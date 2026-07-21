मंगळवार, 21 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Lifestyle »
  • Kidney Stone Pain Wont Go Away Try These Kidney Friendly Foods For Better Urinary Health

मुतखड्याचा वेदनांनी हैराण झाला आहात? किडनी निकामी होण्याआधी आहारात करा ‘या’ पदार्थांचा समावेश, स्टोन पडून जाईल बाहेर

Updated On: Jul 21, 2026 | 08:00 AM IST
जाहिरात
सारांश

किडनीसंबंधित आजारांची लागण होऊ नये म्हणून आहारात वेगवेगळ्या पदार्थांचे सेवन करावे. यामुळे किडनी आणि शरीरातील रक्त स्वच्छ होण्यास मदत होते. चला तर जाणून घेऊया वारंवार किडनी स्टोन का होतो आणि त्याची कारणे.

मुतखड्याचा वेदनांनी हैराण झाला आहात? किडनी निकामी होण्याआधी आहारात करा 'या' पदार्थांचा समावेश, स्टोन पडून जाईल बाहेर

मुतखड्याचा वेदनांनी हैराण झाला आहात? किडनी निकामी होण्याआधी आहारात करा 'या' पदार्थांचा समावेश, स्टोन पडून जाईल बाहेर

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

वारंवार मुतखडा होण्याची कारणे?
किडनीच्या आरोग्यासाठी पौष्टिक पदार्थ?
मुतखडा झाल्यानंतर दिसून येणारी लक्षणे?

भारतासह जगभरातील सर्वच देशांमध्ये वेगवेगळ्या आजारांनी अनेक लोक त्रस्त आहेत. किडनी स्टोन किंवा किडनी फेल झाल्यानंतर संपूर्ण शरीराला हानी पोहचते. काहींना वारंवार किडनी स्टोनच्या त्रासाला सामोरे जावे लागते. किडनीमध्ये खडे झाल्यानंतर सुरुवातीच्या दिवसांमध्ये अतिशय सामान्य लक्षणे दिसून येतात. लघवीतील कॅल्शियम, ऑक्झालेट किंवा युरिक ॲसिडचे वाढलेले प्रमाण, कमी पाणी पिणे, लठ्ठपणा आणि चुकीचा आहार इत्यादी अनेक गोष्टींचा परिणाम शरीरावर लगेच दिसून येतो. मूत्राशयात खडे झाल्यानंतर पोटात वारंवार वेदना होणे, लघवी करताना जळजळ होणे, पाठीमध्ये दुखणे इत्यादी अनेक लक्षणे दिसू लागतात.(फोटो सौजन्य – istock)

लघवी मार्गात वारंवार संसर्ग का होतो? UTI इन्फेक्शनपासून बचाव करण्यासाठी फॉलो करा ‘या’ सोप्या टिप्स, अन्यथा मूत्राशयावर होईल परिणाम

किडनी शरीरातील अतिशय महत्वाचा अवयव आहे. रक्त शुद्ध करणे, शरीरातील घाण स्वच्छ करणे, शरीरातील विषारी घटक लघवीवाटे बाहेर काढून टाकण्याचे काम किडनी करते. पण जीवनशैलीत होणाऱ्या बदलांमुळे किडनीचे आरोग्य बिघडून जाते. त्यामुळे शरीरात सुरुवातीच्या दिवसांमध्ये दिसून येणाऱ्या लक्षणांकडे अजिबात दुर्लक्ष न करता वेळीच उपचार करावे. आज आम्ही तुम्हाला वारंवार किडनी स्टोन कशामुळे होतात? किडनीचे आरोग्य निरोगी राहण्यासाठी कोणते पदार्थ खावेत? याबद्दल सविस्तर माहिती सांगणार आहोत. हे उपाय केल्यास किडनीचे आरोग्य कायमच निरोगी राहण्यास मदत होईल.

वारंवार मुतखडा होण्याची मुख्य कारणे:

लघवीत कॅल्शियम, ऑक्झालेट किंवा युरीक ॲसिडचे प्रमाण वाढल्यानंतर सिट्रेट घटकांचे प्रमाण कमी होऊन जाते. दैनंदिन आहारात कमी पाण्याचे सेवन, लठ्ठपणा, आहारात मिठाचे अतिसेवन, मांसाहाराचे जास्त सेवन, गाऊट किंवा हायपरपॅराथायरॉईडिझमसारख्या गंभीर आजारांमुळे किडनीमध्ये स्टोन वाढण्याची शक्यता असते. किडनी स्टोन झाल्यानंतर अचानक तीव्र वेदना होणे, लघवीतून रक्त पडणे, मळमळ, उलट्या, लघवी करताना जळजळ होणे तर काहीवेळा ताप येणे इत्यादी अनेक लक्षणे दिसू लागतात.

