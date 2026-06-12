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Share Market Today: शेअर बाजारात ‘ग्रीन ओपनिंग’ची शक्यता! जागतिक बाजारातून सकारात्मक संकेत, या स्टॉक्सवर ठेवा लक्ष

Updated On: Jun 12, 2026 | 08:32 AM IST
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सारांश

Share Market Update: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणवरील नियोजित हल्ले रद्द केल्याच्या वृत्तानंतर जागतिक बाजारात सकारात्मक वातावरण निर्माण झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतीय शेअर बाजार आज तेजीसह उघडण्याची शक्यता असून गुंतवणूकदारांचे लक्ष तज्ज्ञांनी सुचवलेल्या शेअर्सकडे लागले आहे.

Share Market Today: शेअर बाजारात 'ग्रीन ओपनिंग'ची शक्यता! जागतिक बाजारातून सकारात्मक संकेत, या स्टॉक्सवर ठेवा लक्ष

Share Market Today: शेअर बाजारात 'ग्रीन ओपनिंग'ची शक्यता! जागतिक बाजारातून सकारात्मक संकेत, या स्टॉक्सवर ठेवा लक्ष

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विस्तार
  • ट्रम्प यांनी इराणवरील नियोजित हल्ले रद्द केल्याने जागतिक बाजारात सकारात्मक संकेत निर्माण झाले आहेत.
  • गिफ्ट निफ्टी 323 पॉइंट्सच्या प्रीमियमवर व्यवहार करत असल्याने सेन्सेक्स-निफ्टी तेजीसह उघडण्याची शक्यता आहे.
  • तज्ज्ञांनी इंडिया सिमेंट्स, हिंदुस्तान युनिलिव्हर लिमिटेड, महिंद्रा अँड महिंद्रा लिमिटेड, आयसीआयसीआय बँक, अजंता फार्मा आणि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स (बीईएल) यांसारख्या शेअर्सवर लक्ष ठेवण्याचा सल्ला दिला आहे.
India Share Market Update: राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणवरील नियोजित हल्ले रद्द केल्याची माहिती समोर आली आहे. यानंतर अमेरिका-इराण शांतता कराराच्या आशा निर्माण झाल्या आहेत. या परिस्थितीचा सकारात्मक परिणाम शेअर बाजारावर होत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. जागतिक बाजारांमधून मिळणाऱ्या सकारात्मक संकेतांमुळे, आज १२ जून रोजी भारतीय शेअर बाजाराचे प्रमुख निर्देशांक, सेन्सेक्स आणि निफ्टी ५०, तेजीत उघडण्याची शक्यता आहे. गिफ्ट निफ्टीमधील ट्रेंड्स देखील भारतीय बेंचमार्क निर्देशांकासाठी गॅप-अप सुरुवातीचे संकेत देत आहेत. गिफ्ट निफ्टी, निफ्टी फ्युचर्सच्या मागील क्लोजपेक्षा जवळपास ३२३ पॉइंट्सच्या प्रीमियमवर, सुमारे २३,५२३ च्या पातळीवर ट्रेड करत होता.

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गुरुवारी, मध्य पूर्वेतील तणाव वाढल्याने भारतीय शेअर बाजार घसरणीसह बंद झाला आणि बेंचमार्क निफ्टी ५० २३,२०० च्या पातळीखाली स्थिरावला. सेन्सेक्स १५०.६३ अंकांनी, म्हणजेच ०.२० टक्क्यांनी घसरून ७३,८३२.५५ वर बंद झाला, तर निफ्टी ५० ५३.३५ अंकांनी, म्हणजेच ०.२३ टक्क्यांनी घसरून २३,१६१.६० वर स्थिरावला. गुरुवारी बँक निफ्टी निर्देशांक ७६.४५ अंकांनी, म्हणजेच ०.१४ टक्क्यांनी वाढून ५५,१७६.७५ वर बंद झाला. (फोटो सौजन्य – Pinterest)

चॉईस ब्रोकिंगचे सुमीत बागडिया, आनंद राठी येथील टेक्निकल रिसर्चचे वरिष्ठ व्यवस्थापक गणेश डोंगरे आणि प्रभुदास लिलाधर येथील टेक्निकल रिसर्चचे वरिष्ठ व्यवस्थापक शिजू कुथुपालक्कल यांनी आजच्या व्यवहारात इंट्राडे ट्रेडिंगसाठी खरेदी आणि विक्री करण्याकरिता सात स्टॉक्सची शिफारस केली आहे. तज्ज्ञांनी शिफारस केलेल्या शेअर्समध्ये इंडिया सिमेंट्स लिमिटेड, टॉरेंट फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, हिंदुस्तान युनिलिव्हर लिमिटेड (HUL), महिंद्रा अँड महिंद्रा लिमिटेड (M&M), एयू स्मॉल फायनान्स बँक लिमिटेड आणि संधार टेक्नॉलॉजीज लिमिटेड यांचा समावेश आहे.

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चॉईस ब्रोकिंगचे कार्यकारी संचालक सुमीत बागडिया यांनी आज गुंतवणूकदारांना जिंदाल पॉली फिल्म्स, एसआयएस, अजंता फार्मा, आयसीआयसीआय बँक आणि निओजेन केमिकल्स हे पाच ब्रेकआउट स्टॉक्स खरेदी करण्याच सल्ला दिला आहे. रेलिगेअर ब्रोकिंगचे संशोधन विभागाचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष अजित मिश्रा यांनी दिलेल्या सल्ल्यानुसार भारतीय शेअर बाजारातील गुंतवणूकदार बायोकॉन, फोर्टिस हेल्थकेअर, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स (बीईएल) हे शेअर्स खरेदी करण्याचा विचार करू शकतात.

(टीपः वरील लेखातील माहिती वैयक्तिक विश्लेषक आणि तज्ज्ञांच्या आधारे देण्यात आली आहे. Navarashtra.com कोणताही दावा करत नाही. आम्ही गुंतवणूकदारांना गुंतवणूकीबाबत कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी प्रमाणित तज्ञांकडून शेअर्सबाबत विचारणा करण्याचा सल्ला देतो.)

Web Title: Sensex nifty likely to open higher as trump halts iran strike plan experts recommend these stocks

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Published On: Jun 12, 2026 | 08:32 AM

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