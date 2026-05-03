West Bengal Election Results: BJP की तृणमूल काँग्रेस, बंगालमध्ये कोणाच्या विजयाने Share Market मध्ये येणार तेजीची लाट?

पश्चिम बंगाल विधानसभेच्या निवडणुकांचे निकाल उद्या ४ मे २०२६ रोजी जाहीर होणार आहेत. हे निकाल केवळ सत्तेची सूत्रे कोणाच्या हाती असतील हेच ठरवणार नाहीत, तर शेअर बाजाराची दिशाही निश्चित करणार आहेत.

Updated On: May 03, 2026 | 03:30 PM
(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • पश्चिम बंगाल विधानसभेच्या निवडणुकांचे निकाल
  • कोणाच्या विजयानंतर काय परिणाम होणार?
  • दीदींचे पुनरागमन बाजारातील उत्साहावर विरजण
West Bengal Election Results: पश्चिम बंगाल विधानसभेच्या निवडणुकांचे निकाल उद्या ४ मे २०२६ रोजी जाहीर होणार आहेत. हे निकाल केवळ सत्तेची सूत्रे कोणाच्या हाती असतील हेच ठरवणार नाहीत, तर शेअर बाजाराची दिशाही निश्चित करणार आहेत. ‘कोटक इन्स्टिट्यूशनल इक्विटीज’ने आपल्या एका अलीकडील अहवालात नमूद केले आहे की, पश्चिम बंगाल, केरळ आणि आसाममधील निवडणुकांचे निकाल हे बाजारासाठी एक short-term trigger म्हणून काम करतील. या राज्यांमध्ये, पश्चिम बंगालला सर्वाधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. सध्या सर्वांचे लक्ष ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील ‘तृणमूल काँग्रेस’ आणि ‘भारतीय जनता पक्ष’ यांच्यात सुरू असलेल्या अटीतटीच्या लढतीवर खिळले आहे.

कोणाच्या विजयानंतर काय परिणाम होणार?

कोटकच्या अहवालानुसार, पश्चिम बंगालमध्ये भाजपचा विजय झाल्यास शेअर बाजारात एक जोरदार “सकारात्मक प्रतिक्रिया” उमटू शकते. भाजपचा विजय हा केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यातील सुधारलेल्या समन्वयाचे, तसेच विकासाच्या एका नव्या अजेंड्याचे संकेत देणारा ठरेल. जर एक्झिट पोलच्या अंदाजांनुसार, भाजपला बंगालमध्ये आपली स्थिती अधिक मजबूत करण्यात यश आले, तर ४ मे रोजी बाजारात मोठी तेजी दिसून येऊ शकते. मानसिकदृष्ट्या, ही तेजी गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास वाढवेल आणि त्यामुळे अल्पकाळासाठी Nifty व Sensex यांच्या वाटचालीला अधिक गती मिळण्याची शक्यता आहे.

दीदींचे पुनरागमन बाजारातील उत्साहावर विरजण

बाजारातील तज्ज्ञांच्या मते, जर ममता बॅनर्जींना सत्ता राखण्यात यश आले, तर बाजार याकडे ‘जैसे थे परिस्थिती’ म्हणून पाहेल. अशा परिस्थितीत, जरी बाजारात मोठी घसरण होण्याची शक्यता नसली, तरी भाजपच्या विजयाच्या प्रसंगी अपेक्षित असलेला सुरुवातीचा उत्साह मात्र मावळू शकतो. गुंतवणूकदारांचे लक्ष राजकारणावरून त्वरित जागतिक संकेत आणि कच्च्या तेलाच्या किमतींकडे वळेल.

निवडणुकीतील विजयापेक्षा कच्च्या तेलाचा प्रभाव अधिक?

निवडणुकीचे निकाल बाजाराला सुरुवातीचा काहीसा आधार देत असले, तरी ‘Kotak ने एक महत्त्वपूर्ण इशारा दिला आहे. या ब्रोकरेज फर्मच्या मते, जरी भाजपने विजय मिळवला, तरी निवडणुकीतील विजयाचा बाजारातील जल्लोष फार काळ टिकण्याची शक्यता कमी आहे; कारण खरा धोका हा कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये दडलेला आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात, कच्च्या तेलाच्या किमतींनी पुन्हा एकदा १०० डॉलर्सचा टप्पा ओलांडला आहे. तेलाच्या वाढत्या किमती भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोर एक मोठे आव्हान उभे करत आहेत. जर तेलाच्या किमती याच उच्च पातळीवर कायम राहिल्या, तर निवडणुकीच्या निकालांमुळे मिळणारा दिलासा अल्पजीवी ठरेल आणि बाजार ‘एका विशिष्ट मर्यादेतच फिरत राहण्याची’ शक्यता आहे.

Published On: May 03, 2026 | 03:30 PM

उत्सुकतेला पूर्णविराम! आकर्षक लूक अन् दमदार फीचर्स… पहिल्या Motorola फोल्डेबल फोनची अखेर भारतात एंट्री, किंमत तब्बल इतकी

India Australia Defense : भारताच्या लढाऊ विमानांचे रक्षण करणार 'Ghost' ड्रोन; ऑस्ट्रेलियासोबत संरक्षण करारावर महत्त्वपूर्ण चर्चा

मनसेच्या नेत्याचा मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेवर भीषण अपघात; रुग्णालयात केलं दाखल

Tilak Varma celebration: रोहित शर्मासाठी 'जिंकून घेतलं सारं…', चाहते झाले भावूक; तिलक वर्माचा Secret Message

St Bus News : एसटीसमोरील आर्थिक संकट गडद! राजस्थानप्रमाणे करसवलत द्या; डिझेल दरवाढीवरून एसटी कर्मचारी काँग्रेसची मागणी

लग्नात अनोखा ट्विस्ट! 7 फेरे घेताना वराची अचानक धोती सुटली अन् समारंभात आला हास्याचा पूर, नवरीनेही पुरेपूर लुटली मजा;Video Viral

Bajaur Attack: पाकिस्तानी लष्कराच्या तळावर आत्मघाती स्फोट; TTPच्या 'इस्तशहादी' पथकाचा भीषण हल्ला, 15 जवान ठार

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