Health Tips: 30 दिवस फक्त सॅलड खाल्ल्यास शरीरात काय बदल होतात? जाणून घ्या

किडनीचे आरोग्य निरोगी ठेवण्यासाठी उपाय:

किडनीमध्ये वाढलेला स्टोन आणि विषारी घटक बाहेर काढून टाकण्यासाठी लिंबू पाण्याचे सेवन करावे. लिंबामध्ये ‘सिट्रेट’ असते, जे लघवीत खड्यांचे स्फटिक बनवण्यासाठी थांबवतात. त्यामुळे नियमित सकाळी उठल्यानंतर एक ग्लास कोमट पाण्यात लिंबाचा रस टाकून प्यावे. यामुळे शरीरात जमा झालेली विषारी घाण बाहेर पडून जाते. याशिवाय पालक, बीट, ड्रायफूट्स, चॉकलेट, चहा यामध्ये ऑक्झालेटचे प्रमाण खूप जास्त असते, त्यामुळे हे पदार्थ अजिबात खाऊ नये. साखर खाणे पूर्णपणे बंद केल्यास शरीरात अनेक बदल दिसून येतील. दिवसभरात कमीत कमी ३ लिटर पेक्षा जास्त पाणी प्यावे. पाणी प्यायल्यामुळे शरीर हायड्रेट राहण्यासोबतच किडनी आणि रक्त शुद्ध होण्यास मदत होते.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: मुतखडा म्हणजे काय?

    Ans: मुतखडा (Kidney Stone) म्हणजे किडनीमध्ये खनिजे आणि क्षार साचून तयार झालेला कठीण खडा होय.

  • Que: मुतखड्याची प्रमुख लक्षणे कोणती असतात?

    Ans: कंबर किंवा पाठीमध्ये तीव्र वेदना, लघवी करताना जळजळ, लघवीत रक्त येणे, मळमळ, उलट्या आणि वारंवार लघवी लागणे ही सामान्य लक्षणे आहेत.

  • Que: मुतखडा झाल्यास कोणते पदार्थ खावेत?

    Ans: भरपूर पाणी, लिंबूपाणी (साखर कमी किंवा न घालता), पाण्याचे प्रमाण जास्त असलेली फळे-भाज्या, संत्री, मोसंबी आणि संतुलित आहार उपयुक्त ठरू शकतो. आहाराचा प्रकार स्टोनच्या प्रकारानुसार बदलू शकतो.

Web Title: Kidney stone pain wont go away try these kidney friendly foods for better urinary health

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 21, 2026 | 08:00 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

लघवी मार्गात वारंवार संसर्ग का होतो? UTI इन्फेक्शनपासून बचाव करण्यासाठी फॉलो करा ‘या’ सोप्या टिप्स, अन्यथा मूत्राशयावर होईल परिणाम
1

लघवी मार्गात वारंवार संसर्ग का होतो? UTI इन्फेक्शनपासून बचाव करण्यासाठी फॉलो करा ‘या’ सोप्या टिप्स, अन्यथा मूत्राशयावर होईल परिणाम

High BP: फक्त मोठ्यांनाच नाही! लहान मुलांनाही होऊ शकतो हाय ब्लड प्रेशर, जाणून घ्या कारणे
2

High BP: फक्त मोठ्यांनाच नाही! लहान मुलांनाही होऊ शकतो हाय ब्लड प्रेशर, जाणून घ्या कारणे

ग्लायोब्लास्टोमा म्हणजे काय? मेंदूच्या कर्करोगातील सर्वात आक्रमक प्रकार कोणता, उपचार करणे का ठरते मोठे आव्हान
3

ग्लायोब्लास्टोमा म्हणजे काय? मेंदूच्या कर्करोगातील सर्वात आक्रमक प्रकार कोणता, उपचार करणे का ठरते मोठे आव्हान

विकतचे पदार्थ खाऊन पोट बिघडते? पावसाळ्यात टायफॉइड आणि पोटाच्या संसर्गापासून स्वतःचे संरक्षण करण्याचे सोपे उपाय
4

विकतचे पदार्थ खाऊन पोट बिघडते? पावसाळ्यात टायफॉइड आणि पोटाच्या संसर्गापासून स्वतःचे संरक्षण करण्याचे सोपे उपाय

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
मुतखड्याचा वेदनांनी हैराण झाला आहात? किडनी निकामी होण्याआधी आहारात करा ‘या’ पदार्थांचा समावेश, स्टोन पडून जाईल बाहेर

मुतखड्याचा वेदनांनी हैराण झाला आहात? किडनी निकामी होण्याआधी आहारात करा ‘या’ पदार्थांचा समावेश, स्टोन पडून जाईल बाहेर

Jul 21, 2026 | 08:00 AM
अजब गावची गजब कहाणी! मेघालयातील ‘व्हिसलिंग व्हिलेज’! जिथे माणसांची नावे अक्षरांनी नाही, तर ‘संगीतांच्या धुनीने’ ओळखली जातात!

