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Share Market Today: गुंतवणूकदारांनो सावधान! सपाट पातळीवर उघडणार शेअर बाजार… स्टॉक्स खरेदीपूर्वी वाचा तज्ज्ञांचा सल्ला

Updated On: Jun 23, 2026 | 08:28 AM IST
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सारांश

Share Market Update: शेअर बाजाराची सुरुवात आज सपाट पातळीवर होणार असल्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. याशिवाय आज गुंतवणूकदारांना खरेदी करण्यासाठी काही महत्त्वाच्या शेअर्सची शिफारस देखील करण्यात आली आहे. गिफ्ट निफ्टीच्या ट्रेंड्सनुसार आज सेन्सेक्स आणि निफ्टी सपाट पातळीवर सुरुवात करू शकतात.

Share Market Today: गुंतवणूकदारांनो सावधान! सपाट पातळीवर उघडणार शेअर बाजार... स्टॉक्स खरेदीपूर्वी वाचा तज्ज्ञांचा सल्ला

Share Market Today: गुंतवणूकदारांनो सावधान! सपाट पातळीवर उघडणार शेअर बाजार... स्टॉक्स खरेदीपूर्वी वाचा तज्ज्ञांचा सल्ला

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विस्तार
  • आज भारतीय शेअर बाजाराची सुरुवात सपाट पातळीवर होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
  • सोमवारी सेन्सेक्स 291 अंकांनी आणि निफ्टी 89 अंकांनी वाढून बंद झाले होते.
  • तज्ज्ञांनी आज अदानी ग्रीन, भारत फोर्ज, टाटा पॉवरसह 8 शेअर्सवर लक्ष ठेवण्याचा सल्ला दिला आहे.
India Share Market Update:  अमेरिका-इराण शांतता चर्चेत प्रगती होत असल्याच्या चर्चा सुरु झाल्या आहेत. या चर्चांचा सकारात्मक परिणाम भारतीय शेअर बाजारावर होत असल्याचे पाहायला मिळाले. जागतिक बाजारांमधील संमिश्र संकेतांमुळे, भारतीय शेअर बाजाराचे प्रमुख निर्देशांक, सेन्सेक्स आणि निफ्टी ५०, आज २३ जून रोजी मंगळवारी सपाट पातळीवर उघडण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. गिफ्ट निफ्टीमधील ट्रेंड्स देखील भारतीय बेंचमार्क निर्देशांकाची सुरुवात संथ असल्याचे दर्शवतात. गिफ्ट निफ्टी, निफ्टी फ्युचर्सच्या मागील क्लोजपेक्षा जवळपास ६ पॉइंट्सच्या प्रीमियमवर, २४,१३० च्या पातळीवर व्यवहार करत होता.

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सोमवारी, भारतीय शेअर बाजार वाढीसह बंद झाला आणि बेंचमार्क निफ्टी ५० २४,१०० च्या पातळीच्या वर बंद झाला. सेन्सेक्स २९१.१७ अंकांनी, म्हणजेच ०.३८ टक्क्यांनी वाढून ७७,०९४.०७ अंकांवर बंद झाला, तर निफ्टी ५० ८९.८० अंकांनी, म्हणजेच ०.३७ टक्क्यांनी वाढून २४,१०२.९० अंकांवर स्थिरावला. (फोटो सौजन्य – Pinterest)

चॉईस ब्रोकिंगचे सुमीत बागडिया, आनंद राठी येथील तांत्रिक संशोधन विभागाचे वरिष्ठ व्यवस्थापक गणेश डोंगरे आणि प्रभुदास लिलाधर येथील तांत्रिक संशोधन विभागाचे वरिष्ठ व्यवस्थापक शिजू कुथुपालक्कल या शेअर बाजारातील तज्ज्ञांनी आज मंगळवारी भारतीय शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांना खरेदी आणि विक्री करण्यासाठी आठ स्टॉक्सची शिफारस केली आहे. ज्यामध्ये भारत फोर्ज लिमिटेड, अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, वरुण बेवरेजेस लिमिटेड, जिंदाल स्टील लिमिटेड, टाटा पॉवर कंपनी लिमिटेड, टीव्हीएस मोटर कंपनी लिमिटेड, मार्सन्स लिमिटेड आणि पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड यांचा समावेश आहे.

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प्रभुदास लिलाधरच्या तांत्रिक संशोधन विभागाच्या उपाध्यक्ष वैशाली पारेख यांनी आज गुंतवणूकदारांना खरेदी आणि विक्री करण्यासाठी हिंदुस्तान झिंक, बायोकोन आणि अदानी ग्रीन एनर्जी या तीन स्टॉक्सची शिफारस केली आहे. चॉईस ब्रोकिंगचे कार्यकारी संचालक सुमीत बागडिया यांनी दिलेल्या सल्ल्यानुसार आज गुंतवणूकदार प्रिवी स्पेशालिटी केमिकल्स, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, आदित्य बिर्ला कॅपिटल, अजंता फार्मा आणि एआयए इंजिनिअरिंग या स्टॉक्सची खरेदी करण्याचा विचार करू शकतात. आजच्या व्यवहारात गुंतवणूकदार टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस, व्होडाफोन आयडिया, आयआयएफएल फायनान्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जेएसडब्ल्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर, हिंदुस्तान झिंक, जीएचव्ही इन्फ्रा प्रकल्प, इन्फो एज या शेअर्सवर त्यांचे लक्ष केंद्रीत करू शकतात.

(टीपः वरील लेखातील माहिती वैयक्तिक विश्लेषक आणि तज्ज्ञांच्या आधारे देण्यात आली आहे. Navarashtra.com कोणताही दावा करत नाही. आम्ही गुंतवणूकदारांना गुंतवणूकीबाबत कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी प्रमाणित तज्ञांकडून शेअर्सबाबत विचारणा करण्याचा सल्ला देतो.)

Web Title: Sensex nifty seen opening flat experts pick adani green tata power and more stocks to buy today

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Published On: Jun 23, 2026 | 08:28 AM

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