Mumbai Crime: अंधेरीत थरारक हत्याकांड! ८० वर्षीय बहिणीची हत्या करून मृतदेह नाल्यात फेकला; कारण काय?

अंधेरीत नाल्यात सापडलेल्या कुजलेल्या मृतदेहाचा पोलिसांनी उलगडा केला. ८० वर्षीय जेमे सिक्यूअरा यांची हत्या त्यांच्या भावाने वादातून केली असून, पुरावा लपवण्यासाठी पत्नीच्या मदतीने मृतदेह नाल्यात फेकल्याचे समोर आले.

Updated On: Apr 28, 2026 | 08:58 AM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • अंधेरीत नाल्यात कुजलेल्या अवस्थेत मृतदेह आढळला
  • तपासात मृत महिला जेमे सिक्यूअरा असल्याची ओळख पटली
  • भावाने वादातून हत्या करून मृतदेह नाल्यात टाकल्याची कबुली
मुंबई: मुंबई येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. अंधेरीतील एका नाल्यात साफसफाई सुरु असतांना कुजलेल्या अवस्थेत एका महिलेचा मृतदेह आढळून आला होता. पोलिसांनी या हत्याकांडाचा पर्दाफाश केला आहे. भावानेच आपल्या ८० वर्षीय वृद्ध बहिणीची हत्या करून तिचा मृतदेह नाल्यात फेकल्याचे समोर आले आहे. पोलिसांनी महिलेच्या भावाला आणि वहिनीला अटक केली आहे. या नात्याला काळिमा फासणाऱ्या घटनेने परिसरात खळबळ उडाली आहे.

काय नेमकं प्रकरण?

काही दिवसांपूर्वी अंधेरी पूर्व येथील एका नाल्यात साफसफाईचे काम सुरु असताना कामगारांना कुजलेल्या अवस्थेत एक मृतदेह आढळला होता. मृतदेह इतका कुजला होता की त्याची ओळख पटवणे देखील कठीण झाले होते. पोलिसांनी तात्काळ मृतदेह ताब्यात घेऊन कूपर रुग्णालयात शवविच्छेदनासाठी पाठवला. तर दुसरीकडे पोलिसांनी तपासाची चक्रे फिरवली.

कशी पटली ओळख ?

पोलिसांनी महिलेची ओळख पटवण्याची गेल्या काही महिन्यांतील ‘बेपत्ता’ तक्रारी तपासल्या. मृतदेहाच्या अंगावरील कपड्यांच्या वर्णनावरून पोलिसांना जानेवारी महिन्यात सहार पोलीस ठाण्यात नोंदवलेल्या एका तक्रारीचा सुगावा लागला. महिलेचे नाव जेमे सिक्यूअरा असल्याचे निष्पन्न झाले. तिच्या बेपत्ता होण्याची तक्रार तिचा भाऊ जोसेफ थॉमस कोल्हीयो (६३) याने तक्रार दिली होती.

कशी केली हत्या?

जोसेफ कोहेलो (६३) हा आपल्या वृद्ध बहिणीसोबत अंधेरी मरोळ येथील ओमनगर परिसरात राहत होता. काही दिवसांपूर्वी त्यांच्यात जोरदार भांडण झाले. रागाच्या भरात जोसेफने बहिणीला जोरात धक्का दिला, ज्यामुळे त्या दरवाज्यातून खाली पडल्या आणि त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. बहिणीचा मृत्यू झाल्याचे समजताच जोसेफ घाबरला आणि त्याने पत्नी मरिया कोहेला हिच्या मदतीने मृतदेह लपवण्याचा कट रचला. तपासादरम्यान पोलीस जेव्हा जेमेच्या घरी चौकशीसाठी गेले तेव्हा जोसेफ आणि मारिया यांच्या संशयास्पद हालचालींनी पोलिसांचे लक्ष वेधले.

आरोपींना अटक

पोलिसांनी दोघांनाही ताब्यात घेतले, त्यांची कठोर चाकाशी केली असता त्यांनी केलेल्या गुन्ह्याची कबुली दिली. पोलिसांनी दोघांना अटक केली असून गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलीस तपास करत आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: मृत महिला कोण होती?

    Ans: जेमे सिक्यूअरा (वय 80) असे तिचे नाव होते.

  • Que: हत्या कोणी केली?

    Ans: तिच्या भावाने, जोसेफ कोहेलोने पत्नीच्या मदतीने हत्या केली.

  • Que: मृतदेह कुठे सापडला?

    Ans: अंधेरी पूर्व येथील नाल्यात साफसफाईदरम्यान मृतदेह सापडला.

Published On: Apr 28, 2026 | 08:58 AM

International Family Day: 'घर असावे घरासारखे…' आज आंतरराष्ट्रीय कुटुंब दिन; जाणून घ्या नात्यांची वीण कशी जपायची?

सर्वसामान्यांना फटका ! पेट्रोल-डिझेलच्या दरात एक-दोन नाहीतर 'इतक्या' रुपयांची झाली वाढ

Masik Shivratri 2026: मासिक शिवरात्रीच्या दिवशी या गोष्टींचे करा दान, महादेवांचा राहील तुमच्यावर आशीर्वाद

पाणीटंचाईवर महापौरांचा मोठा निर्णय! छत्रपती संभाजीनगरात ९०० मिमी जलवाहिनी पूर्ण क्षमतेने सुरू होणार

Pune News: … आणि सावल्या झाल्या गायब ! पुणेकरांनी अनुभवला दुर्मिळ खगोलीय चमत्कार

'व्हीआयपीं'च्या पुणे दौऱ्याचा ताफा आता निम्म्यावर! पोलिस आयुक्तांचा मोठा निर्णय

IPL 2026 चा थरार! वर्माचा विजयी 'तिलक'; पलटणकडून PBKS चा पंचनामा, किंग्जचे टेंशन वाढले

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