अजब गावची गजब कहाणी! मेघालयातील ‘व्हिसलिंग व्हिलेज’! जिथे माणसांची नावे अक्षरांनी नाही, तर ‘संगीतांच्या धुनीने’ ओळखली जातात!

Jul 21, 2026 | 08:00 AM
वाढलेल्या वजनाने त्रस्त आहात? मग सकाळच्या नाश्त्यात करा हेल्दी टेस्टी कोथिंबीर पराठ्याचा समावेश, वजन राहील नियंत्रणात

वाढलेल्या वजनाने त्रस्त आहात? मग सकाळच्या नाश्त्यात करा हेल्दी टेस्टी कोथिंबीर पराठ्याचा समावेश, वजन राहील नियंत्रणात

Jul 21, 2026 | 08:00 AM
दिल्ली लाठीचार्जचे महाराष्ट्रात पडसाद; माढ्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचा संतप्त एल्गार

दिल्ली लाठीचार्जचे महाराष्ट्रात पडसाद; माढ्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचा संतप्त एल्गार

Jul 21, 2026 | 07:27 AM
Budh Uday: बुध ग्रहाच्या उदयामुळे २५ जुलैनंतर या राशींच्या लोकांना करिअर, व्यवसाय आणि उत्पन्नाला मिळेल चालना

Budh Uday: बुध ग्रहाच्या उदयामुळे २५ जुलैनंतर या राशींच्या लोकांना करिअर, व्यवसाय आणि उत्पन्नाला मिळेल चालना

Jul 21, 2026 | 07:05 AM
देशातील अनेक राज्यांत पावसाचा जोर कायम; उत्तर प्रदेशातील 63 जिल्ह्यांमध्ये हवामान विभागाकडून अलर्ट जारी

देशातील अनेक राज्यांत पावसाचा जोर कायम; उत्तर प्रदेशातील 63 जिल्ह्यांमध्ये हवामान विभागाकडून अलर्ट जारी

Jul 21, 2026 | 07:04 AM
मोबाईलवर ABHA कार्ड डाउनलोड करायचंय? फक्त 2 मिनिटांत पूर्ण होईल काम; जाणून घ्या सर्वात सोपी पद्धत

मोबाईलवर ABHA कार्ड डाउनलोड करायचंय? फक्त 2 मिनिटांत पूर्ण होईल काम; जाणून घ्या सर्वात सोपी पद्धत

Jul 21, 2026 | 07:00 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kalyan: ‘दृश्यम’ स्टाईल प्रियकराची हत्या, फ्लॅटमध्ये सडलेला मृतदेह अन् घरमालकाला दिला व्हॉईस मेसेज

Kalyan: ‘दृश्यम’ स्टाईल प्रियकराची हत्या, फ्लॅटमध्ये सडलेला मृतदेह अन् घरमालकाला दिला व्हॉईस मेसेज

Jul 20, 2026 | 03:38 PM
NEET पेपरफुटीविरोधात कर्जत पेटलं! धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यासाठी विद्यार्थ्यांचा एल्गार !

NEET पेपरफुटीविरोधात कर्जत पेटलं! धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यासाठी विद्यार्थ्यांचा एल्गार !

Jul 20, 2026 | 03:35 PM
Jaykumar Gore Bullet : सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे थेट बुलेटवरून विठ्ठल दर्शन रांगेत!

Jaykumar Gore Bullet : सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे थेट बुलेटवरून विठ्ठल दर्शन रांगेत!

Jul 19, 2026 | 03:23 PM
Sangli स्मार्ट मीटर बदला, अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन! हभप तुकाराम बाबा महाराजांचा महावितरणला थेट इशारा

Sangli स्मार्ट मीटर बदला, अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन! हभप तुकाराम बाबा महाराजांचा महावितरणला थेट इशारा

Jul 19, 2026 | 03:16 PM
Akola: रेल्वेच्या कामामुळे ३०० एकर शेती पाण्याखाली! हिवरखेडमध्ये संतप्त शेतकऱ्यांचे ‘जलसमाधी’ आंदोलन

Akola: रेल्वेच्या कामामुळे ३०० एकर शेती पाण्याखाली! हिवरखेडमध्ये संतप्त शेतकऱ्यांचे ‘जलसमाधी’ आंदोलन

Jul 18, 2026 | 03:34 PM
AHILYANAGAR : विद्यार्थी आंदोलन दडपण्यासाठी सरकारकडून दडपशाही, किरण काळेंचा गंभीर आरोप

AHILYANAGAR : विद्यार्थी आंदोलन दडपण्यासाठी सरकारकडून दडपशाही, किरण काळेंचा गंभीर आरोप

Jul 18, 2026 | 03:29 PM
Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Jul 16, 2026 | 07:35 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा