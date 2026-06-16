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सायलेंट अटॅक… गेल्या 15 दिवसांत ‘या’ वस्तूंच्या किमती गुपचूप वाढल्या आणि तुम्हाला कळलंच नाही? लगेच तपासा यादी

Updated On: Jun 16, 2026 | 01:25 PM IST
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सारांश

पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजी सिलिंडरच्या अलीकडील वाढलेल्या दरवाढीमुळे सर्वसामान्यांचे बजेट विस्कळीत झाले आहे. लोक महागाईबद्दल बरीच तक्रार करताहेत. पण माहिती आहे का? या मोठ्या गोष्टींचा विचार करता लहान गोष्टींकडे आपण लक्षच दिला नाही. ज्यांनी आपल्या खिशाला कधीच कात्र लावली आहे.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार

Inflation Last 15 days : पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजी सिलिंडरच्या अलीकडील वाढलेल्या दरवाढीमुळे सर्वसामान्यांचे बजेट विस्कळीत झाले आहे. लोक महागाईबद्दल बरीच तक्रार करताहेत. पण माहिती आहे का? या मोठ्या गोष्टींचा विचार करता लहान गोष्टींकडे आपण लक्षच दिला नाही. ज्यांनी आपल्या खिशाला कधीच कात्र लावली आहे. गेल्या १५ दिवसांत इतर अनेक वस्तूंच्या किमतीही वाढल्या आहेत, ज्याबद्दल आपल्यापैकी बहुतेकांना कदाचित माहिती नसेल. चला तर मग जाणून घेऊयात नेमक्या कोणत्या अशा गोष्टी आहेत ज्यांनी मागील १५ दिवसांत आपला दर बदलला आणि महाग झाल्यात.

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FMCG उत्पादनांच्या किमती वाढल्या

कच्च्या मालाच्या किमतीत ११% तर पॅकेजिंग खर्चात ५६% वाढ झाल्यामुळे, HUL, डाबर, मॅरिको आणि कोलगेट यांसारख्या आघाडीच्या FMCG कंपन्यांनी उत्पादनांच्या किमती वाढवल्या आहेत. Dove आणि Pearsसारखे प्रीमियम ब्रँड ४-५ टक्क्यांनी महाग झाले आहेत. डिटर्जंटच्या किमतीतही ५-११% वाढ झाली आहे. या महागाईच्या काळात तोंडाची काळजी घेणे अधिकाधिक कठीण झाले आहे. कोलगेटपासून डाबरपर्यंत अनेकांनी त्यांच्या टूथपेस्टच्या किमती वाढवल्या आहेत.

दुग्धजन्य पदार्थ महागले

गेल्या काही दिवसांपासून अमूल गोल्डचे १-लिटरचे पॅकेट महाग झाले आहे. त्याची किंमत आता ६८ रुपयांवरून ७० रुपये झाली आहे. अमूल ताझाची किंमतही ५५ रुपयांवरून ५७ रुपये झाली आहे. मदर डेअरीच्या फुल क्रीम दुधाची (१ लिटर) किंमत ६९ रुपयांवरून ७२ रुपये झाली आहे. त्याचबरोबर, मदर डेअरीच्या म्हशीच्या दुधाच्या दरातही ५ रुपयांची वाढ झाली असून, त्याची किंमत पूर्वी ७५ रुपये प्रति लिटरवरून ८० रुपये झाली आहे.

स्वयंपाक करणंही महागलं

घाऊक बाजारात मालवाहतुकीच्या दरात झालेल्या वाढीचा इतका परिणाम झाला आहे की, किरकोळ विक्रेत्यांनी सुटा तांदूळ आणि डाळींचे दर प्रति किलो ५-७ रुपयांनी वाढवले ​​आहेत. मॅरिकोने आपल्या प्रमुख खाद्यतेल, सफोलाच्या दरात ६-११ टक्क्यांनी वाढ केली आहे. दरम्यान, भाजीपाला दरातही वाढ झाली आहे. गेल्या १५ दिवसांत टोमॅटोचे दर प्रति किलो ३०-४० रुपयांवरून ६०-७० रुपये झाले आहेत. कांदे, आले, हिरवी मिरची आणि लिंबू यांच्या दरातही वाढ झाली आहे. वाढलेल्या वाहतूक खर्चामुळे बटाटे, वांगी आणि भेंडी यांसारख्या इतर भाज्यांच्या दरातही ५-१० रुपयांनी वाढ झाली आहे. त्यामुळे जेवण कसं करायचं हा मोठा प्रश्न उपस्थित राहत आहे.

हॉटेलचं जेवणंही महागलं

बाहेर जेवणेही महाग झाले आहे. व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरच्या दरात झालेल्या वाढीमुळे रेस्टॉरंट आणि हॉटेल्समधील खाद्यपदार्थांच्या किमती वाढल्या आहेत. महागाईचा दर ५.७५% वर पोहोचला आहे. उत्पादन खर्च वसूल करण्याच्या प्रयत्नात, रेस्टॉरंट मालकांनी गेल्या महिन्यात त्यांच्या मेन्यूच्या किमती १.८% ने वाढवल्या आहेत.

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Web Title: Silent inflation list of essential items prices increased in last 15 days marathi news

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Published On: Jun 16, 2026 | 01:25 PM

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