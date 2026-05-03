West Bengal Election Results: BJP की तृणमूल काँग्रेस, बंगालमध्ये कोणाच्या विजयाने Share Market मध्ये येणार तेजीची लाट?

Petrol-Diesel Price : LPG नंतर आता पेट्रोल आणि डिझेलचेही दर वाढणार? सरकारने केलं स्पष्ट…
कोटकच्या अहवालानुसार, पश्चिम बंगालमध्ये भाजपचा विजय झाल्यास शेअर बाजारात एक जोरदार “सकारात्मक प्रतिक्रिया” उमटू शकते. भाजपचा विजय हा केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यातील सुधारलेल्या समन्वयाचे, तसेच विकासाच्या एका नव्या अजेंड्याचे संकेत देणारा ठरेल. जर एक्झिट पोलच्या अंदाजांनुसार, भाजपला बंगालमध्ये आपली स्थिती अधिक मजबूत करण्यात यश आले, तर ४ मे रोजी बाजारात मोठी तेजी दिसून येऊ शकते. मानसिकदृष्ट्या, ही तेजी गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास वाढवेल आणि त्यामुळे अल्पकाळासाठी Nifty व Sensex यांच्या वाटचालीला अधिक गती मिळण्याची शक्यता आहे.
बाजारातील तज्ज्ञांच्या मते, जर ममता बॅनर्जींना सत्ता राखण्यात यश आले, तर बाजार याकडे ‘जैसे थे परिस्थिती’ म्हणून पाहेल. अशा परिस्थितीत, जरी बाजारात मोठी घसरण होण्याची शक्यता नसली, तरी भाजपच्या विजयाच्या प्रसंगी अपेक्षित असलेला सुरुवातीचा उत्साह मात्र मावळू शकतो. गुंतवणूकदारांचे लक्ष राजकारणावरून त्वरित जागतिक संकेत आणि कच्च्या तेलाच्या किमतींकडे वळेल.
निवडणुकीचे निकाल बाजाराला सुरुवातीचा काहीसा आधार देत असले, तरी ‘Kotak ने एक महत्त्वपूर्ण इशारा दिला आहे. या ब्रोकरेज फर्मच्या मते, जरी भाजपने विजय मिळवला, तरी निवडणुकीतील विजयाचा बाजारातील जल्लोष फार काळ टिकण्याची शक्यता कमी आहे; कारण खरा धोका हा कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये दडलेला आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात, कच्च्या तेलाच्या किमतींनी पुन्हा एकदा १०० डॉलर्सचा टप्पा ओलांडला आहे. तेलाच्या वाढत्या किमती भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोर एक मोठे आव्हान उभे करत आहेत. जर तेलाच्या किमती याच उच्च पातळीवर कायम राहिल्या, तर निवडणुकीच्या निकालांमुळे मिळणारा दिलासा अल्पजीवी ठरेल आणि बाजार ‘एका विशिष्ट मर्यादेतच फिरत राहण्याची’ शक्यता आहे.
