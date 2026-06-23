Share Market Today: गुंतवणूकदारांनो सावधान! सपाट पातळीवर उघडणार शेअर बाजार... स्टॉक्स खरेदीपूर्वी वाचा तज्ज्ञांचा सल्ला

Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या घसरणीला ब्रेक! भारतात पुन्हा वाढल्या किंमती, चांदीचे भाव स्थिर
सोमवारी, भारतीय शेअर बाजार वाढीसह बंद झाला आणि बेंचमार्क निफ्टी ५० २४,१०० च्या पातळीच्या वर बंद झाला. सेन्सेक्स २९१.१७ अंकांनी, म्हणजेच ०.३८ टक्क्यांनी वाढून ७७,०९४.०७ अंकांवर बंद झाला, तर निफ्टी ५० ८९.८० अंकांनी, म्हणजेच ०.३७ टक्क्यांनी वाढून २४,१०२.९० अंकांवर स्थिरावला. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
चॉईस ब्रोकिंगचे सुमीत बागडिया, आनंद राठी येथील तांत्रिक संशोधन विभागाचे वरिष्ठ व्यवस्थापक गणेश डोंगरे आणि प्रभुदास लिलाधर येथील तांत्रिक संशोधन विभागाचे वरिष्ठ व्यवस्थापक शिजू कुथुपालक्कल या शेअर बाजारातील तज्ज्ञांनी आज मंगळवारी भारतीय शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांना खरेदी आणि विक्री करण्यासाठी आठ स्टॉक्सची शिफारस केली आहे. ज्यामध्ये भारत फोर्ज लिमिटेड, अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, वरुण बेवरेजेस लिमिटेड, जिंदाल स्टील लिमिटेड, टाटा पॉवर कंपनी लिमिटेड, टीव्हीएस मोटर कंपनी लिमिटेड, मार्सन्स लिमिटेड आणि पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड यांचा समावेश आहे.
नवीन IPO बाजारात! ‘CSM Technologies’ मध्ये गुंतवणूक करण्याची संधी; ‘या’ तारखेला होणार खुला
प्रभुदास लिलाधरच्या तांत्रिक संशोधन विभागाच्या उपाध्यक्ष वैशाली पारेख यांनी आज गुंतवणूकदारांना खरेदी आणि विक्री करण्यासाठी हिंदुस्तान झिंक, बायोकोन आणि अदानी ग्रीन एनर्जी या तीन स्टॉक्सची शिफारस केली आहे. चॉईस ब्रोकिंगचे कार्यकारी संचालक सुमीत बागडिया यांनी दिलेल्या सल्ल्यानुसार आज गुंतवणूकदार प्रिवी स्पेशालिटी केमिकल्स, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, आदित्य बिर्ला कॅपिटल, अजंता फार्मा आणि एआयए इंजिनिअरिंग या स्टॉक्सची खरेदी करण्याचा विचार करू शकतात. आजच्या व्यवहारात गुंतवणूकदार टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस, व्होडाफोन आयडिया, आयआयएफएल फायनान्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जेएसडब्ल्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर, हिंदुस्तान झिंक, जीएचव्ही इन्फ्रा प्रकल्प, इन्फो एज या शेअर्सवर त्यांचे लक्ष केंद्रीत करू शकतात.