Vertis Platforms: व्हर्टिस प्लॅटफॉर्म्सचा महसूल 366 कोटींवर; नफ्यात तब्बल 180 टक्क्यांची दमदार वाढ!

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समूहाने आर्थिक वर्ष 2025-26 (FY26) मध्ये ₹96.22 कोटींचा करानंतरचा नफा (Profit After Tax – PAT) नोंदवला असून, FY25 मधील ₹34 कोटींच्या तुलनेत ही 180% पेक्षा अधिक वाढ आहे. एकत्रित महसूल (Consolidated Revenue) 55% वाढून ₹366.58 कोटींवर पोहोचला, तर EBITDA मागील आर्थिक वर्षातील ₹50 कोटींवरून वाढून ₹124.9 कोटींवर गेला, म्हणजेच दुपटीहून अधिक वाढ झाली. FY26 दरम्यान व्हर्टिस प्लॅटफॉर्म्सच्या विविध प्लॅटफॉर्म्सद्वारे ₹5,000 कोटींपेक्षा अधिक मूल्याचे व्यवहार (Transaction Value) पूर्ण करण्यात आले.
ही कामगिरी कंपनीच्या लाभदायक वाढीची (Profitable Growth), कार्यक्षम संचालनाची (Operational Discipline) आणि विविध प्लॅटफॉर्म व्यवसायांद्वारे विस्तारक्षम (Scalable) क्रेडिट पायाभूत सुविधा उभारण्याच्या धोरणाची साक्ष देते. समूहाच्या पीअर-टू-पीअर (P2P) कर्जवितरण प्लॅटफॉर्म लेंडेनक्लब, ज्याचे संचालन इन्नोफिन सोल्यूशन्स प्रा. लि. करते, याने समूहाच्या एकूण महसुलात 54% योगदान दिले आणि गुंतवणूकदारांना क्रेडिट गुंतवणुकीच्या संधी उपलब्ध करून देण्याचे कार्य सुरू ठेवले.
कंपनीचा लोन सर्व्हिस प्रोव्हायडर (Loan Service Provider – LSP) प्लॅटफॉर्म इंस्टामनीने एकूण महसुलात 43% योगदान दिले. या प्लॅटफॉर्मने संस्थात्मक कर्जदात्यांसोबत (Institutional Lenders) भागीदारी वाढवत डिजिटल कर्ज स्रोत (Sourcing), कर्ज मंजुरी (Origination) आणि सेवा (Servicing) अधिक बळकट केली. तर कंपनीचा टेक्नॉलॉजी सर्व्हिस प्रोव्हायडर (Technology Service Provider – TSP) व्यवसाय व्हर्टिस वनने एकूण महसुलात 2% योगदान दिले. उर्वरित 1% महसूल समूहातील इतर कंपन्यांकडून प्राप्त झाला. या कंपन्यांनी वित्तीय संस्थांसाठी डिजिटल कर्जवितरण पायाभूत सुविधा आणि प्लॅटफॉर्म सोल्यूशन्स उपलब्ध करून देत कंपनीच्या तांत्रिक क्षमतांना अधिक बळकटी दिली.
आर्थिक वर्षादरम्यान समूहाने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence – AI) आधारित उत्पादनांच्या विकासावर विशेष भर दिला, ज्यामुळे विविध प्लॅटफॉर्म्सची कार्यक्षमता आणखी सुधारता येईल. FY26 मधील मजबूत आर्थिक कामगिरीनंतर कंपनीने 2030 पर्यंत आपल्या प्लॅटफॉर्म्सना अधिक सक्षम करण्यासाठी संशोधन व विकास (R&D) तसेच तांत्रिक बळकटीकरणावर अधिक गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
व्हर्टिस प्लॅटफॉर्म्सचे सह-संस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) भाविन पटेल म्हणाले, “FY26 हे व्हर्टिस प्लॅटफॉर्म्सच्या प्रवासातील एक महत्त्वाचे वर्ष ठरले. आम्ही स्वतंत्र कर्ज व्यवसायांपलीकडे जाऊन एकात्मिक क्रेडिट पायाभूत सुविधा प्लॅटफॉर्म म्हणून आमची ओळख अधिक मजबूत केली आहे. महसूल आणि नफ्यात झालेली वाढ ही आमच्या कार्यक्षम संचालनाची, मजबूत संस्थात्मक भागीदारीची आणि अंडररायटिंग, तंत्रज्ञान तसेच जोखीम व्यवस्थापनातील सातत्यपूर्ण गुंतवणुकीची फलश्रुती आहे.
भारतातील क्रेडिट क्षेत्राच्या पुढील टप्प्यातील वाढ केवळ वेगवान कर्जवितरणामुळे होणार नाही. त्यासाठी अधिक सक्षम क्रेडिट इंटेलिजन्स, पारदर्शक कार्यप्रणाली आणि जबाबदार भांडवली सहभाग आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट दीर्घकालीन दृष्टीकोन, नियामक अनुपालन आणि शाश्वत नफाक्षमता यांवर आधारित वित्तीय पायाभूत व्यवस्था उभारणे आहे. सुधारलेल्या नफा मार्जिनमुळे आम्हाला संशोधन आणि विकास (R&D) क्षेत्रात अधिक गुंतवणूक करण्याची संधी मिळाली आहे. त्यामुळे आम्ही आमची पायाभूत उत्पादने अधिक सक्षम आणि वेगाने विकसित करू शकू.” पुढील धोरणाचा भाग म्हणून, व्हर्टिस प्लॅटफॉर्म्स डिजिटल कर्जवितरण पायाभूत सुविधांमधील आपली उपस्थिती अधिक मजबूत करणार असून, तंत्रज्ञानाधारित उत्पादनांच्या विकासाला गती देणार आहे. तसेच बँका, एनबीएफसी (NBFCs) आणि इतर वित्तीय संस्थांसोबतचे सहकार्य अधिक विस्तारण्यावर भर दिला जाणार आहे. भारताच्या विकसित होत असलेल्या डिजिटल वित्तीय परिसंस्थेच्या गरजांनुसार अधिकाधिक लोकांना औपचारिक कर्ज (Formal Credit) उपलब्ध करून देणे हे समूहाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.
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