्देशांक सहा प्रमुख चलनांच्या तुलनेत अमेरिकन डॉलरचे मूल्य मोजतो. दरम्यान, आज शेअर बाजारात घसरण झाली. सुरुवातीच्या व्यवहारात BSE Sensex जवळपास ६०० अंकांनी घसरला आहे. तर निफ्टी १५० हून अधिक अंकांनी खाली आला.

परदेशी गुंतवणूकदारांनी शेअर्स विकले

एक्सचेंजच्या आकडेवारीनुसार, परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी शुक्रवारी ३७६.४१ कोटी रुपयांचे शेअर्स विकले आहेत. त्यामुळे परदेशी गुंतवणूकदारांनी आपले शेअर्स विकल्यामुळे रुपयाचं मुल्य कमी झालं आहे. याव्यतिरिक्त, रिझर्व्ह बँकेने शुक्रवारी प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार, १० जुलै रोजी संपलेल्या आठवड्यात भारताचा परकीय चलन साठा ९६४ दशलक्ष डॉलरने वाढून ६७५.१५७ अब्ज डॉलर झाला आहे.

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Web Title: Why indian rupee is falling against us dollar reasons for all time low see details marathi news

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Published On: Jul 20, 2026 | 02:48 PM

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