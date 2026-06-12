Share Market Today: शेअर बाजारात ‘ग्रीन ओपनिंग’ची शक्यता! जागतिक बाजारातून सकारात्मक संकेत, या स्टॉक्सवर ठेवा लक्ष

Todays Gold-Silver Price: मुंबई-पुण्यात सोन्याचे दर वाढले; 24 कॅरेटसाठी मोजावे लागणार इतके रुपये
गुरुवारी, मध्य पूर्वेतील तणाव वाढल्याने भारतीय शेअर बाजार घसरणीसह बंद झाला आणि बेंचमार्क निफ्टी ५० २३,२०० च्या पातळीखाली स्थिरावला. सेन्सेक्स १५०.६३ अंकांनी, म्हणजेच ०.२० टक्क्यांनी घसरून ७३,८३२.५५ वर बंद झाला, तर निफ्टी ५० ५३.३५ अंकांनी, म्हणजेच ०.२३ टक्क्यांनी घसरून २३,१६१.६० वर स्थिरावला. गुरुवारी बँक निफ्टी निर्देशांक ७६.४५ अंकांनी, म्हणजेच ०.१४ टक्क्यांनी वाढून ५५,१७६.७५ वर बंद झाला. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
चॉईस ब्रोकिंगचे सुमीत बागडिया, आनंद राठी येथील टेक्निकल रिसर्चचे वरिष्ठ व्यवस्थापक गणेश डोंगरे आणि प्रभुदास लिलाधर येथील टेक्निकल रिसर्चचे वरिष्ठ व्यवस्थापक शिजू कुथुपालक्कल यांनी आजच्या व्यवहारात इंट्राडे ट्रेडिंगसाठी खरेदी आणि विक्री करण्याकरिता सात स्टॉक्सची शिफारस केली आहे. तज्ज्ञांनी शिफारस केलेल्या शेअर्समध्ये इंडिया सिमेंट्स लिमिटेड, टॉरेंट फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, हिंदुस्तान युनिलिव्हर लिमिटेड (HUL), महिंद्रा अँड महिंद्रा लिमिटेड (M&M), एयू स्मॉल फायनान्स बँक लिमिटेड आणि संधार टेक्नॉलॉजीज लिमिटेड यांचा समावेश आहे.
Mango Export: नेपाळमध्ये भारतीय आंबे विकले जाणार की नाही? अखेर सरकारने स्पष्टच सांगत केला खुलासा…
चॉईस ब्रोकिंगचे कार्यकारी संचालक सुमीत बागडिया यांनी आज गुंतवणूकदारांना जिंदाल पॉली फिल्म्स, एसआयएस, अजंता फार्मा, आयसीआयसीआय बँक आणि निओजेन केमिकल्स हे पाच ब्रेकआउट स्टॉक्स खरेदी करण्याच सल्ला दिला आहे. रेलिगेअर ब्रोकिंगचे संशोधन विभागाचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष अजित मिश्रा यांनी दिलेल्या सल्ल्यानुसार भारतीय शेअर बाजारातील गुंतवणूकदार बायोकॉन, फोर्टिस हेल्थकेअर, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स (बीईएल) हे शेअर्स खरेदी करण्याचा विचार करू शकतात.